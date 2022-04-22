Павел Руднёв: «Искусство — это не какая-то массовая культура, а серьёзный гражданский акт»

В рамках пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР-Медиа театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им.Чехова Павел Руднев прокомментировал инициативу Министерства просвещения России о создании к 2024 году в каждой школе театральной студии.

«Мне кажется, что эта программа очень существенна. Потому что, безусловно, нет иллюзий, что все её участники станут великими артистами, но занятие театром это то, что делает школьников будущими зрителями. Само существование человека на сцене, понимание, что труд художника и труд артиста – это сложная процедура, мучительный труд делает тебя профессиональным зрителем и если ты хотя бы раз стоял на сцене, то ты будешь очень внимательным, чутким и существенным зрителем в будущем. И это конечно внимание к искусству. Внимание к тому, что искусство – это не финтифлюшки и не какая-то массовая культура, а серьёзный гражданский акт», – заявил Павел Руднев.

По мнению театроведа, проблемой для появления театральных студий при школах по понятным причинам станет то, что значительная часть России не «покрыта» театрами. «Проблема ещё и в том, чтобы эту армию, бригаду театральных педагогов нужно воспитать и в этом смысле профессиональные театры должны искать возможности для образования этих людей. Бесконечное количество семинаров должно работать на их профессионализацию, и театру есть чем в этом помочь», – отметил Павел Руднев в рамках пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР-Медиа.

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