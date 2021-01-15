Лея – новое имя в музыкальном мире

14 января 2021 года состоялась премьера первого сингла певицы Лея «Ты со мной».

– Всегда любила музыку и хотела чтобы в ней было больше искренности, чтобы она брала за душу, после встречи с автором Eva Aba, я поняла что вместе мы сможем создать по-настоящему честное

«Ты со мной» – первый сингл, который мы сделали на музыкальном лейбле Taste, точно описывает мое настоящее состояние, гармонии, любви и покоя, мне бы очень хотелось чтобы каждый мой слушатель нашел свое и обрел счастье в этом мире.

У меня нет цели стать популярной, но есть желание делиться любовью с помощью музыки, сейчас мы приступаем к записи нового сингла, – говорит певица.

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