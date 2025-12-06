Любимые мультфильмы 2025 года

Ко дню рождению легендарного мультипликатора Уолта Диснея онлайн-кинотеатр «КИОН» собрал самые просматриваемые анимационные фильмы студии Disney, а также привел общую аналитику по просмотрам детского и семейного контента за период с января по декабрь 2025 года. Среднее время просмотра детского контента выросло на 63%, любимыми тайтлами стали «Чебурашка», «Золушка», и «Леди Баг и Супер-Кот», а пересматривают чаще всего «Три кота» и «Домовенка Кузю».

Аналитики «КИОН» выделили самые популярные диснеевские мультфильмы на платформе в 2025 году. Рейтинг составила безусловная классика: «Золушка», «Леди и Бродяга», «Бемби» и «Алиса в Стране чудес».

В целом из детского и семейного контента взрослые пользователи чаще всего выбирали «Чебурашку. Секрет праздника» — он стал лидером просмотров в этом году. Вслед за ним расположились «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени».

Топ-5 самых просматриваемых мультфильмов среди детской аудитории схож со взрослым рейтингом, но расставляет акценты иначе. Лидируют сразу два спецэпизода «Леди Баг и Супер-Кота» — «Париж» и «Лондон. На краю времени». Далее следуют «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также еще одно приключение Леди Баг — «Шанхай. Легенда о Леди Драконе».

Помимо российской и западной анимации в рейтинге выделяется и японская, в которой есть свои зрительские фавориты. Пользователи платформы часто обращают внимание на такие мультфильмы как «Хайгакура», «В стране чудес», «Виртуальный боец», а также «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Результаты аналитики показали, что с января по ноябрь 2025 года среднее время просмотра детского и семейного контента выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом зрительские привычки остаются стабильными: чаще всего детские фильмы и мультики смотрят по пятницам–воскресеньям в промежутке с 19:00 до 21:00.

Кроме того, многие проекты зрители включают повторно. В числе самых пересматриваемых проектов за 2025 год такие тайтлы как «На деревню дедушке», «Три кота», «Домовенок Кузя», «Маша и Медведь» и «Леди Баг и Супер-Кот».