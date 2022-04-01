«Волк и Лев». IVI покажет фильм о самой необычной дружбе

С 31 марта подписчикам онлайн-кинотеатра IVI доступен добрый приключенческий фильм «Волк и Лев», который отлично подойдет для семейного просмотра.

Главную героиню, девушку Альму, сыграла актриса Молли Кунц («Вдовы»). Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Цюрихе. По сюжету юная Альма приютила у себя двух необычных питомцев – волчонка и циркового львенка, выжившего в авиакатастрофе. Они растут вместе, как семья, но когда тайну Альмы раскрывают, всей троице приходится спасаться от преследования.

Фильм снял французский режиссер Жиль де Мэтр, автор еще одного популярного фильма о самоотверженной дружбе между девушкой и животным «Миа и белый лев». Идея «Волка и Льва» пришла де Мэтру как раз во время работы над «Мией и белым львом» и общения с дрессировщиками. Сценарий Жиль писал вместе со своей супругой Прюн де Мэтр, стараясь создать фильм, который будет интересен и понятен зрителям всех возрастов.

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