В Москве подвели итоги культурно-образовательного хакатона «История будущего»

В Москве завершился первый культурно-образовательный хакатон «История будущего», который собрал на площадке Российского фонда культуры 36 студентов творческих вузов из 8 регионов России.

Хакатон «История будущего» – это в первую очередь возможность для студентов создать комфортные условия для творчества, тем самым обеспечивая преимущество реализовать себя наиболее полно.

В течение 3 дней хакатона для участников была организована насыщенная и яркая программа: тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, воркшопы, в ходе которых лидеры креативной отрасли делились опытом и обсуждали значение творческого сектора в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов и регионов России.

В качестве приглашенных спикеров перед участниками хакатона выступили: заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов; писатель, сценарист, основатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин; менеджер цифровых проектов, преподаватель медиа и дизайна НИУ ВШЭ Тамара Великоднева, импресарио Федор Елютин и другие.

Помимо насыщенной образовательной программы участники работали в командах над групповым проектом. 6 команд совместно с фасилитаторами разрабатывали концепции развития проектов в креативной индустрии, которые соответствуют программной деятельности Российского фонда культуры и актуальны для формирования пространства культуры в целом: проект, посвященный 350-летию Петра I; проект, посвященный культуре малой родины, и другие. Участники определяли целевую аудиторию, искали точки роста проектов, обсуждали формирование ресурсов для их реализации.

По итогам презентаций победителем стал проект «По стопам Петра I». Студенты из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Омской области предложили создать образовательную игру для веб-браузера, в основе которой – исторические события времен Петра I. Цель игры – не только просветительская, но также вовлечение игрока в этический выбор, сложные общечеловеческие вопросы.

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