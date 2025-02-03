Борислав Володин: «Наша стратегическая задача – создание надежного социального лифта»

Национальная платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ, созданная благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединяет мастеров, работающих в разных видах изобразительных искусств, арт-институции, коллекционеров, педагогов и ценителей искусства. Проект активно сотрудничает с ведущими представителями креативных индустрий. Только что платформа заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters, вместе они займутся образовательными и просветительскими проектами в области изобразительного искусства. Мы побеседовали с руководителем Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Бориславом Володиным.

— Можно ли считать чемпионат ArtMasters ответом на очевидный вызов времени — острый дефицит бэкстейдж-специалистов, то есть работающих «за кадром»?

— Мы живем здесь и сейчас, и это действительно ответ на вызов времени. Создание ArtMasters было поручением президента сделать конкурс для молодых талантов в сфере бэкстейдж, и главный архитектор этого проекта — первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко. Когда десять лет назад он программировал молодежную политику, у него уже было понимание роли креативной экономики и необходимости привлечения молодых кадров, в том числе и в сектор бэкстейдж, без которого креативная экономика работать не может. На старте проекта Сергей Владиленович сказал, что это возможность для тех, кто «за кадром», выйти на авансцену. Чемпионат демонстрирует мастерство и ценность таких специалистов, а их истории успеха становятся аргументом для тех, кто еще размышляет, стоит ли ему идти в эту сферу.

— В чем, на ваш взгляд, причина сомнений?

— Многие люди, особенно живущие в регионах, чувствуют в себе творческий потенциал, но не верят в возможность своей реализации в этих профессиях. Они не видят траекторию, по которой можно двигаться к вершинам, а ArtMasters как раз эту траекторию выстраивает. Работая на перспективу, мы понимаем, что будущих мастеров нужно искать, развивать и поддерживать. Нужно создавать среду, в которой эти кадры будут формироваться. Чем, собственно, мы и занимаемся.

— Чемпионат проводится в двух категориях: 14–17 и 18–35 лет. Означает ли это, что в зрелом возрасте бессмысленно начинать творческую карьеру? Как быть тем, кто после тридцати пяти понял, что до сих пор занимался не своим делом, и хочет попробовать себя в креативных индустриях?

— У этой проблемы есть две стороны. Талант — это во многом генетика. Я считаю, что сила нашей креативной экономики именно в генофонде, сотканном из большой истории, из вклада многих национальностей и культур. Талантливых людей надо искать и находить как можно раньше. Их надо воспитывать и поддерживать еще с детского сада — и не терять по дороге к будущей профессии. С другой стороны, человеку одаренному хочется творить в любом возрасте. Сегодня наблюдается устойчивая тенденция смены профессии после 35 лет. Люди хотят реализовать себя на другом поприще, чувствуя способности, которые на их прежней работе не ценились и не имели выхода. Мы в ArtMasters думаем о создании отдельного проекта для группы 35–55 лет. Уверен, что в этой категории найдутся талантливые люди, которых можно будет интегрировать в креативные индустрии.

— Людей творческих всегда очень сложно оценивать. Как это происходит на чемпионате?

— В фигурном катании есть две шкалы оценок: за техническое исполнение и за артистизм. У нас такого разграничения нет, но в сами задания мы закладываем тот же принцип. На пути к финалу есть три фильтра, так что добраться до него непросто. Участники не всегда имеют профильное образование по своей специальности, но компенсируют это интенсивным самообразованием. Зачастую им не хватает опыта, но это дело наживное для человека, который стремится к мастерству в своем деле. Фактически ArtMasters — проект образовательный, позволяющий выявить тех, кто осознает ценность фундаментальных знаний.

— Какими качествами обладают те, кто подает заявку на участие в чемпионате ArtMasters? Каких качеств им, с вашей точки зрения, не хватает?

— Среди участников чемпионата немало талантливых ребят, способных производить качественный продукт, но не умеющих работать в команде. А сегодня практически любое произведение создается командой. Даже художнику, который пишет картину один, нужен кто-то, кто потом будет продвигать его шедевр. Навыки командной работы наработать сложно, потому что мы живем в технологичной среде, где возможно, удобно и даже принято общаться через гаджеты, а не вживую. К тому же люди, одержимые своим делом, не смотрят по сторонам — они находятся в потоке. Поэтому производственные коллективы, которые создаются на чемпионате, дают участникам бесценный опыт. Отмечу еще одну проблему — маленький горизонт планирования. Каждому художнику важно понимать, какими инструментами он может достичь нужного ему результата. И сегодня важно показывать молодым, какие есть возможности в стране, в том числе и технологические, для их дальнейшего развития. Чтобы у них не возникало ощущение, что все, с помощью чего они могут работать, осталось за рубежом.

— Победители получают денежные призы. Как они могут их использовать?

— Это целевые денежные сертификаты: первое место — 750 000 рублей, второе — 500 000, третье — 250 000. Их можно потратить на приобретение оборудования по направлению деятельности: сделать заявку, после одобрения которой деньги переводятся на счет магазина. Можно купить обучающий курс или начать собственный проект. Мы собираемся расширить сферу использования сертификатов. Многие хотят посмотреть страну, чтобы обрести новый опыт и испытать вдохновение. Победитель сможет выбрать поездку в программе «Больше, чем путешествие».

— ArtMasters, в отличие от большинства конкурсов, помогает финалистам в дальнейшем становлении. Так было задумано с самого начала?

— Да, идея была в том, чтобы выявлять лучших и внедрять их в индустрию. Создание надежного социального лифта — это стратегическая задача, которую мы сейчас решаем. В будущем году запустим платформу с портфолио всех наших специалистов. К ней будут иметь доступ индустриальные партнеры проекта. У них появится возможность отбирать кандидатов в свои творческие команды по целому ряду критериев и связываться с ними напрямую. Также в следующем году у нас появится HR-продюсер, ему предстоит заниматься профессиональным продвижением наших финалистов. Истории успеха этих ребят — важный пример и мотивация для будущих творцов.

— За пять лет ArtMasters из собственно чемпионата превратился в многоуровневую экосистему. Что она собой представляет?

— По сути ArtMasters сегодня — это среда, в которой ребята могут развиваться в выбранном направлении. В первую очередь, это Академия. Многим необходимы дополнительные знания, совершенствование уже имеющихся навыков. У нас есть программа «Развивай свое дело», где за короткое время их обучают юридическим, экономическим и прочим необходимым для успешного бизнеса компетенциям. Подумали мы и о мастерах, которые могут и хотят передавать свой опыт: для них создана профессиональная программа «Из мастеров в наставники».

— Какие форматы обучения наиболее востребованы?

— Онлайн-интенсивы. Участникам из регионов сложно находить время для очного обучения. Мы разработали более 20 курсов по быстрой прокачке навыков в разных компетенциях. В очно-заочном формате проводится курс «Из мастеров в наставники» —занятия идут у нас в офисе десять недель. С Российской государственной библиотекой мы создаем новую творческую резиденцию «Ленинка Art» — высокотехнологичный проект с использованием нейросетей. Одна из задач проекта — приобщение молодого креативного класса к ценностям книжной культуры. Под давлением и соблазном цифрового мира мы утрачиваем привычку и даже саму способность к углубленному и вдумчивому чтению. А человек определяет свою самость только через книгу. Приведу здесь высказывание русского философа Ивана Ильина, которое я считаю очень важным для нашего нового дела: «По чтению можно узнавать и определять человека, ибо каждый из нас есть то, что он читает, и каждый человек есть то, как он читает. И все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов».

— Но образование — это еще не все?

— Второй элемент экосистемы ArtMasters — продюсерский центр. Мы его придумали с куратором проекта Александром Владимировичем Журавским и называем «Своя ферма». Здесь «выращиваются» проекты с участием наших специалистов. В преддверии праздников на канале «Россия 1» состоялась премьера четырехсерийного художественного фильма «Мирный атом», снятого по сценарию нашего юниора Павла Гулы. Мы выпускаем спектакли, которые идут в московских театрах, в следующем году покажем детский мюзикл. Еще выйдет комедия «Тик-так», которую будет снимать известный режиссер Николай Хомерики, наш центр этот фильм продюсирует… Чтобы социальный лифт работал, ребят надо не только куда-то интегрировать, но и создавать собственный продукт при их непосредственном участии.

— Для устойчивости нужен третий кит. У вас он есть?

— Конечно. Это ассоциация ArtMasters, объединившая самых активных финалистов нашего чемпионата. Их полторы сотни — и это люди, действительно стремящиеся менять мир к лучшему. Для них это внутренняя миссия. Наша ассоциация принимала участие в разработке закона «О креативных (творческих) индустриях» — кому, как не ее членам, знать, что же нужно бэкстейдж-сообществу для того, чтобы эффективно развиваться.

— ArtMasters повернулся лицом к регионам. Это новый уровень вашей стратегии?

— Если мы не будем развивать инфраструктуру в регионах и выявлять там талантливых людей, то креативная экономика страны расти не будет. Москва как центр креативной экономики в целом, как мне кажется, уже перенасыщена. Пора осваивать другие территории. В рамках направления «ArtMasters Регионы» мы в следующем году будем делать проекты в области кино и театра в каждом федеральном округе. Вот только что закончился прием региональных заявок. В каждом округе у нас формируется две команды: одна кинематографическая, другая — театральная. Всего 16 команд, в каждой представлено восемь компетенций. Первая снимет короткометражный фильм, вторая представит театральный эскиз. Жюри отберет по три лучшие работы, и они получат коммерческое продолжение. Спектакли пойдут в региональных театрах с участием этих команд. Мы договорились с платформами — они выберут короткометражки для создания оригинала на своих ресурсах, а мы будем помогать трансформировать их в полный метр. Наша цель — сделать так, чтобы эти команды и дальше работали с региональными компаниями.

— В чем интерес ваших индустриальных партнеров?

— Им остро нужны специалисты с редкими компетенциями. Однажды Сергей Геннадьевич Новиков, председатель оргкомитета ArtMasters, предложил провести конкурс по специальности «оператор механики сцены». В первый же год у нас было 40 заявок, и все пять победителей были приняты в известные московские театры, например в «Геликон-оперу». Руководители многих организаций креативных индустрий по собственной инициативе участвуют в проекте, понимая, насколько важно ребятам из регионов показать, как выглядит в России современное творческое производство.

— Как у ArtMasters складываются отношения с академической системой образования?

— Система образования достаточно инертна, причем везде. Многие профессии, рожденные новыми технологиями, в ней пока отсутствуют. ArtMasters — лакмусовая бумага, показывающая, какие специальности нужно интегрировать в систему высшего образования. И это работает! В ГИТИСе появилась специальность «художник по гриму», а вскоре прибавится и stage-менеджер, в Гнесинке уже готовят саунд-дизайнеров, а в МИРЭА — дизайнеров виртуальных миров. Система образования должна становиться все более динамичной. К примеру, в самом ближайшем будущем одной из ключевых профессий станет промт-инженер — специалист, способный ставить правильные задачи искусственному интеллекту.

— Удастся ли удержать ИИ в роли помощника человека? Насколько велик риск, что он выйдет из-под контроля?

— Полагаю, все в наших руках. По мнению некоторых ученых-футурологов, человечество, возможно, возникло только для того, чтобы создать ИИ и затем перестать существовать. Человек — уникальное творение, которое никакие механизмы заменить не могут. А машинный интеллект дан нам как один из факторов развития цивилизации, как инструмент для создания новых продуктов и… как стимул для нашего самосовершенствования. Человек уже сейчас должен думать о регулировании применения ИИ. Как и некоторые лекарственные препараты, ИИ в больших дозах опасен для здоровья — он атрофирует нашу «мозговую мышцу». Почему у молодых зачастую такие неглубокие знания? Потому что они обращаются к цифровой среде за простыми ответами на сложные вопросы, вместо того чтобы вырабатывать собственные суждения. Если творческий человек становится зависимым от этой среды, он перестает творить. Человечество должно выработать правила использования ИИ. Все продукты, созданные при его участии, необходимо маркировать, чтобы люди могли выбирать, результатами чьего труда пользоваться.

— Чемпионат занимается как кино и телевидением — изначальной территорией технологий, так и театром — искусством, «заточенным» под живого исполнителя. Не сместят ли технологии живых актеров сцены?

— Для людей, по-настоящему любящих театр, человек на сцене будет всегда важнее любых технических хитростей. Когда-то говорили, что телевидение убьет кино, потом считали, что его уничтожат интернет-платформы. И что мы видим? Люди по-прежнему ходят и в кино, и в театр, чтобы вместе с другими сопереживать происходящему на сцене или экране. Убежден, что живую, мастерскую актерскую игру ничто не заменит.

— Недавно ArtMasters заключил договор о сотрудничестве с платформой ARTISTS/ХУДОЖНИКИ, а вы стали членом ее экспертного совета. Какие направления совместной работы вам представляются наиболее перспективными?

— Я очень рад, что такой проект появился. Собрать людей, занимающихся разными видами изобразительных искусств на одной платформе, — это круто. Вроде бы немало инструментов создано, но внутри творческого сообщества прочные взаимосвязи пока так и не возникли. Консолидировать художественную среду — очень сложная задача. Именно это и делает Вероника Коржевская. Это вызов, который она приняла, став инициатором проекта ARTISTS/ХУДОЖНИКИ. Все вместе мы с этим вызовом справимся. Такая платформа нужна. Изобразительное искусство во всех его проявлениях — важнейший элемент культуры и развития личности. То, что создается в нашей стране в этой сфере, может быть открыто для каждого, будь то продюсер или куратор, коллекционер или просто человек, интересующийся современным искусством. Помимо этого, у проекта есть еще очень важная миссия — защита авторских прав. Этот аспект, о котором мы нередко забываем, является важнейшим показателем развития креативной экономики. Считаю, что ARTISTS/ХУДОЖНИКИ станет одним из ключевых элементов развития креативных индустрий в нашей стране.

— Каким вы видите будущее ArtMasters?

— Местом, куда хотел бы попасть хоть раз в жизни каждый, кто связан с миром бэкстейдж. Хочется построить правильно работающий социальный лифт, когда крупные компании принимали бы в свою команду финалистов чемпионата, заключали с ними контракт на пару лет, чтобы у ребят появилось понимание своей профессиональной траектории. ArtMasters должен стать драйвером «бесшовного» процесса создания творческого кадрового резерва в стране с акцентом на технические специальности. Я мечтаю о том, чтобы ArtMasters стал международным проектом, в котором могли бы принимать участие граждане других государств. В моей жизни были масштабные проекты, которые создавались в России международными командами: «Евровидение-2009», церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады в Сочи. Это был бесценный опыт и для нас, и для иностранных специалистов. Взаимообогащение культур — это не только импульс для развития нашей страны, но и возможность показать многим людям, какая она — настоящая Россия. Сегодня это особенно важно.

Беседовала Виктория ПЕШКОВА