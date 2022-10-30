Центр имени И.Э. Грабаря представил выставку «Кладовая Прикамья»

Реставраторы – люди, приносящие в нашу жизнь не только красоту ушедшего, но и воссоздающие памятники архитектуры, живописи, скульптуры. «Кладовая Прикамья» – выставка юбилейная, приуроченная к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря.

Произведения изобразительного искусства, графики, иконописи, знаменитых «пермских богов» – деревянной скульптуры – всё это, отреставрированное, можно увидеть в экспозиционных залах. Пермскую художественную галерею и Центр имени И.Э. Грабаря связывают давние не только и не столько рабочие, сколько коллегиальные, дружеские, отношения. В 1920-е годы прошлого столетия Игорь Грабарь принимал участие в экспедиции по Пермскому краю, оценивая его самобытные деревянные скульптуры. Сейчас же пермские ангелы с трубами – долгожданные гости – в столице.

Реставраторская деятельность порой приметна открытиями. Так, благодаря труду реставраторов в процессе работы был установлен истинный автор картины «Крещение римлян апостолом Петром» – Альберто Карльери (ранее авторство приписывали другому итальянскому художнику – Джованни Панини). К слову, Джованни Панини известен работами в стиле «ведута», Альберто Карльери – художник позднего барокко, мастер квадратуры – приема и стиля декоративной росписи стен, создающей иллюзию продолжения архитектуры в воображаемом пространстве.

Русское и западноевропейское искусство – сохраненное, отреставрированное, представленное посетителям – в Москве.

Выставка продлится до 2 декабря 2022 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.