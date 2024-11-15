В Вероне состоится церемония первого вручения специальной «Александровской премии» З.К. Церетели

На Вилле Ка Вендри города Верона (Италия) состоится торжественная церемония первого вручения специальной «Александровской премии» Посла Доброй воли ЮНЕСКО, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели. Премия учреждена «Русским домом» в Вероне и Российской академией художеств для поощрения самых активных и выдающихся людей, внесших вклад в культурное сотрудничество между Италией и Россией. В мероприятии примут участие артисты Большого театра России и Балета Вероны.

Лауреатами «Александровской премии» 2024 года станут:

Веронский скульптор Серджио Пазето. Работы Пазето посвящены славной истории древней Вероны: Шекспиру, Сальгари, Ромео и Джульетте. Его работы украшают Думской собор, церкви Вероны и других итальянских городов. Скульптор помог «Русскому дому» в Вероне безвозмездно поставить памятник Юрию Гагарину в городском парке и подарил бронзовую композицию шекспировских героев парку «Этномир» в России.

Директор Веронской художественной Академии Францеско Ронзон.

Директор Балета Вероны Эриберто Веральди. Более 20 лет на театральных сценах мира идут спектакли русских композиторов Чайковского и Прокофьева. Эриберто является постоянным членом жюри престижных конкурсов в России.

Директор «Русского дома» в Риме Дария Пушкова. Дария Алексеевна неустанно вкладывает свой талант и знания в дело российско-итальянского сотрудничества, ею организованы сотни культурных мероприятий в Италии.

Название премии посвящено двум выдающимся личностям, оставившими след в мировой истории и в летописи города Вероны – Александру I и Александру Суворову. Именно русский император Александр I подписал акт о капитуляции Наполеона. Завоевателем был нанесен большой урон культурным и историческим памятникам и объектам итальянского города Вероны. Затем Александр I вместе с пятьюдесятью самыми знатными семьями из России участвовали в Европейском конгрессе, который состоялся в 1822 году в Вероне. Под руководством русского полководца Александра Суворова в 1799 году были изгнаны наполеоновские оккупанты, а в 2024 году Верона отмечает 225-летие Италийского похода Суворова. Ежегодное вручение «Александровской премии» — это не только возможность поощрить итальянцев и русских, проживающих в Италии и поддерживающих культуру России, но и дань увековечивания исторической памяти.

Ассоциация «Русский дом» в Вероне уже более десяти лет активно развивает культурную деятельность для укрепления российско-итальянского сотрудничества, организуя конференции, выставки, фестивали русского искусства, конкурсы и концерты. В этом году состоится юбилейный Х-й Международный фестиваль русского костюма в Вероне, официальными партнерами которого все эти годы были две старейшие академии мира – Российская академия художеств и Веронская академии художеств.