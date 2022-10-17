«НЕПОСЛУШНИК 2» или Вспомнить все!

15 декабря компания «Каропрокат» при участии канала «Россия 1» выпустит на широкие экраны лирическую комедию Владимира Котта «НЕПОСЛУШНИК 2». Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина.

После успешного проката первой части, которая собрала в феврале-марте кассу более 300 млн. рублей, «Непослушник 2» стал одним из самых ожидаемых российских проектов этого года. На прошедшем Контент Форуме в Санкт-Петербурге картину презентовали крупнейшим российским киносетям и показали фрагменты нового фильма. Представители отечественной киноиндустрии остались под большим впечатлением, отметив великолепную игру актеров и прекрасный юмор.

«Мы долго ждали такой контент и вот наконец-то дождались! На этот фильм можно смело идти в кино всей семьей, чтобы посмеяться, отдохнуть и забыть на время о жизненных неурядицах», — делится впечатлениями директор репертуарного контента одной из крупнейших киносетей страны.

Продолжение комедии на Форуме представили режиссер Владимир Котт и исполнитель одной из главных ролей Юрий Кузнецов.

«Непослушник 2» выйдет во всех кинотеатрах страны в канун Нового года и будет единственной комедией в эти праздники. Во второй части зрителей ждет больше юмора, смешных моментов, но, конечно, не обойдется без неожиданных поворотов и новых жизненных трудностей», – рассказал Владимир Котт.

«Это очень трогательное семейное кино, а проблемы, с которыми сталкиваются герои фильма, понятны и знакомы всем», – добавил Юрий Кузнецов.

Съемки лирической комедии «Непослушник 2» заняли 1,5 месяца и проходили в Шуе, Москве и на Красной Поляне. Стартовала экспедиция 1 июля в Ивановской области, где был отснят основной материал фильма. В начале августа группа переехала в Москву, а во второй половине месяца отправилась в горы, чтобы завершить работу над проектом.

«Первую часть мы снимали зимой и это было настоящим испытанием для актеров и группы. Конечно, все справились с суровыми условиями, но были рады, что во второй части фильма действие происходит летом. Основная часть съемочного периода прошла в Шуе в Ивановской области. После выхода первого фильма монастырь стал местной достпримечательностью. Жители с городостью рассказывают туристам, что здесь снимали комедию «Непослушник». А в храме даже сохранили фреску, которую мы нарисовали для съемок», — рассказывает режиссер Владимир Котт.

В актерский ансамбль нового фильма вошли артисты из первой части Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Александр Синюков, Олег Каменщиков, Александр Комиссаров, а также присоединились новые актеры – Гоша Куценко и Маргарита Аброськина.

«Я очень рад, что к проекту присоединились Гоша Куценко и Маргарита Аброськина. Маргарита — талантливая и глубокая актриса, которая умеет раскрыть своего персонажа и быть очень достоверной на экране. Гоша Куценко — замечательной комедийный актер с потрясающим природным чувством юмора. Он исполнил роль нового персонажа, которому по сюжету предстоит пройти через серьезную трансформацию», — говорит Владимир Котт.

Продолжение фильма поддерживает пресс-служба Русской Православной Церкви.

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