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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Критика в мультимедийной индустрии: как оценивать друг друга, не обижаться на отзывы и искать точки для развития

editor
By editor
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Внимание! АртМосковия!

Конструктивная критика — важный инструмент для роста. На открытой дискуссии «Критика в мультимедиа индустрии», организованной проектом «Есть вопрос!» в образовательном пространстве «ВИЖУ», Михаил Лыков, сооснователь «ВИЖУ», и Евгений Степанов, евангелист Новых Медиа, обсудили, как критика помогает развитию мультимедийной индустрии и существует ли объективная оценка мультимедийных проектов.

Как отмечает Михаил Лыков, сегодня в мультимедийной индустрии нет объективных критериев критики, поэтому каждая компания самостоятельно принимает решение, как ей оценивать проекты коллеги и реагировать на ответную критику в свой адрес. В свете стремительного роста масштаба и популярности мультимедийных проектов, видимо, настал тот момент, когда критика должна частью стандартизации индустрии.

В мультимедийных проектах «ВИЖУ» мы всегда ищем ключевую идею, некий миф, которые мы хотим разрушить. «Критика — это всегда нечто негативное», — ключевое заблуждение, когда речь идет об оценке мультимедийных проектов. В реальности открытая критика ведет к прогрессу, потому что позволяет увидеть точки для роста.

Мультимедийная индустрия — это индустрия взаимодействия

Впечатлить, удивить и завлечь — вот задача любого мультимедийного проекта. Мы общаемся с посетителями с помощью интерактивных элементов, визуального и аудио-контента, архитектуры и света. К сожалению, в процессе разработки проекта, после глубокого погружения в тему, порой сложно видеть проект со стороны. Этот взгляд могут дать коллеги по индустрии.

Как представители мультимедийной индустрии мы взаимодействуем с проектами и как обычные зрители, и как профессионалы. Это дает нам возможность не только субъективно откликнуться на новое пространство, но и конструктивно оценить, какие элементы создают эти впечатления, будь то успешно встроенный в повествование иммерсивный кинотеатр, грамотно подобранное освещение или недостаток интерактивных инсталляций.

Объективная критика проектов помогает в будущем успешнее выстраивать гармонию в «мультимедийных мирах»: грамотно использовать мультимедийные инструменты, находить баланс между элементами, и тем самым еще успешнее вовлекать аудиторию.

Открытая и закрытая, объективная и необъективная: такая разная критика

Быстрый опрос среди участников открытой дискуссии показал полное согласие с тезисом «Критика — это хорошо». Тем не менее на практике большинство боится высказывать свое мнение и давать оценку. Причин много: от профессионального страха получить более жесткую критику в ответ до личной боязни прозвучать нелепо.

Мультимедийная компания должна понимать, от кого исходит отзыв, чтобы оценить, насколько он полезен. «Детям было скучно» не несет ценности для проекта с целевой взрослой аудиторией. Хотя непрофессиональная критика — мощный ресурс, тут речь не о ней.

Как отмечает Михаил Лыков, сегодня в мультимедийной индустрии нет единого информационного канала. На таком ресурсе разные компании могли бы объявлять о запуске проектов и звать коллег на открытие. Такой формат взаимодействия — путь к закрытому обсуждению проектов.

Профессиональная экспертная критика внутри индустрии — это вовсе не способ скрыть ошибки от внешнего посетителя, а возможность конструктивно обсудить подходы и методы, понятные работникам сферы. Это открывает всем участникам путь к поиску точек роста без страха получить эмоциональный отклик на критику от заказчика или неверно сформулировать свою оценку.

Этика конструктивной критики органично выстроится, когда профессионалы начнут формулировать отзывы и принимать обратную связь, ведь задача критики — помочь, а не навредить.

Можно ли выделить объективные критерии для критики и зачем они нужны?

Даже конструктивная профессиональная критика несет в себе долю субъективности. Тем не менее можно выделить общие критерии для оценки разных проектов в единой системе параметров.

Как подчеркнул Михаил Лыков, тут важно отделить критику от общих правил, так называемой «гигиены проекта» — элементов, которые должны быть выполнены по умолчанию, вроде белого фона для проекций, совпадения цвета оборудования с цветом фона, спрятанных проводов, универсальных правил типографики и контента.

Среди общих профессиональных критериев можно выделить:

  • Содержательность. Насыщенность пространства информацией и достаточность этой информации.
  • Технологическое исполнение. Соответствие технологий и задач. В этом критерии порой даже выше ценность индивидуальных критичных отзывов на фоне общего положительного впечатления.
  • Синергию элементов. Сочетание форматов взаимодействия, элементов пространства. От общей архитектуры до интерактивных инсталляций.
  • Решение задачи. Технологически идеально спроектированное пространство может оставить посетителей без понимания, о чем было это пространство. Поэтому важно оценивать, достигает ли мультимедийный проект поставленной цели.

В настоящее время «ВИЖУ» разрабатывает свой список критериев с целью предложить его мультимедийной индустрии. Озвученные параметры нередко вызывают яркие дискуссии внутри компании. Вскоре эта работа будет доведена до конца, и «ВИЖУ» представит манифест с предложением параметров экспертной критики. Михаил Лыков призывает коллег по индустрии обсудить озвученные там параметры, присоединиться к движению по стандартизации мультимедийной индустрии и перестать бояться обмениваться мнениями.

Каждый конструктивный отзыв — это точка роста

Один из главных трендов в современной мультимедийной индустрии — упрощение интерфейсов и усиление интерактивности. Он возник как раз благодаря критике посетителей. Именно по отзыва удалось выявить проблемные элементы и изменить подход к созданию интерактивных инсталляций.

Конструктивная критика — союзник мультимедийной индустрии, ведь она «живет и дышит» через взаимодействия и эмоции.

Российская компания ВИЖУ создает знаковые мультимедийные проекты на федеральном уровне. За 13 лет работы она создала более 255 проектов, пройдя путь от стартапа до одного из лидеров мультимедийной индустрии.

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