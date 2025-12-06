Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Куклы. Между холстом и сценой»: в Московском театре кукол представлена выставка Елены...

«Куклы. Между холстом и сценой»: в Московском театре кукол представлена выставка Елены Богдановой

T1
By T1
90
Елена Богданова, выставка в МТК
Елена Богданова, выставка в МТК

Елена Богданова – художник, который умеет всё. Её куклы – абсолютно разные миры – волшебные, ироничные, современные, исторические, из разных эпох – нашего детства и периода итальянского Возрождения.

Её руки сделали 17 спектаклей в Московском областном театре кукол, а ещё были работы в театрах Владимира, Самары, Белгорода. Елена Богданова ещё и иллюстратор, художник-постановщик спектаклей в ВТУ имени М.С. Щепкина. Она, внучка основателя Московского театра кукол (и не только его) Виктора Швембергера, достойно и талантливо служит театру и искусству.

Куклы – её стихия. Залы МТК окружают смешливые и веснушчатые девчонки-школьницы, принцессы, затейливые гномы, герои и персонажи русских народных сказок, восточные колоритные дамы, красавицы карнавалов и колдуны. Елена Богданова умеет передать жест и характер, оживить куклу и сделать так, что зритель сам может представить себя на месте того или иного героя.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Холдинг ON Медиа и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Следующая статья
Любимые мультфильмы 2025 года

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru