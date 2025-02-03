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Лаборатория СВФУ собрала уникальные фольклорные и этнографические материалы эвенской культуры

editor
By editor
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детский костюм шамана
Детский костюм шамана. Фото: из архива организаторов экспедиций

Исследователи международной научно-исследовательской лаборатории (МНИЛ) «Лингвистическая экология Арктики» в рамках экспедиции в Среднеколымске зафиксировали уникальный фольклорный материал и обнаружили шаманский детский костюм.

«Шаманский детский костюм датируется 1953 годом и представлен в музее города Среднеколымск. Такое встречается крайне редко, если вообще встречается. Сказки и рассказы, которые мы записали в беседах с носителями языка, ранее никогда не были опубликованы. Теперь мы должны проанализировать собранные материалы, в конце 2024 года планируем представить первичное научное описание экспонатов и фольклорного материала», – рассказал младший научный сотрудник лаборатории Виталий Иванов.

Параллельно с экспедицией в Среднеколымске МНИЛ СВФУ также организовал экспедицию в селе Хатыстыр Алданского района. Исследовательские группы провели интервью с носителями языка, сделали фото и видеозаписи этнографических объектов. Всю собранную информацию обработают и представят на Арктическом многоязычном интернет портале www.arctic-megapedia.com.

Предварительный анализ языковой ситуации в Хатыстыре показал, что эвенкийский язык сохраняется только среди носителей преклонного возраста, однако образовательные учреждения и сельский дом культуры активно поддерживают язык и способствуют его возрождению. В детском саду воспитатели разрабатывают оригинальные методики и игры, ориентированные на погружение детей в язык, а сами уроки проводит носитель языка. В школе родной язык изучают со второго класса. Занятия проводят молодые специалисты — языковые активистки, выпускницы кафедры Северной филологии СВФУ Валентина Стручкова и Сардана Степанова. В селе сохранился традиционный уклад жизни.

В научных экспедициях МНИЛ «Лингвистическая экология Арктики» участвовали младший научный сотрудник лаборатории Виталий Иванов, директор компьютерно-информационного центра Института математики и информатики СВФУ Алексей Никифоров, научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Галина Варавина, старший преподаватель кафедры северной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Надежды Николаевой, студентка Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Ляридо Игнатенко и студентка ИМИ СВФУ Яна Данилова.

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