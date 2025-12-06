Холдинг ON Медиа и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Холдинг ON Медиа (ранее – МТС Медиа) и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Его ключевым направлением станет создание медиапродуктов на историческую тематику.

Соглашение направлено на реализацию совместных общественно значимых проектов и инициатив с целью сохранения и защиты российской культуры и исторической памяти. Ключевым направлением совместной работы является создание медиапродуктов на историческую тематику. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова и руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025.

Соглашение заключено в поддержку государственной политики по сохранению исторической памяти, в том числе о трагедии, пережитой советским народом в годы Великой Отечественной Войны. Сотрудничество между медиахолдингом и Национальным центром исторической памяти позволит вывести эту работу на качественно новый уровень и сделать историческое наследие доступным для широкой аудитории.

ON Медиа и Центр ранее уже работали над историческим видеоподкастом «Война на Востоке», посвященном 80-летию Победы Советского Союза над Японией. На 2026 год запланировано три новых подобных проекта, один из которых посвящен Великой Отечественной войне.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева:

«Подписание соглашения является логичным развитием уже существующего взаимодействия с холдингом ON Медиа. Наша цель – совместное производство и распространение просветительского контента, который бережно хранит нашу историю и, в то же время, делает ее доступной и интересной для максимально широкой аудитории».

Генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова:

«Сохранение исторической памяти является одной из ключевых ценностей нашего народа, что отражено и в спросе на контент. В ходе исследования ON Медиа в мае этого года выяснилось, что около 85% опрошенных россиян хотели бы узнать больше об истории Великой Отечественной войны. Причем многие наши граждане предпочитают именно фильмы и другой мультимедийный контент как основной источник информации.

Однако создание исторического контента предполагает высокую долю ответственности, поэтому для нас важно работать вместе с историческим сообществом, чтобы бережно хранить сакральную память и в то же время упаковывать ее в современные, живые форматы. Наше партнерство с Центром, в первую очередь, ставит перед собой такую цель».

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025 прошел со 2 по 5 декабря в Москве в Национальном центре «Россия». На форуме подвели итоги Года защитника Отечества и обсудили роль гражданского общества в сохранении памяти о подвигах предков, поддержке участников СВО и их семей, а также в укреплении гражданского единства.