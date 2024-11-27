Осень как отражение весны в песне Сергея Любавина «Чужая любовь»

Осень, пора поэтического расцвета, отмечена красной строкой в творчестве певца и композитора Сергея Любавина. Исполнитель лирического шансона и городских романсов, многократный лауреат фестиваля «Шансон года» представил новую песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова «Чужая любовь».

В основу произведения вошло стихотворение Михаила Гуцериева «Хромая любовь». Стихи были посвящены уходящей любви, а вот переработка для песни приобрела другой смысл – ожидание новой главы в жизни. Осень здесь показана как время, когда у чувств открывается второе дыхание. Герой рисует воображаемую картину о том, какой должна быть эта любовь.

Пусть утро небо зацелует,

Глаза начнут глаза искать,

Любовь с любовью заворкует,

Пусть сердце бьётся невпопад.

«Работа над песней шла больше года, желаемый результат достигнут, – рассказывает Сергей Любавин. – Михаил Гуцериев затрагивает в стихах редкую тему. Главный герой ищет искренности. Ему хочется, чтобы его возлюбленная находила ценность в его сердце, его душе, разделяла его принципы. Поэту удаётся раскрыть тему через череду ярких образов: «луна – небесная царица», «пьяный листопад», «хочу ласкать твой шёлк волос». Получилась совершенно захватывающая новелла о страстной любви настоящего мужчины к настоящей женщине».

Именно любовь к поэзии около десяти лет назад объединила Сергея Любавина и Михаила Гуцериева. Певец сам пишет лирические стихи к своим произведениям, изучает классическую и современную поэзию. В творческом союзе появились такие песни, как «Счастье в долгу у несчастья», «Любовь устало по секрету», которые звучат на концертах.

Поклонники ценят Сергея Любавина за неповторимый тембр, профессиональный вокал, «свежую» манеру исполнения. В репертуаре певца преобладает тематика трепетного, чистого отношения к женщине. Эту традицию продолжает и песня «Чужая любовь».

Композитор Сергей Ревтов добавил композиции яркости осенних красок. Голос исполнителя подчёркивают контрастная фактура звука и колоритный бэк-вокал.

В скором времени певец приступит к съёмкам клипа на песню «Чужая любовь». Но уже сейчас на всех цифровых площадках доступно лирик-видео.