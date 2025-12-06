«Куклы. Между холстом и сценой»: в Московском театре кукол представлена выставка Елены Богдановой

Елена Богданова – художник, который умеет всё. Её куклы – абсолютно разные миры – волшебные, ироничные, современные, исторические, из разных эпох – нашего детства и периода итальянского Возрождения.

Её руки сделали 17 спектаклей в Московском областном театре кукол, а ещё были работы в театрах Владимира, Самары, Белгорода. Елена Богданова ещё и иллюстратор, художник-постановщик спектаклей в ВТУ имени М.С. Щепкина. Она, внучка основателя Московского театра кукол (и не только его) Виктора Швембергера, достойно и талантливо служит театру и искусству.

Куклы – её стихия. Залы МТК окружают смешливые и веснушчатые девчонки-школьницы, принцессы, затейливые гномы, герои и персонажи русских народных сказок, восточные колоритные дамы, красавицы карнавалов и колдуны. Елена Богданова умеет передать жест и характер, оживить куклу и сделать так, что зритель сам может представить себя на месте того или иного героя.

Марина АБРАМОВА