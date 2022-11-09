«Я не могу тебя терять». В свет вышел последний музыкальный альбом памяти Бориса Моисеева

4 ноября издательством All Star Music опубликован последний студийный альбом Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз приурочен ко дню памяти, 40 дней с момента, как не стало Легенды российской эстрады.

За свою музыкальную карьеру Моисеев стал трехкратным обладателем национальной российской музыкальной премии «Овация», пятикратным обладателем «Золотого Граммофона», обладателем «Золотой розы», присуждаемой Лондонской Королевской академией танца. А в 2006 году Президентом России ему присвоено звание Заслуженного артиста России. Борис Моисеев всегда отличался экстравагантностью, смелостью и свежим незаурядным взглядом. Что и сейчас, в 2022 году, слышится в материале, записанном в далеком 2011.

«Нам кажется важным именно сейчас сохранить память о Борисе, и вместе с его друзьями сделать доступным музыкальное наследие», — говорит Сергей Горох. «Я не могу тебя терять» — одиннадцатый студийный альбом Моисеева. В этой работе Борису удалось показать свой новый взгляд на мир после инсульта. Всего в альбом вошло тринадцать композиций, записанных в студии Анатолия Лопатина и других знаковых персон. Среди авторов представлены такие имена, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов, Никита Малинин, Алексей Малахов, Виктория Шмидт, Константин Губин, Андрей Ктитарев и многие другие.

В этом альбоме Борису удалось показать свой новый взгляд на мир после всего, что пришлось пережить. Именно поэтому альбом интересен. Это жизненная драматургия, эволюция человека, который прошел долгий путь и теперь делится опытом, возможно, даже исповедуется и в чем-то кается.

«Для меня каждая песня — это маленький мир, в котором я нахожу новые краски чувств. Без новых композиций я не могу представить свою жизнь», — так говорил Борис в период подготовки альбома.

Песни из альбома лиричны и пронизаны глубинной смысла. Это скорее миссионерский взгляд, некий итог и культурное наследие артиста, в котором голос звучит столь уверенно и жизнеутверждающе. Заглавная композиция альбома – “Я не могу тебя терять”. Сам клип, черно-белая видеоработа, смотрится теперь как небольшое кино в пронзительной стилистике неоромантического символизма, где после финального аккорда и кадра воцаряется тишина от нахлынувших чувств. Знаменательными песнями являются: дуэт с Лаймой Вайкуле “Римские каникулы”, произведение “Юродивый” на стихи Ильи Резника и музыку Александра Морозова и трек “Я буду жить сейчас” — гимн жизни, автором которого стал Денис Майданов. Слушая эту песню сейчас, можно видеть, как сильно Борис Михайлович любил жизнь и своего зрителя. Еще одна знаковая композиция – песня, написанная Никитой Малининым в соавторстве с Викторией Шмидт: «Всех надо прощать, обид не держать, плохое забыть и с легкостью жить» — модное звучание и философский лейтмотив с главной мыслью: с легкостью жить. На альбоме также представлена песня «Края» на стихи и музыку Николая Трубача, была записана за несколько часов до инсульта, сразившего Бориса Моисеева в 2010 году. В строчках есть пророческий посыл: «У любви и счастья есть края, всё так просто, всё так сложно у людей». Тогда в декабре 2010 года все в нашей стране и за ее пределами говорили про себя и вслух: «Борись, Борис!». И он смог. А любовь к сцене помогла Моисееву справиться с выпавшим испытанием, чтобы вновь выйти к своим зрителям, и продолжить запись новых песен.

Долгожданный для поклонников релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Бориса Моисеева, если не его преждевременный уход. В последние годы жизни знаменитый артист не выходил на сцену и мужественно боролся с болезнью. «Я не могу тебя терять» — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы… “Мы не можем его терять! Ведь кто, как не он, должен еще долго учить нас любить друг друга, прощать и уметь превращать свою жизнь в праздник”, — заклинал на страницах “МК” в драматические декабрьские дни 2010 года светский обозреватель Артур Гаспарян.

Прослушать альбом можно на всех стриминговых платформах.

Фото — Владимир ТЕРЕНТЬЕВ

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