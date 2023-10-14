Анна Кузнецова – доцент кафедры архитектуры жилых и общественных зданий, заместитель декана факультета архитектуры и дизайна СамГТУ (на 2023 год – прим. ред.), кандидат архитектуры и эксперт экспедиций «Школа мечты».

В ТАСС дан старт второму сезону федерального проекта «Школа мечты». 2023.

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