Легендарная группа «Фактор 2» выступила с концертом в Москве

На концерте группы гости погрузились в ностальгическую атмосферу детства и юности. Группа «Фактор 2», чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен. Прозвучали любимые хиты: «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие хиты легендарной группы.

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