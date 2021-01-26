Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист своей традиционной ежегодной премии. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

«2020год был сложным для всех нас годом, большую часть которого мы провели в карантине. Но, несмотря ни на что, в искусстве он далтакое многообразие выставок и событий, что выбор сделать было непросто. Восхищаюсь российским арт-сообществом», – говорит издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова.

Миссия премии — выразить публичное признание героям мира искусства. Лауреаты премии получают статуэтку работы художника Сергея Шеховцоваи специально посвященный им театрализованный номер на церемонии. Церемония вручения IX Ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоится весной 2021 года в московском Гостином Дворе.

Номинация «Музей года»

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (Истра);

Новый музейный квартал (Тула);

Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург).

Номинация «Выставка года»

«Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва);

«Ненавсегда. 1968–1985» (Государственная Третьяковская галерея, Москва);

«Чжан Хуань. В пепле истории» (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Номинация «Книга года»

Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020);

Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020);

«Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020).

Номинация «Реставрация года»

Дом Наркомфина (Москва). Работы выполнили: «Лига прав». Авторский надзор: архитектурная мастерская «Гинзбург Архитекс»;

Полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея (Москва). Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов);

Северный речной вокзал (Москва). Работы выполнили: ООО «Артстройтехнология». Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспортагорода Москвы.

Номинация «Личный вклад»

Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»;

Марат Гельман, куратор, коллекционер;

Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow;

Марианна Сардарова, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts;

Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области.

Лауреаты IX Премии The Art Newspaper Russia будут объявлены весной 2021 года в Гостином Дворе.

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