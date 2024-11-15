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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойWWNEWSВ Вероне состоится церемония первого вручения специальной «Александровской премии» З.К. Церетели

В Вероне состоится церемония первого вручения специальной «Александровской премии» З.К. Церетели

editor
By editor
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Внимание! АртМосковия!

На Вилле Ка Вендри города Верона (Италия) состоится торжественная церемония первого вручения специальной «Александровской премии» Посла Доброй воли ЮНЕСКО, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели. Премия учреждена «Русским домом» в Вероне и Российской академией художеств для поощрения самых активных и выдающихся людей, внесших вклад в культурное сотрудничество между Италией и Россией. В мероприятии примут участие артисты Большого театра России и Балета Вероны.

Лауреатами «Александровской премии» 2024 года станут:

  • Веронский скульптор Серджио Пазето. Работы Пазето посвящены славной истории древней Вероны: Шекспиру, Сальгари, Ромео и Джульетте. Его работы украшают Думской собор, церкви Вероны и других итальянских городов. Скульптор помог «Русскому дому» в Вероне безвозмездно поставить памятник Юрию Гагарину в городском парке и подарил бронзовую композицию шекспировских героев парку «Этномир» в России.
  • Директор Веронской художественной Академии Францеско Ронзон.
  • Директор Балета Вероны Эриберто Веральди. Более 20 лет на театральных сценах мира идут спектакли русских композиторов Чайковского и Прокофьева. Эриберто является постоянным членом жюри престижных конкурсов в России.
  • Директор «Русского дома» в Риме Дария Пушкова. Дария Алексеевна неустанно вкладывает свой талант и знания в дело российско-итальянского сотрудничества, ею организованы сотни культурных мероприятий в Италии.

Название премии посвящено двум выдающимся личностям, оставившими след в мировой истории и в летописи города Вероны – Александру I и Александру Суворову. Именно русский император Александр I подписал акт о капитуляции Наполеона. Завоевателем был нанесен большой урон культурным и историческим памятникам и объектам итальянского города Вероны. Затем Александр I вместе с пятьюдесятью самыми знатными семьями из России участвовали в Европейском конгрессе, который состоялся в 1822 году в Вероне. Под руководством русского полководца Александра Суворова в 1799 году были изгнаны наполеоновские оккупанты, а в 2024 году Верона отмечает 225-летие Италийского похода Суворова. Ежегодное вручение «Александровской премии» — это не только возможность поощрить итальянцев и русских, проживающих в Италии и поддерживающих культуру России, но и дань увековечивания исторической памяти.

Ассоциация «Русский дом» в Вероне уже более десяти лет активно развивает культурную деятельность для укрепления российско-итальянского сотрудничества, организуя конференции, выставки, фестивали русского искусства, конкурсы и концерты. В этом году состоится юбилейный Х-й Международный фестиваль русского костюма в Вероне, официальными партнерами которого все эти годы были две старейшие академии мира – Российская академия художеств и Веронская академии художеств.

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