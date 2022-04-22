«Кристина Асмус учила меня целоваться», — говорит Сергей Гилев о картине «Хочу замуж»

21 апреля 2022 года на START, сразу после кинопроката, вышла романтическая комедия «Хочу замуж» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях. Картина три недели подряд держалась в ТОП-3 по сборам в России и других странах СНГ.

Действие комедии разворачивается на фоне европейской архитектуры Калининграда, белых дюн Куршской косы и светлогорских пляжей. В фильме также снялись Юлия Ауг, Марина Александрова, Олег Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и другие.

У журналистки Любы (Кристина Асмус) все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт (Сергей Гилев), скорая свадьба. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она звонит жениху с телефона случайного прохожего. Прохожим оказывается Сергей (Милош Бикович), у которого жизнь тоже текла спокойно и размеренно до этого дня. Встреча запустит череду событий, которые полностью поменяют и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

«Мой герой — добрый человек, который думает, что невеста изменяет ему. Она пытается объяснить, что это не так, но мой герой воспитан не очень чуткими и приятными людьми, поэтому ему кажется, что все его обманывают. Так он всё и портит. А Кристина Асмус играет эту самую невесту. На площадке она учила меня целоваться. Поначалу ей казалось, что я это делаю слишком настойчиво. Я стал спокойнее, но тогда Кристине показалось, что я слишком вялый. И примерно час на холодном море мы искали “середину”. Так Кристина лично срежиссировала наш поцелуй в этом фильме. А я-то не слишком опытный: до этого я в кино играл только очень плохих людей и просто не знал, как надо играть человека, который находится в ситуации взаимного согласия. Так, благодаря Соне Карпуниной и ее фильму, я стал немного лучше, как человек и актер», – говорит актер Сергей Гилев.

Режиссером-постановщиком и автором сценария «Хочу замуж» стала Соня Карпунина («Все просто», «Как дети»). Продюсерами выступили Милош Бикович («Холоп», «Отель Белград»), Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют-7», «Вызов»), Алена Кремер («Дракулов», «Я худею») и Георгий Шабанов («Как я стал русским», «Гуляй, Вася!», «Завтрак у папы»).

Мировая премьера фильма состоялась в Белграде в рамках юбилейного 50-го международного кинофестиваля Fest одновременно с российской премьерой.

«В Сербии очень тепло приняли фильм, а самое интересное, у аудитории, которая смотрела его на русском языке, не было языкового барьера. Юмор считывался, все шутки сработали. Думаю, фильм понравился зрителям юмором, колоритными персонажами, красивой картинкой и узнаваемыми ситуациями: [всем понятны] ревность, которая иногда доходит до абсурда, и страх, который в итоге можно преодолеть и победить любовью», — считает Милош Бикович.

Самой юной актрисой на площадке стала 8-летняя Клементина, дочь Сони Карпуниной и режиссера Клима Шипенко. «Клементина снималась в моей короткометражке “Ездок”, которая также доступна на START. Мне нравится с ней работать. На съемках “Хочу замуж” она очень старалась. Даже вызвалась прийти на озвучание и особенно интересовалась, когда ей заплатят за работу, — улыбается Соня, — Вообще у нас играют замечательные актеры, многих из них мы в таких амплуа еще не видели. Зрители писали, что открыли их с новой стороны и заодно узнавали себя. “Хочу замуж” — фильм жизненный и смешной за счет ситуационного юмора: каждый может представить себя в таких обстоятельствах».

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