Ленфильм представил более 400 фильмов в KION

Пользователям стриминга доступны ленты Алексея Германа, Глеба Панфилова, Динары Асановой, Киры Муратовой и еще более 400 картин легендарной студии.

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о пополнении библиотеки сотнями фильмов знаменитой киностудии «Ленфильм». На стриминге можно посмотреть как послевоенные фильмы («Дело Румянцева», «Дорогой мой человек»), так и легкие лирические комедии («Укротительница тигров», «Труффальдино из Бергамо»), и признанные мировым киносообществом шедевры советского кино («Гамлет» Григория Козинцева, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова).

Впервые название «Ленфильма» появилось на больших экранах Советского Союза в 1934 году, когда в прокат вышел фильм «Чапаев» братьев Васильевых. С тех пор студия переживала самые разные моменты вместе с историей большой страны и переменами в кинематографе: и съемки идеологических драм в конце тридцатых годов, и военную эвакуацию в Алма-Ату, и возвращение к психологическому «ленинградскому» кино в пятидесятые, и подъем советской киноиндустрии в оттепельные шестидесятые. На «Ленфильме» в 1960 году сняли завоевавшую признание Каннского кинофестиваля экранизацию Чехова «Дама с собачкой», 1967 году – кассовую комедию «Свадьба в Малиновке», которую посмотрели 75 миллионов зрителей, а в 1976 году — сенсационный по тем временам фильм «Синяя птица» Джорджа Кьюкора, в котором снимались Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер, Георгий Вицин, Маргарита Терехова. Эти и многие другие фильмы уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Что еще можно посмотреть на KION

Фильмы Алексея Германа и Александра Сокурова

Коренной ленинградец Алексей Герман снимал все свои картины на «Ленфильме». В каталог онлайн-кинотеатра вошли его фильмы «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко, «Мой друг Иван Лапшин» с Андреем Болтневым, а также фильм «Торпедоносцы», к которому Герман со своей супругой Светланой Кармалитой написал сценарий.

Свой дебютный фильм – «Одинокий голос человека» — снял на «Ленфильме» известный во всем мире режиссер Александр Сокуров. Также на KION можно посмотреть его фильмы «Телец» и «Молох», показанные на международных кинофестивалях.

Фильмы Динары Асановой и другое юношеское кино

Одна из фишек ленинградского кино – это его обращение к психологизму, сложной личности человека, а в особенности – человека взрослеющего. Так, на студии были сняты фильмы «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Жена ушла», «Ключ без права передачи» Динары Асановой – одной из главных исследовательниц советских подростков. Все эти ленты можно посмотреть в KION, а кроме них – юношеские фильмы «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Старик Хоттабыч», «Республика ШКИД», «Дикая собака динго» и т.д.

Обожаемые миллионами советские комедии

На «Ленфильме» сняли «Соломенную шляпку» и «Трое в лодке, не считая собаки» с Андреем Мироновым, «Собаку на сене» и «Дон Сезар де Базан» с Михаилом Боярским и другие музыкальные комедии, которые любят пересматривать миллионы зрителей.

Перестроечное кино

Из редкого кино, которое любопытно пересматривать сегодня, в каталог KION вошли фильмы «Господин оформитель» с музыкой Сергея Курехина – один из первых советских хорроров, актуальные комедии «Бакенбарды» и «Праздник Нептуна» Юрия Мамина, изобретательный фильм «Бумажные глаза Пришвина» Валерия Огородникова и откровенная мелодрама «Дожди в океане» Виктора Аристова.

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