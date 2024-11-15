В московском театре Новая опера состоялись масштабные гастроли Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии с красноречивым названием «Два города. Три эпохи. Путешествие из Петербурга в Москву». Все три вечера были так или иначе связаны с Санкт-Петербургом разных эпох: мюзикл «Пётр 1» Фрэнка Уайлдхорна посвящен императору-реформатору и основателю города и погружает зрителя в события начала XVIII века, мистерия Георгия Фиртича «Белый. Петербург» переносит зрителя в век Серебряный, а концерт на музыку Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная» — погружает в атмосферу эпохи страны советов.

Показ мюзикла «Петр 1» Фрэнка Уайлдхорна на либретто Константина Рубинского, поставленного театром почти 2 года назад, стал для московского зрителя более чем долгожданным. Эта постановка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра 1, которое праздновалось в 2022 году. Спектакль получила ряд престижных и знаковых наград: в 2023 году творческая труппа была удостоена Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства в номинации «За выдающиеся заслуги в области музыкально-сценического искусства. Лауреатами премии «Золотой софит» стали исполнительница роли Софьи Агата Вавилова стала в номинации «Лучшая женская роль», а сценограф Вячеслав Окунев в номинации «Лучшая работа художника в музыкальном театре», а за роль Досифея Александр Суханов был удостоен «Золотой маски» за роль второго плана.

Этот спектакль стал первым и уникальным случаем совместным проектом первого российско-американского мюзикла в истории Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Выбор композитора был неслучайным: мюзиклы Фрэнка Уайлдхорна с успехом идут в театре пользуются огромным зрительской интересом. В качестве либреттиста был приглашен Константин Рубинский, активно вспахивающий ниву отечественного музыкального театра, в создании авторских адаптаций известных либретто оперетт и оригинальных собственных драматургических историй. Рубинский предлагает свой взгляд на противоречивую личность Петра 1: на сцену выходит не канонический и мифологизированный император — «медный всадник», а живой человек со своими мечтами, чаяниями, сомнениями и страхами. Авторы исследуют жизненный путь Петра от десятилетнего мальчишки до императора – основателя великого города, на несколько веков ставшего столицей России, Санкт-Петербурга.

В либретто Петр 1 представлен с мюзикловой легкостью, но без облегчений. В центре внимания Константина Рубинского прежде всего личность всегда стремившегося заглянуть за горизонт императора, (это и позволило ему совершить непростые реформы) которую он исследует с компетенцией психоаналитика. Вот Петр — смелый мальчишка, мечтающий о море, а вот семнадцатилетний юноша, еще не император, но уже успешно организовал свои «потешные войска». По-настоящему потешной оказалась его поспешная свадьба с Евдокией. Вот он инкогнито отправляется в составе Великого посольства в Европу, чтобы увидеть и подхватить самое прогрессивное и передовое в технологиях и государственном устройстве. Мы видим императора победителя в Полтавской битве и поверженного царя многочисленными заговорами Досифея и предательством первой супруги и даже сына Алексея. Ярость, отчаяние и бессилие выражено в сцене «Паранойя». Но несмотря на все противоречия у Рубинского Петр – всегда идущий вперед, способный заглянуть за горизонт и несущий свет и просвещение.

Режиссером-постановщиком был приглашен художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-опера» Юрий Александров, представивший свой взгляд эпоху Петровского правления и реформ. Режиссер создает масштабный многоплановый спектакль большой формы, погружая то в роскошь пышной боярской Москвы, то в топи вязкой стройки Петербурга, то и дело вырываясь в пучину морской стихии. Режиссер полифонически выстраивает сложные составные сцены, словно формируя трехплановое полотно, высвечивая важные детали. Режиссер создает масштабную и реалистичную баттальную сцену Полтавской битвы, рискнув использовать настоящую пиротехнику для придания реалистичности сражению.

В сцене «Пусто место» процесс возведения города на болоте показан жестко, трагично и вполне правдиво. В центре топкое болото, засасывающее новые души отправленных на стройку, по краям же расставлены вышки с часовыми – чем не ГУЛАГ? В дуэте Екатерины и Евдокии центральный элемент – гигантский крест, который словно маятник раскачивают жены –соперницы подавая друг другу знак того, что быть женой царя – значит нести тяжкий крест. С некоторой иронией решена сцена быстрой свадьбы и венчания Петра и Евдокии: под почти «мультяшную» музыку молодожены пытаются убежать то от священнослужителей, возносящих над их головами венчальные короны, то друг от друга. Одновременное присутствие в либретто Петра – десятилетнего мальчика и Петра царя побуждает Петра к выстраиванию двухплановости действия и сценическому диалогу.

Творчество Фрэнка Уайлдхорна российскому зрителю знакомо прежде всего по мюзиклу «Джекил и Хайд», в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии также идет «Граф Морнте-Кристо». Музыкальный стиль Уайлдхорна отличает яркий мелодизм, в основе которого лежит поп-баллада. Композитор активно использует диссонантные гармонии в драматических сценах, наделяя их необходимой экспрессией, как сцена потопа или помешательства Петра. Мелодии арий сочетают декламационность высказывания и широту фразировок, большой почти оперный диапазон, что определяет технические требования для артистов: таковы обе арии Петра, ария Екатерины.

Ключевые роли в этой постановке исполнили артисты, уже давно зарекомендовавшие себя в жанре мюзикла. На роль Петра был приглашен Иван Ожогин – артист с богатым послужным списком персонажей ярких и харизматичных, но инфернально-демонических. Его рост, вокал и психофизика безоговорочно работают на образ статного императора-исполина. Ожогин высвечивает все грани образа своего амбивалентного персонажа, заложенные в либретто: властного и убежденности в необходимости реформ, строителя и основателя города на Неве, жестоко карающего за измену самодержца и в то же время человечного, способного на глубокие чувства. В ариях «Поднимается ветер», «Мне снился город» — мечтательных и восторженных, наиболее полно раскрывается вокальное мастерство Ивана Ожогина, исполняющего их с духоподьемным пафосом. Инфернальную демоническую сущность и пограничное психическое состояние своего героя, измученного борьбой за власть и изменами Евдокии и сына Алексея Ожогин обнажает в сцене «Паранойя» (здесь в пору вспомнить исполняемую им роль Джекила и Хайда). Драматичный образ Екатерины Первой, прошедшей огонь, воду и медные трубы, прежде чем стать супругой императора создает Анастасия Вишневская.

Яркий и богатый обертонами тембрами тембр драматического сопрано, актерская и хореографическая пластичность работают на образ и показывают путь трансформации княжны из Латгалии в настоящую императрицу. Исполняющая роль Царевны Софьи Агата Вавилова обнаруживает поразительное портретное сходство со своей героиней, что делает образ еще более убедительным. Артистка наделяет свою героиню харизмой, властностью и невероятной зловещей силой. Кульминация противостояния становится дуэт «Власть мне дана от Бога» — такая «коррида» Софьи и Петра, решенная в экспрессивных и прихотливых движениях танго, где последний выходит победителем, а поверженная Софья отправляется в монастырь. Ее пособник — противник реформ, в особенности церковных, Досифей Александра Суханова создает достойную пару соперников-антагонистов, противостоящих Петру. Духовного лидера и сторонника политического и церковного уклада Досифея Суханов представляет чуть ли не монахом-чернокнижником, коварным заговорщиком, рассыпающим проклятья Петру и его роду. Кульминация его деяний – сцена заговора «Царство огня». Небольшая, но важная роль матери Петра поручена Наталье Диевской. Глубокий и богатый обертонами тембр артистки раскрывается в теплой и трогательной колыбельной с простым рефреном «Ой дидало», которой она убаюкивает еще юных Петра и Лешу Меншикова. Меншикова уже взрослого сыграл Александр Леногов с заметной долей иронии: его Алексашка хитроват и вороват, но всегда находчив и услужлив. Мария Плужникова создает образ несчастной покинутой женщины Евдокии, как бы оправдывая ее дальнейшие измену и сделку с Досифеем и приспешниками.

С настоящим царским размахом решено сценографическое оформление спектакля, созданное Вячеславом Окуневым. Центральным сценографическим лейтмотивом становится появляющийся огромный корабль — такой символ движения вперед, за горизонт во вступлении и коде, а также в сцене оправления в Великое посольство. А тонкая и мастерская работа художника по свету Дениса Солнцева создает эффект колышущихся волн, разрастающихся до шторма.

С легкой руки Окунева зритель попадает то в красочные цветистые боярские палаты, то храм с иконостасами и хоругвями, то в суровые кельи монастырей. В сценах европейских путешествий Петра во составе Великого посольства на заднике сцене появляются проекции полотен великих голландцев Дюрера и Рембрандта. Немалую роль здесь играет и реквизит – вниманию Петра предлагаются изобретения-новинки, как микроскоп (и что –то еще, не помню). Особого внимания заслуживают костюмы, где по-настоящему разгулялась фантазия художника. Богатым, красочным, многоцветным и многослойным одеяниям бояр противопоставляется геометричность камзолов и мундиров, скроенных по новой «петровской моде». Одежда вельмож европейских решена в белых тонах, особое внимание уделяется парика, иронично подчеркивая напыщенность и церемонность. С богатой прорисовкой деталей созданы символы царской власти – трон и корона, которую примеряет супруга императора.

Над оркестровкой мюзикла работали сразу три аранжировщика, который придали партитуре необходимый объем. Оркестр под руководством Алексея Нефедова высвечивает лапидарность и объемность партитуры, над которой работали целых три оркестровщика. При всем созданном звуковом массиве немного не хватило детальной полифонической проработки групп инструментов и отдельных партий.

Мюзикл завершается масштабным ораториальным хором-одой, а слова, отражающие несколько исторических эпох «Мой Петербург, мой Петроград, мой Ленинград» превращают финал в настоящий гимн — гимн великому городу.