САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В РГИСИ стартовал XVI Международный конкурс-фестиваль им. И.Э. Коха «Актерское мастерство языком пластики»

29 марта в Российском государственном институте сценических искусств открылся XVI Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики».

На конкурс было прислано более 100 заявок из разных регионов России и Китая. По итогу предварительного смотра на 1 тур было отобрано 64 номера. За победу поборются студенты 17-ти творческих вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Барнаула, Воронежа, Владикавказа, Уфы, Оренбурга.

Конкурс проводится в шести номинациях: сценическое движение, танец, сценическое фехтование, оригинальный жанр, пластический перформанс, пластический спектакль.

Зрители смогут посетить главные события фестиваля, проходящие в Учебном театре «На Моховой»:

1 апреля в 18:00 — «Вечер пластических спектаклей». В программу вечера из II отделений войдут спектакли студентов РГИСИ и РГПУ им. А.И. Герцена.

2 апреля в 18:00 — Церемония награждения и Гала-концерт финалистов, где будут показаны самые яркие номера конкурсной программы. Трансляция финального вечера фестиваля будет вестись на официальной странице РГИСИ ВКонтакте.

Художественный руководитель фестиваля, доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ Светлана Ваганова:

– «Актерское мастерство языком пластики» отличается от многих других студенческих конкурсов, посвященных движенческим дисциплинам, тем, что на нем представлено очень много номинаций. В их числе и такие нестандартные, как оригинальный жанр, пластический перфоманс, пластический спектакль. Программа очень разнообразна и поэтому любима зрителями. Те люди, которые приходят на наш фестиваль, посещают его не единожды. И это всегда интересно.

Помимо конкурсной программы участников ждет образовательный блок: мастер-классы педагогов РГИСИ Анны Белич и Алексея Жука, а также профессора ГИТИСа Айдара Закирова.

Состав жюри 2023 года:

Сергей Паршин – председатель жюри, народный артист РФ;

Татьяна Кузовлева – доцент, заведующая кафедрой пластического воспитания РГИСИ;

Светлана Ваганова – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ, художественный руководитель фестиваля;

Тамара Стависская – заместитель декана факультета театра кукол, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ;

Людмила Садовникова – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ;

Анатолий Черных – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ.

Специальный приз будет вручаться студенческим жюри, в состав которого входят магистранты направления «Театрально-экспертная деятельность».

Фото – РГИСИ

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