Первый Сахалинский международный кинофестиваль «Островной Экран» собрал более 3500 зрителей

островной-экран
Фото © пресс-служба кинофестиваля «Островной экран»

За 4 дня зрителям удалось посмотреть 30 российских и зарубежных кинолент, 16 короткометражек, 11 картин сахалинских авторов и 30 мультфильмов. Зарубежная часть программы была представлена картинами режиссеров из Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Фильмы с глубокими историями и яркими эмоциями объединила тематика «Всё про любовь».

Невероятный интерес вызвал «Сахалинский блок» — гости фестиваля с большой теплотой и полным залом встречали каждый проект, общались с авторами и желали дальнейшего творческого развития.

Федеральные эксперты высоко оценили уровень питчинга сценариев «Снимаем на Сахалине», проведенного в рамках кинофестиваля. Всего на конкурс было отправлено 57 заявок из 14 регионов и 21 города в категориях полнометражное кино, документальное кино, анимация и сериалы. Победителем стал Андрей Конюшенко из г. Люберцы, который прилетел в Южно-Сахалинск специально для защиты своего сценария. Автора ждет продюсерская поддержка по доработке и реализации проекта.

Зрительский интерес к программе фестиваля «Островной Экран» и высокая оценка экспертами дают импульс к новому развитию.

«Помимо международной части нам хочется сделать акцент на молодежное кино, а также на короткометражное, документальное и, безусловно, — на фильмы сахалинских кинематографистов. Год для того чтобы подготовить еще более серьезную программу, расширить  возможности и представить новые проекты. Я благодарен фестивалю «Островной Экран» за то, что он появился и встал на ровные рельсы. Очень приятно, что мы движемся в одном направлении», — сказал на церемонии закрытия Дмитрий Якунин, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт».

Изюминкой дебютного кинофестиваля стало зрительское голосование. Из 10 фильмов, вошедших в конкурсную программу, лучшим, по мнению зрителей, стала семейная комедия «На деревню дедушке» режиссера Владислава Богуша.

Первый Сахалинский международный кинофестиваль «Островной Экран» в Южно-Сахалинске собрал более 3500 зрителей. Гости смотрели разные фильмы — документальные и художественные, исторические и военные, биографические и фантастические, комедии и мелодрамы. Директор Сахалинского кинодосугового объединения Дмитрий Орлов поблагодарил зрителей за участие.

Значимое событие прошло по инициативе губернатора области Валерия Лимаренко и при поддержке министерства культуры и архивного дела региона.

