Перспективы и острые вопросы современного репертуарного театра обсудят ведущие театральные деятели России на конференции в Москве

Перспективы и острые вопросы современного репертуарного театра обсудят ведущие театральные деятели России на Научно-практической конференции 9-10 ноября в РГГУ (Москва).

Конференция «Репертуарный театр в контексте ХХI века» пройдет в рамках VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Событие приурочено к 125-летию исторической встречи К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в «Славянском базаре», навсегда изменившей траекторию движения мирового театра.

9 ноября обсуждение коснется преимущественно музыкального театра и влияния на его развитие идей К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Также состоится дискуссия на тему «Фем-революция в оперной режиссуре». Среди участников – генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель и др.

Также 9 ноября пройдет презентация грандиозного совместного проекта Биеннале театрального искусства и Императорского фарфорового завода – будет представлен коллекционный набор из чайной пары и десертной тарелки с уникальным дизайном по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович» 1898 года. Это был первый спектакль, поставленный К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко и положивший начало Московскому Художественному театру.

10 ноября темой конференции станет «Жизнь и приключения идеи Художественного театра в XXI веке». Акцент будет сделан на драматическом театре. Среди спикеров – режиссеры Лев Додин, Евгений Каменькович, Владимир Панков, Егор Перегудов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро и др., а также театроведы, историки театра Алексей Бартошевич, Ольга Егошина, Александр Чепуров, Вадим Щербаков и др. Кроме того, будет представлен эпохальный проект на стыке театрального искусства и высоких технологий, и состоится показ эскизов молодых режиссеров, подготовленных в рамках Лаборатории под руководством Адольфа Шапиро.

VI Фестиваль «Уроки режиссуры» проходит в этом году в шестой раз и представляет работы наследников идей Станиславского по «прямой», тех, кто развивает этику, цели и ценности режиссерского репертуарного театра в XXI веке в столицах и провинции. В конкурсной программе – премьеры последних двух сезонов в постановке мэтров отечественной режиссуры. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер фестиваля – Группа компаний «Р-Фарм», партнёр фестиваля – ОАО «Российские железные дороги».

Подробности https://urokirezhissury.ru/.

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