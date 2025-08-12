«Лети, лепесток, через Запад на Восток»: объявлена программа фестиваля вокальной музыки «Опера Априори»

XI Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представит произведения западноевропейских и русских композиторов, вдохновлённых богатой и многогранной культурой Азии. Старт фестивальной программе из пяти концертов и четырёх просветительско-образовательных мероприятий даст «Ариадна». Брошенный ей волшебный клубок укажет путь на Восток. И путь этот похож на Великий Шёлковый: по фестивальной сетке с конца сентября до предновогоднего времени разбросаны концерты с разноплановыми «восточными» программами, а также лекции и экскурсии, посвящённые ткацким традициям и фольклорному наследию в современном дизайне одежды. Кульминацией станет показ концертных костюмов а la Orient, созданных современными мастерами специально для артистов фестиваля. Фестиваль стартует в сентябре и завершит свою работу в декабре этого года.

В Англиканской церкви св. Андрея в праздничном гала-концерте «Ариадна» нить протянется через эпохи Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма до наших дней. Прозвучат кантаты, арии и инструментальные опусы на тему мифов об Ариадне и Тесее. Путь в музыкальном лабиринте будут указывать Алиса Тен и Руст Позюмский (вокал и виола да гамба), оперные певицы Диляра Идрисова, Альбина Латипова и Карина Демурова, пианисты Юрий Мартынов и Юрий Фаворин, Ася Гречищева (архилютня), Юлия Игонина (скрипка) и Сергей Полтавский (виоль д’амур/альт).

В Соборной Палате будет представлена программа «Ориенталии» с участием солистки Башкирского и Нижегородского государственных театров оперы и балета, народной артистки Республики Башкортостан Диляры Идрисовой и Московского камерного оркестра Musica Viva с одним из лучших оперно-симфонических дирижёров страны Артёмом Абашевым за пультом. В концерте прозвучат арии и увертюры из опер «Пор, царь Индийский», «Тамерлан» и оратории «Соломон» Генделя, «Баязет» Вивальди, «Клеофида» Хассе, «Александр в Индии» Винчи, «Митридат, царь Понтийский» Моцарта, «Узнанная Семирамида» Глюка и Порпоры, «Семирамида» Россини. Половина произведений, несмотря на свою 300-летнюю историю, будет исполнена в России впервые.

В Концертном зале им. Чайковского прозвучит оратория «Рай и Пери» Шумана с ведущей солисткой Большого театра Альбиной Латиповой в заглавной партии. Найти дорогу в рай через Индию, Египет и земли Леванта мифологической крылатой деве из персидских сказок будут помогать оркестр Musica Viva, Государственный академический русский хор им. Свешникова и его солистка Гиляна Дорджиева, Шота Чибиров из театра «Геликон-Опера», Магеррам Гусейнов из Мариинского театра и Карина Демурова, чья карьера сложилась в оперных домах Италии, Испании и Швейцарии. Дирижёр Оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер поведёт за собой всю эту столикую музыкальную команду.

В Соборной Палате услышат «Персидские песни любви»: так называется программа первого в Москве сольного концерта Бехзода Давронова, чья карьера от солиста Большого театра до звезды мировой оперы стремительно развивалась после получения II премии на Конкурсе Пласидо Доминго OPERALIA–2021. В сопровождении одного из самых известных российских пианистов Юрия Фаворина он исполнит вокальный цикл «Персидские песни» Рубинштейна. Во втором отделении сопрано Альбина Латипова споёт лирические песни Комитаса и современного татарского композитора Эльмира Низамова. В фортепианном блоке – арабески и восточные танцы Шумана, Бетховена, Балакирева и Ляпунова. В исполнении Альбины и Бехзода также прозвучат арии из опер «Фераморс» Рубинштейна и «Искатели жемчуга» Бизе.

Финальный аккорд фестиваля: в Соборной Палате выступят звезда мировой оперы, солист Мариинского театра Владислав Сулимский и известный пианист, доцент Московской консерватории Яков Кацнельсон. Их новая камерная программа (дуэт сложился на IX фестивале) посвящена юбилеям 2025 года: 110-летию Свиридова, 130-летию Есенина, 150-летию Глиера и 185-летию Чайковского. В первом отделении прозвучит один из самых значимых вокальных циклов XX века «Отчалившая Русь». Загадочный Китай в преломлении русской композиторской мысли Чайковского, Аренского, Стравинского и Глиера найдёт отражение в сольных номерах пианиста и московской премьере вокального цикла Свиридова «Песни странника» на стихи поэтов эпохи Тан в переводе Щуцкого на русский язык.

Автор программ и продюсер фестиваля – Елена Харакидзян. Образовательно-просветительские мероприятия фестиваля пройдут в кооперации с Государственным Музеем Востока и Галереей-лекторием ТраDaрт.