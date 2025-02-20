«Пальма 2»: в сети представили трейлер, постер и новые кадры приключенческого блокбастера

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») выпустили новые трейлер и постер, а также представили кадры семейного приключенческого блокбастера «Пальма 2».

В центре сюжета — продолжение истории овчарки Пальмы и ее невероятная дружба с медвежонком Мансуром, а также полные опасностей приключения героев в тайге.

В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев и Таисья Калинина. Роль Пальмы исполнили овчарки Жаклин и Лили с помощью кинолога Александры Степановой, а медвежонка Мансура — Добрыня и Олеся под руководством дрессировщицы Софии Родниковой.

«»Пальма 2″ — сказочное кино! В нем есть сказочная приключенческая тональность. Мы хотели, чтобы кино было понятно детям. Оно будет интересно им с точки зрения познания мира. Мы говорим со зрителем простым языком. И, мне кажется, темы, которые мы закладывали, — семья, любовь, преданность, — там хорошо отражены», – говорит режиссер Владимир Кондауров.

«»Пальма 2″ во всех смыслах гораздо масштабнее первого фильма. В ней больше и приключений, и истории взаимоотношений между людьми. Одно из самых ярких впечатлений — это, конечно, наш новый персонаж, медвежонок. Это было незабываемо — то, как с ними работала дрессировщица, и как она обучала нас», – делится впечатлениями актриса, исполнительница роли Нины, Валерия Федорович.

«На съемках у нас работала кинолог Саша Степанова, которая была и на первой «Пальме», большой профессионал. Все ее собаки несмотря на то, что есть какие-то задачи, которые возникают по ходу действия, всегда все выполняли. С медведем было сложнее, потому что мишка в возрасте около 5 месяцев — это фактически недрессируемое животное. Весь подготовительный и съемочный период с нами была дрессировщица Соня Родникова, которая знает мишек Добрыню и Олесю практически с их рождения. Также Соня дрессировала и других животных, которые участвуют в продолжении», – рассказывает продюсер Нарек Мартиросян.

Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае.