Леонид Якубович озвучил Ноя в русской версии мультфильма «Звериный рейс»

Свой голос герою Ною в мультфильме о приключениях отважных и немного авантюрных мышей подарил актер и телеведущий Леонид Якубович. Напомним, что анимация выйдет в российский прокат уже завтра. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино».

«Мне нравятся все мультики, какие есть на свете. Я их просто обожаю. И в мультфильме “Звериный рейс” я озвучил Ноя – деда, который очень на меня похож. Он такой же везучий невезучий парень. Ему жутко повезло, что не повезло. Очень смешной такой, добрый герой и зверюшки хорошие. Замечательный мультфильм получился, приглашаю всех его посмотреть», – рассказывает Леонид Аркадьевич Якубович о своем герое и мультфильме.

В центре сюжета, два веселых мышонка-музыканта Винни и Том, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и … не утонуть. Правда, пробраться на ковчег это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

Мультфильм «Звериный рейс» – невероятно добрая, смешная и музыкальная история для всей семьи, которая не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. В основу сюжета легла одна из старейших легенд всех времен. При этом в анимации множество очаровательных персонажей, которые то и дело, постоянно что-то придумывают, попадают в невероятно комические ситуации и исполняют множество музыкальных номеров, вдохновленных бразильским поэтом Винисиусом ди Морайсом.

Фото – Глеб ЛОСКУТОВ