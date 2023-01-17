Lil Freezer презентовал новый трек «MENEA TU CHAPA»

Рэп-исполнитель Lil Freezer презентовал новый сингл «MENEA TU CHAPA». Сингл будет очень кстати на шумной вечеринке в большом кругу друзей и поможет «раскачать любую толпу».

Lil Freezer не перестает радовать свою аудиторию новой разнообразной музыкой. После успешного релиза трека «Разлагаюсь», артист презентовал свежий, совершенно необычный по стилю сингл. MENEA TU CHAPA пропитана летним духом вечеринок, танцев с девушками на пляже и нахально-беззаботной атмосферой. Своим звучанием трек отсылает к лучшим дням до пандемийных времен и рассвету тиктоковой музыки. Испанский язык в сочетании с русским добавляет свой особый шарм этой песне. Создается атмосфера жарких ночей где-нибудь на побережье Ибицы. Отличный вариант, если вдруг вы заскучали по солнечному лету и хотите окунуться в атмосферу лучшего отпуска.

Сингл уже доступен на всех музыкальных площадках.

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