ЛитРес: Самиздат поднимает ставки роялти авторов платформы до 70%

С 14 января 2022 года авторы издательской платформы ЛитРес: Самиздат, которая входит в ГК «ЛитРес», смогут получать до 70% от стоимости реализованной книги. За электронную книгу с исключительной лицензией ставки роялти составят 70%, с неисключительной — 50%. До текущего момента они находились на уровне 35% и 25% соответственно. Обновленные условия позволят авторам зарабатывать в среднем в два раза больше, чем раньше.

Для того, чтобы получить 70% роялти, автору ЛитРес: Самиздат необходимо передать платформе право на распространение своего произведения на основе исключительной лицензии, а также подать заявку на подключение продвинутого статуса при условии соблюдения определенных условий. Объем книги должен составлять не менее 300 тысяч знаков, а количество подписчиков на личной странице автора на сайте и в приложениях ЛитРес превышать 200 человек. При этом хотя бы одна из книг автора должна набрать не менее 200 скачиваний за последние три месяца. При передаче эксклюзивных прав книга также попадает в обширную сеть распространения партнеров сервиса, включающую более 100 интернет-магазинов, площадок и сервисов по всему миру. Размер выручки с проданных книг с неисключительной лицензией у авторов с продвинутым статусом увеличился с 25% до 50%.

Также ЛитРес: Самиздат на данный момент — единственный сервис самопубликации на российском рынке, который предлагает производство аудиокниги с помощью проекта ЛитРес: Чтец без вложений со стороны писателя. С каждой продажи аудиоверсии роялти может достигать до 40%.

«В 2021 году исполнилось пять лет с момента запуска платформы для независимых авторов ЛитРес: Самиздат, и этот год стал для нас временем активного развития и значимых обновлений. Весной мы подключили услугу редактуры текстов, летом увеличили рекламные возможности для авторов, осенью запустили услугу по созданию индивидуальных обложек. Теперь независимые авторы могут заказывать на ЛитРес полный цикл подготовки книги к публикации, начиная от верстки заканчивая рекламой в соцсетях. А новые финансовые условия повысят мотивацию авторов и позволят им зарабатывать в два раза больше», — комментирует Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес».

Самиздат продолжает оставаться одним из основных драйверов роста электронных и аудиокниг. В 2021 году доля продаж произведений независимых авторов ЛитРес: Самиздат выросла до 25% в общем объеме выручки сервиса ЛитРес. В базе ЛитРес: Самиздат сейчас насчитывается почти 150 000 авторов, которые уже опубликовали или собираются издать свои произведения. Количество авторов платформы за последний год выросло на 22%, а количество опубликованных с ее помощью произведений — на 14%. Также активно развивается проект для независимых дикторов, озвучивающих аудиокниг, ЛитРес: Чтец: за год количество регистраций в нем увеличилось на 33%. Участники ЛитРес: Чтец в 2021 году озвучили 30% книг, представленных на российском рынке.

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