Легенда русского рэпа The Chemodan и артист-продюсер JmyName записали совместный хип-хоп-сингл

Артист и музыкальный продюсер JmyName объединил силы с легендой русского рэпа The Chemodan для записи совместного сингла «За окном». Мрачная, атмосферная работа, выполненная в лучших традициях жанра, с хлёсткими панчлайнами и запоминающимся, мелодичным припевом.

The Chemodan – культовый рэп-исполнитель, основатель популярной группы The Chemodan Clan, которая стала популярна в начале 2010-х годов, и оставляет свой след в хип-хоп культуре по сей день. Его очень активная аудитория насчитывает более 150к подписчиков в соцсетях и более 500к слушателей на стриминг-платформах.

JmyName — певец, автор и музыкальный продюсер из Москвы, работающий в стилях dark pop и dark R&B. За последние полгода артист принял участие в нескольких выпусках шоу Три кота и VIBE CHECK, а также выпустил ряд синглов, которые были высоко отмечены такими музыкальными экспертами, как Риса За Творчество, LYRIQ и другими.