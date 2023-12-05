Легендарная группа «Фактор 2» выступила с концертом в Москве

0
79

На концерте группы гости погрузились в ностальгическую атмосферу детства и юности. Группа «Фактор 2», чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен. Прозвучали любимые хиты: «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие хиты легендарной группы.

Предыдущая статьяНовые звезды: в Москве объявили победителей конкурса «Музыка моей страны»
Следующая статьяВ Интернете представили тизер саркастической комедии «Успешный» с Владимиром Сычевым и Ольгой Медынич

Похожие статьиПредоставлено автором