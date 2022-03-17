В Театре сатиры анонсировали «Весну премьер»

Театральная акция «Весна премьер» — символизирует новое репертуарное направление Театра сатиры, а также те перемены и обновления, которые ждут театр в ближайшее время. Среди премьер «Балалайкин и Ко» по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», пластический спектакль «Арбенин. Маскарад без слов» по пьесе М.Ю. Лермонтова и спектакль «Дядя Жорж», основанный на пьесах А.П.Чехова — «Леший» и «Дядя Ваня».
Сцена из спектакля «Арбенин. Маскарад без слов»
Решение объединить премьерные постановки в одну акцию театр объясняет несколькими причинами. Во-первых, это разножанровые премьеры — сатира, лирику и драму. Во-вторых, все они основаны на произведениях классиков русской литературы — Салтыков-Щедрин, Лермонтов, Чехов. В театре подчеркивают, что это не случайность, а стремление к популяризации отечественного классического наследия в репертуарном театре. В то же время все три премьеры представляют собой оригинальные режиссерские решения современного прочтения классических произведений.
«Балалайкин и Ко»
«Весна премьер» откроется в середине марта показом спектакля «Балалайкин и Ко», который уже завоевал сердца зрителей «Прогресс сцены» и продолжает делать это в своем новом «доме», на основной сцене Театра сатиры. Режиссер Сергей Газаров и сценограф Владимир Арефьев в пространстве спектакля как через увеличительное стекло показывают абсурд ситуации, описанной в романе Салтыкова-Щедрина. Мощная динамика, которая царит в спектакле, была бы невозможна без блестящего актерского ансамбля. Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев, Надежда Филиппова и другие артисты работают поразительно точно, цепляя самые глубокие уголки человеческих душ.
Следующая постановка в рамках «Весны премьер» — «Арбенин. Маскарад без слов». Над постановкой в жанре Wordless drama (пластическая драма) работает известных хореограф и режиссер Сергей Землянский – общепризнанный мастер рассказывать театральные истории без слов. Со всеми чувственными метаморфозами своих героев он взаимодействует без текста, с помощью языка пластики, мимики и жестов. В этой работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин и Зоя Бербер, Моряна Анттонен-Шостакова. Соавторами режиссера в этой постановке стали: художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин, художник по свету Александр Сиваев. Премьера назначена на вторую половину апреля.
«Дядя Жорж»
Завершит театральную акцию постановка Сергея Газарова «Дядя Жорж» — основанная на объединенном сюжете двух знаменитых пьес Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». Несмотря на то, что обе пьесы написаны более века назад, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны сегодня.
Сергей Газаров видит эту историю, как настоящую комедию — смешную, острую, порой сатирическую. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального чеховского текста.
Важным акцентом премьеры становятся музыка и сценография. Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, и музыку пишет композитор Алексей Айги. Главные роли исполняют Федор Лавров, Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Юрий Нифонтов. Премьера запланирована на конец мая.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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