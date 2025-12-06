Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUЛюбимые мультфильмы 2025 года

Любимые мультфильмы 2025 года

T1
By T1
95
три кота
Сцена из мультфильма «Три кота»

Ко дню рождению легендарного мультипликатора Уолта Диснея онлайн-кинотеатр «КИОН» собрал самые просматриваемые анимационные фильмы студии Disney, а также привел общую аналитику по просмотрам детского и семейного контента за период с января по декабрь 2025 года. Среднее время просмотра детского контента выросло на 63%, любимыми тайтлами стали «Чебурашка», «Золушка», и «Леди Баг и Супер-Кот», а пересматривают чаще всего «Три кота» и «Домовенка Кузю». 

Аналитики «КИОН» выделили самые популярные диснеевские мультфильмы на платформе в 2025 году. Рейтинг составила безусловная классика: «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бемби» и «Алиса в Стране чудес».

В целом из детского и семейного контента взрослые пользователи чаще всего выбирали «Чебурашку. Секрет праздника» — он стал лидером просмотров в этом году. Вслед за ним расположились «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени». 

Топ-5 самых просматриваемых мультфильмов среди детской аудитории схож со взрослым рейтингом, но расставляет акценты иначе. Лидируют сразу два спецэпизода «Леди Баг и Супер-Кота» — «Париж» и «Лондон. На краю времени». Далее следуют «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также еще одно приключение Леди Баг — «Шанхай. Легенда о Леди Драконе». 

Помимо российской и западной анимации в рейтинге выделяется и японская, в которой есть свои зрительские фавориты. Пользователи платформы часто обращают внимание на такие мультфильмы как «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. 

Результаты аналитики показали, что с января по ноябрь 2025 года среднее время просмотра детского и семейного контента выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом зрительские привычки остаются стабильными: чаще всего детские фильмы и мультики смотрят по пятницам–воскресеньям в промежутке с 19:00 до 21:00.

Кроме того, многие проекты зрители включают повторно. В числе самых пересматриваемых проектов за 2025 год такие тайтлы как «На деревню дедушке», «Три кота», «Домовенок Кузя», «Маша и Медведь» и «Леди Баг и Супер-Кот».

Предыдущая статья
«Куклы. Между холстом и сценой»: в Московском театре кукол представлена выставка Елены Богдановой
Следующая статья
Вышел трейлер фильма «Королёк моей любви»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru