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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Осень как отражение весны в песне Сергея Любавина «Чужая любовь»

editor
By editor
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сергей любавин - чужая любовь

Осень, пора поэтического расцвета, отмечена красной строкой в творчестве певца и композитора Сергея Любавина. Исполнитель лирического шансона и городских романсов, многократный лауреат фестиваля «Шансон года» представил новую песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова «Чужая любовь».

В основу произведения вошло стихотворение Михаила Гуцериева «Хромая любовь». Стихи были посвящены уходящей любви, а вот переработка для песни приобрела другой смысл – ожидание новой главы в жизни. Осень здесь показана как время, когда у чувств открывается второе дыхание. Герой рисует воображаемую картину о том, какой должна быть эта любовь.

Пусть утро небо зацелует,
Глаза начнут глаза искать,
Любовь с любовью заворкует,
Пусть сердце бьётся невпопад.

«Работа над песней шла больше года, желаемый результат достигнут, – рассказывает Сергей Любавин. – Михаил Гуцериев затрагивает в стихах редкую тему. Главный герой ищет искренности. Ему хочется, чтобы его возлюбленная находила ценность в его сердце, его душе, разделяла его принципы. Поэту удаётся раскрыть тему через череду ярких образов: «луна – небесная царица», «пьяный листопад», «хочу ласкать твой шёлк волос». Получилась совершенно захватывающая новелла о страстной любви настоящего мужчины к настоящей женщине».

Именно любовь к поэзии около десяти лет назад объединила Сергея Любавина и Михаила Гуцериева. Певец сам пишет лирические стихи к своим произведениям, изучает классическую и современную поэзию. В творческом союзе появились такие песни, как «Счастье в долгу у несчастья», «Любовь устало по секрету», которые звучат на концертах.

Поклонники ценят Сергея Любавина за неповторимый тембр, профессиональный вокал, «свежую» манеру исполнения. В репертуаре певца преобладает тематика трепетного, чистого отношения к женщине. Эту традицию продолжает и песня «Чужая любовь».

Композитор Сергей Ревтов добавил композиции яркости осенних красок. Голос исполнителя подчёркивают контрастная фактура звука и колоритный бэк-вокал.

В скором времени певец приступит к съёмкам клипа на песню «Чужая любовь». Но уже сейчас на всех цифровых площадках доступно лирик-видео.

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