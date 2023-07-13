Музей Победы отметит День рисования на асфальте красочным флешмобом

16 июля ежегодно во всем мире отмечается необычный праздник - День рисования на асфальте. Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на флешмоб, приуроченный ко Дню рисования на асфальте. Красочное мероприятие пройдет в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

«В рамках флешмоба все желающие смогут проявить свои творческие способности и фантазию. Рисунки должны соответствовать тематике парка, где воссоздана атмосфера 1940-х годов. Мы предлагаем изобразить историческую военную технику, праздничный салют Победы, георгиевскую ленту и др.», — рассказали в Музее Победы.

Посетители парка могут присоединиться к участию в творческом флешмобе в локации «Фронтовая агитбригада» около Музея Победы. На асфальтовой площадке у легендарной полуторки дети и взрослые могут нарисовать мелом рисунки на патриотическую тематику.

Начало: 14.00.

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