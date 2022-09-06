Культурный центр «Меридиан» открывает сезон балетом «Спящая красавица»

Один из крупнейших культурных центров Москвы «Меридиан» объявляет об открытии сезона-22/23 15 сентября балетом «Спящая красавица» Детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Эта постановка в редакции художественного руководителя балетной труппы Кирилла Симонова, одного из самых заметных современных российских хореографов – бережная, блистательная и безупречно сделанная адаптация полной исторической версии балета Мариуса Петипа.

Спектакль, рассчитанный на семейную аудиторию, позволяет прикоснуться к легенде русского балета, восхититься красотой и стройностью классического стиля и при этом почувствовать всё волшебство и очарование чудесной сказки Шарля Перро.

Кроме того, в новом сезоне в «Меридиане» можно будет увидеть выступления музыкантов Imperialis Orchestra с необычной аранжировкой известных зарубежных и отечественных хитов. А также послушать лучшие фрагменты из мюзиклов в исполнении «Теноров XXI века», принять участие в записи программы «Романтика романса», увидеть спектакли с участием Олеси Железняк, Марии Ароновой, Бориса Щербакова, Даниила Спиваковского, Андрея Ильина, Юлии Меньшовой, Екатерины Климовой, Филиппа Бледного и многих других.

«Этот сезон обещает быть полноценным, в отличие от двух предыдущих, которые имели определённые ограничения, связанные с ковидной ситуацией. Надеемся, что наша публика получит весь спектр культурных событий, которые мы можем предоставить. И для этого мы провели достаточно серьёзную работу по определению тех, с кем остаёмся. А остаёмся мы с теми партнёрами и артистами, которых любит публика, которые себя серьёзно зарекомендовали. Мы отвечаем за качество спектаклей, которые делает сам «Меридиан» и, конечно, мы оставляем возможность нашим долгосрочным партнёрам показывать свои постановки и концерты, представляющие большой интерес для публики. Я считаю, что наша площадка достойна того, чтобы на ней выступали артисты первого эшелона», – считает Директор Культурного центра «Меридиан» Дмитрий Сибирцев.

Осенью культурный центр «Меридиан» станет одной из площадок седьмого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Музыкальная программа центра будет представлена мюзиклами «Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Графиня де Ла Фер», рок-оперой «Братья КарамазовЫ», концертами ведущих солистов московских оперных театров и популярных эстрадных исполнителей.

В новом сезоне заявлена обширная лекционная программа, состоятся поэтические вечера, выставки, кино- и мультпоказы, спектакли и концерты, которые можно посетить бесплатно любому желающему и заинтересованному жителю и гостю Москвы.

Отдельное внимание уделяется детской программе. В новом сезоне Театр имени Наталии Сац покажет несколько спектаклей на Большой сцене, декабрь и январь – время новогодних представлений для детей – спектаклей «Чародеи» и «Белоснежка и семь гномов», «12 месяцев» и «Питер Пэн».

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