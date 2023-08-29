Креативное волонтерство: где искать задачи и почему это важно

« Дом с маяком » — это фонд, который помогает тяжелобольным детям и взрослым до 30 лет в Москве и Московской области. Главная цель — сделать так, чтобы в жизни ребят было меньше боли и больше радостных событий, на которые имеет право каждый.

Школа дизайна и технологий Bang Bang Education пообщалась с тремя сотрудниками фонда. Регина Стасева — руководительница отдела по работе с волонтерами, Владислава Аказина — координатор волонтеров, а Глеб Чугаев — заместитель PR-директора «Дома с маяком».

В этой статье они рассказывают, действительно ли материальная помощь важнее профессиональной или информационной поддержки, как креативные специалисты могут помочь благотворительным организациям и где искать такие задачи.

В России волонтерство до сих пор ассоциируется с физической помощью

Р: На ознакомительной встрече с кандидатами мы рассказываем, что волонтерство — это широкий спектр задач. Многие до сих пор этому удивляются, потому что основной запрос, с которым к нам приходят, — побыть с детьми. Но за счет крупных фондов, которые вкладываются в медийность и активно распространяют информацию, люди узнают, что волонтерская деятельность может быть очень разной. Так что мы медленно двигаемся к пониманию того, что есть много способов помогать.

В: Я думаю, что у нас волонтерство еще недостаточно развито. Только пару лет назад, в пандемию, произошел буст, когда помощь особо была нужна людям, которые не могли выйти из дома. Плюс активно начало развиваться онлайн-обучение, интеллектуальных волонтеров стало больше, и они стали более востребованы.

Чтобы стать волонтером, нужно уметь хорошо распределять свой ресурс

Р: Особенно в паллиативе. Чтобы «просто поиграть» с ребенком, придется пройти трехэтапное обучение. Доверие и привязанность ребенка к взрослому — это большая ответственность. У них есть потребности, к которым нужно относиться серьезно. Не быть готовым взять на себя эту ответственность — нормально.

В: С каждым кандидатом мы проводим беседу, просим рассказать о себе. Если человек упомянул, что готовится к переезду и находится в поиске работы, скорее всего ему не будет хватать времени на волонтерство.

Часто люди приходят к нам, даже не разобравшись, чем мы занимаемся. Детский хоспис или детский дом — с позиции жалости всё кажется одинаковым. Другие приходят, когда кто-то из близких недавно умер и они хотят залечить душевные раны этим общением. В обеих ситуациях мы вынуждены отказывать.

После травмирующего события должен пройти хотя бы год, иначе люди могут нанести еще больший вред и себе, и подопечному. Такие волонтеры так сильно вживаются в работу, что забывают о себе. А нам важно, чтобы люди не забывали о личной жизни вне «Дома с маяком». Волонтерская деятельность должна приносить удовольствие и дополнять жизнь, а не служить заменой.

Фонд — это организация, которой тоже нужны налаженные коммуникации, маркетинг и пиар

Г: Пиарщиков и маркетологов мы не привлекаем как волонтеров, они работают в штате. Внешними коммуникациями у нас занимаются сотрудники пресс-службы и службы фандрайзинга (где также есть отделы по работе с волонтерами и по организации мероприятий). Мы работаем по запросу СМИ, а также сами создаем контент и занимаемся его дистрибуцией. Наша главная цель — сбор средств на поддержание качества жизни наших подопечных.

Еще у нас есть отдел по работе с грантодателями. Средства грантов мы используем строго в соответствии с тем, на что именно они выделены — обычно это работа хосписов.

Р: Благодаря медийной активности наша аудитория растет. Это к тому, что простой репост помогает людям больше узнать о нас. Еще благотворительным фондам очень нужны дизайнеры. Платформа «ProCharity», созданная фондом «Друзья», помогает нам найти этих специалистов. Другая платформа, где можно разместить креативные задачи, — «IT-волонтер».

Когда мы понимаем, что не можем справиться с задачей своими силами, обращаемся к нашей базе волонтеров . В свою очередь, мы можем предоставить благодарность, справку о волонтерской деятельности или запись в волонтерской книжке.

Волонтерство можно начинать с чего-то очень маленького

Р: Можно прийти погладить белье, поработать в саду, стать репетитором (прим. ред. — в фонде есть подопечные, которые хотят учиться графдизайну!), постричь ребят. Можно для начала просто прийти на экскурсию. Мы постоянно говорим о том, как важно беречь себя и адекватно оценивать свои силы. Что-то большое начать вы всегда успеете.

Водители тратят деньги на бензин, парикмахеры — на средства, ведущие мастер-классов — на материалы, диджитал-специалисты тратят свое время, которое тоже стоит денег. Такие простые и понятные дела не менее важны, чем финансовая помощь.

Крупные компании иногда приходят с запросом организовать корпоративное волонтерство. Команда приходит к нам помыть окна в стационаре, а потом оказывается, что они айтишники, которые могут нам помочь профессионально. Так люди проходят путь от благотворителей до интеллектуальных волонтеров.

Здравствуйте, я дизайнер! Я не готов общаться с детьми, но могу делать вот такие вещи

Р: Это позиция, которая экономит ресурс и время обеим сторонам, она нам близка и понятна. Такие волонтеры могут вообще ни разу не приехать к нам в стационар, но за счет этих специалистов мы закрываем огромный пул задач.

Получается, что самое понятное действие «чем-то помочь в хосписе» оказывается намного более трудозатратным, чем просто поделиться профессиональными ресурсами, которые у тебя и так есть.

Если хочешь предложить помощь, сначала надо выяснить, нужна ли она в принципе

Г: Если нужна, то важно уточнить, какая именно. То есть решение тут — за получателем помощи, а не наоборот. Есть такой парадокс: ты хочешь помогать, потому что «тебе это надо» (хороший внутренний нравственный посыл), но в процессе оказания помощи делать это надо не так, как тебе надо, а так, как надо ему. То есть волонтер в момент оказания помощи является функциональной единицей, не более.

Личные переживания лучше оставить на до и после. Так будет лучше и самому помогающему, и тому, кому он помогает. Если об этом помнить, то проблема «причинения добра» (то есть попыток навязать свои представления о том, как надо) даже не возникает.

Говоря технологично: если у человека есть запрос на занятие помогающей деятельностью, то самый верный способ — найти место, где есть такое предложение. В нашем случае всё очень просто: в разделе «Волонтерам» на сайте «Дома с маяком» есть подробное описание того, какая именно волонтерская поддержка нам сейчас нужна.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.