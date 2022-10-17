В Москве откроют мемориальную доску выдающемуся модельеру и художнику по костюмам Надежде Ламановой

В центре столицы появится мемориальная доска выдающемуся модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, которая создавала образы для отечественного кино и театра. Платья мастера запечатлены даже на полотнах русских живописцев, в том числе Валентина Серова, написавшего и ее портрет. Памятную табличку откроют 14 октября на фасаде здания по адресу: Тверской бульвар, дом 10, строение 1. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как “Поколение победителей”, “Цирк” и “Александр Невский”», — сказала Наталья Сергунина.

В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже. Элегантные платья из простых материалов впечатлили жителей и гостей столицы мировой моды. Такой успех модельеров из молодого советского государства стал для многих неожиданностью.

Инициатива увековечить память знаменитого мастера принадлежит региональному общественному фонду помощи театральным деятелям «Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной» и виртуальному музею Надежды Ламановой. Мемориальная доска выполнена из бронзы. В церемонии ее открытия примут участие деятели культуры и искусства, жители района, представители органов власти, журналисты и общественники.

Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX— начале XX века и СССР. Обладатель звания «Поставщик Ея Императорского Величества», активно занималась благотворительностью, учредила бесплатную школу для девочек.

В 1901 году известный театральный деятель Константин Станиславский пригласил Надежду Петровну создать костюмы для нескольких спектаклей. Сотрудничество с театром продолжалось всю ее жизнь, до 1941 года.

В 1885-м — в начале профессионального и творческого пути — модельер открыла в Москве собственное ателье. Мастерская сменила несколько адресов, пока в 1908-м Ламанова не приобрела участок по внутреннему проезду Тверского бульвара, где по проекту архитектора Никиты Лазарева был возведен дом. Там модельер жила и работала до 1917 года, а затем переехала в переулок рядом с Остоженкой.

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