Лучшие фильмы IVI по мнению отечественных кинокритиков

В честь 12-летия онлайн-кинотеатра IVI (2022 г.) специально для подписчиков сервиса ведущие российские кинокритики и журналисты выбрали лучшие фильмы, снятые за последние 12 лет. В подборке представлено кино на любой вкус: экранизации классических романов, лауреатов «Оскара» и Каннского кинофестиваля, скандинавское кино, азиатские драмы, молодежные ромкомы и т.д. Объединяет их одно – качество и признание мирового киносообщества. Все фильмы из списка можно посмотреть на IVI в хорошем качестве, многие их них доступны в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Иван Афанасьев – кинокритик, профессионально пишет про кино и сериалы с 2016 года. Окончил ВГИК (сценарно-киноведческий факультет, мастерская профессора А. Н. Медведева). Публикуется в Forbes, The Blueprint, Elle, 7Дней, 2×2 media, Men’s Health.

«Я попытался сформировать список из доступных на сервисе не-мейнстримовых фильмов, которые будут разноплановыми, при этом одинаково качественными. Среди этих фильмов есть разные жанры — от документального до фантастики, и все они представляют кино последних 12 лет в самых пёстрых красках», – говорит Иван Афанасьев.

Случайность и догадка

Три истории о женщинах, переживающих неслучайные совпадения. Неожиданный любовный треугольник, сорванный план соблазнения и роковое недоразумение – три лирические, изящные и обаятельные киноновеллы от японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Фильм заслужил высокую оценку мировой критики и взял Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля 2021 года.

Фильм-антологию открывает история «Магия (или что-то менее достоверное)». Маэко узнает, что ее бывший теперь заинтересован в ее подруге. Но совсем ли остыли прежние чувства? Новелла «Широко распахнутая дверь» рассказывает о студентке Нао, которая зачитывает профессору литературы эротические сцены из его успешной книги. Какую цель она преследует, заманивая его в ловушку? Завершает альманах трогательная история «Еще раз» об одной важной встрече, которой не должно было произойти. Сорокалетняя Мока встречает бывшую одноклассницу, с которой ее связывают самые сокровенные воспоминания. Но у подруги воспоминания другие…

Ценителям тонкого и щемящего авторского кино с прекрасными актерскими работами предлагаем посмотреть японский фильм «Случайность и догадка».

Время монстров

Средневековый воин-отшельник превращается в одержимого охотника за монстрами после гибели дочери. В мире темного фэнтези он борется с исчадиями ада и готовится к встрече со своим заклятым врагом. Минималистичный хоррор в холодных тонах «Время монстров» снял независимый американский режиссер Джордан Дауни, выходя за рамки жанрового кино. Безымянного и почти безмолвного героя-одиночку сыграл норвежский актер Кристофер Рай («Последнее королевство»).

В глухом и суровом лесу живет одинокий мечник, вычищающий округу от подступающих монстров. Самый опасный из них убил когда-то его маленькую дочь. Безутешный отец превращается в мстителя, предвкушающего смертельную схватку с тем, кто отнял у него единственную радость жизни. Воин-отшельник получает послание от короля с поручением уничтожить очередного монстра. Долгожданный момент настает – наемник узнает в своей новой цели убийцу своей дочери. Но иногда недостаточно просто сразить чудовище, чтобы от него избавиться.

О теле и душе

Причудливая история любви, разворачивающаяся на фоне венгерской скотобойни. Замкнутый директор Андре и еще более скромная менеджер по качеству Мария сближаются, обнаружив, что им снятся одни и те же сны.

Эта необычная, светлая и умная история любви происходит на венгерском мясокомбинате. Андре немолод, одинок, немощен и работает директором предприятия. Мария молчалива и трудолюбива, ее работа – проверка качества мяса. Кажется, что между ними не может быть ничего общего, но кое-что их сильно роднит – это одинаковые сны, которые они видят каждую ночь. В этих снах бродят прекрасные свободолюбивые олени, которые наслаждаются каждым днем своей жизни…Но идиллия заканчивается, как только те, чье сознание придумало этот дивный мир, просыпаются и идут работать на комбинат под Будапештом – место, напрочь лишенное романтики, где двое видят лишь мертвых животных.

Зрители картины откроют для себя вечные темы жизни, смерти и любви с совершенно неожиданной стороны.

Еще по одной

Уставший школьный учитель Мартин вместе с тремя коллегами решает проверить теорию о том, что всем людям от природы недостает в крови спирта. Дни напролет они остаются немного нетрезвыми, и последствия не заставляют себя ждать. Мадс Миккельсен в упоительной датской трагикомедии Томаса Винтерберга («Охота», «Курск»), тепло встреченной мировой критикой.

Мартин – простой учитель истории в старших классах, наводящий тоску на своих учеников. Он скучен не только им, но и собственным детям, вечно отсутствующей жене и даже самому себе. Зато Мартин не одинок в этой проблеме. Его приятели и коллеги, преподающие в школе разные предметы, тоже страдают от апатии и тотального кризиса по всем фронтам. Хочется вернуть в жизнь яркие краски, а простейший способ напрашивается сам собой – водка. Конечно, в зависимость никто впадать не собирается, но существует целая теория о том, что 0,5 промилле алкоголя в крови прибавляет бодрости, хорошего настроения и счастья. Мартин и компания решают поставить эксперимент на себе, играя с огнем. Для того чтобы узнать, куда он заведет горе-учителей, предлагаем посмотреть онлайн одну из самых запоминающихся европейских кинопремьер 2020 года «Еще по одной».

Любовь

Трогательная и пронзительная драма Михаэля Ханеке о любви и времени. Пожилая пара Жорж и Анна провели вместе долгие и счастливые годы. Однажды у Анны случается приступ, после которого её здоровье сильно ухудшается, и это навсегда меняет привычную жизнь героев.

Жоржу и Анне за восемьдесят лет. Супруги прожили свои жизни вместе, заботясь и всегда поддерживая друг друга, и теперь, в старости, они всё так же сильно влюблены друг в друга, как в юности. В то время как их любовь с годами только крепнет, сами герои становятся слабее и беззащитнее. Анна начинает терять память, и однажды у неё случается паралич. Чтобы заботиться о любимой, Жорж отказывается от работы, но дочь пары Ева считает, что больной матери будет лучше в доме престарелых…

Этот фильм – гимн чувству, не знающему возраста, лишающему рассудка и одновременно дарующему силы, которое даётся лишь раз в жизни, но навсегда. Главные роли в картине Ханеке исполнили великий французский актёр Жан-Луи Трентиньян и Эмманюель Рива, дебютировавшая в военной мелодраме «Хиросима, любовь моя». Дочь пожилой супружеской пары сыграла блистательная Изабель Юппер.

Холодная война

Послевоенная Польша. По заданию партии интеллигент-музыкант Виктор собирает народный ансамбль. Влюбившись в деревенскую певицу Зулу, он надеется сбежать вместе с ней на Запад во время гастролей. Черно-белую драму о невозможной любви «Холодная война» снял лауреат премии «Оскар» Павел Павликовский («Ида»). Картина взяла приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале 2018 года и была отмечена тремя номинациями на «Оскар».

Социалистическая Польша, 1949 год. Прогрессивный музыкант-эстет Виктор, мечтающий играть джаз, вынужден подчиняться инициативам «сверху» и участвовать в создании народного ансамбля. Внешне сдержанный и рассудительный Виктор вынашивает планы об эмиграции. На прослушивании он встречает редкий талант – необразованную певицу из деревни Зулу, у которой есть судимость за нападение на собственного отца. Несмотря на разность характеров, происхождения и биографий, Виктор влюбляется и хочет увезти Зулу за границу. В решающий момент их различия проявляются во всей глубине, и между двумя любящими людьми опускается железный занавес.

Супернова

Немолодая гей-пара Сэм и Таскер вместе уже около двадцати лет. Их отношения подвергаются тяжелой проверке, когда у Таскера диагностируют раннюю деменцию. Сев в старый фургон, герои отправляются в прощальное дорожное путешествие по Англии, чтобы навестить своих близких и памятные места. Стэнли Туччи и Колин Фёрт в трогательной британской драме о неизбежной потере и безусловной верности.

Музыкант Сэм и писатель Таскер познакомились еще в молодости и прожили вместе полжизни. Но гораздо меньше, чем хотели бы. Врачи ставят Таскеру неутешительный диагноз: он не просто неизлечимо болен, но и постепенно теряет свою личность. У него прогрессирует расстройство интеллекта и памяти. Талантливый писатель, умный, насмешливый и острый на язык, угасает на глазах. И за этим наблюдает самый близкий для него человек, верный и терпеливый Сэм, который пытается скрыть собственное горе. Ностальгическая поездка вдвоем на любимом фургончике кажется им хорошим способом подвести черту под своим прошлым. Таскер хочет попрощаться с Сэмом, прежде чем перестанет его узнавать, а Сэм хочет быть рядом до конца.

Соль земли

Советский многосерийный фильм «Соль земли» был снят в 1978 году по мотивам одноименного романа Георгия Маркова. Вы можете уже сейчас начать смотреть его онлайн в нашем интернет-кинотеатре. Действие романов советского писателя Маркова происходит в Сибири. В своем первом романе «Строговы», написанном между 1939 и 1946 годами, автор рассказывает историю партизанского движения в Сибири во время революции. Делает он это на примере семьи пчеловодов Строговых, за которой следит на протяжении трех поколений.

«Соль земли» продолжает историю Строговых. Действие происходит в конце 40-х годов. На фоне восстановления страны после ужасающих разрушений Великой Отечественной войны новую жизнь начинают и Строговы. Впереди их ждет много радостей, печалей, новая любовь и новые смерти, предательство и чудесное спасение. Только честность, благородство и упорный труд помогут героям фильма преодолеть все навалившиеся на них трудности и нагрянувшие беды. Отличаясь масштабностью повествования, «Соль земли» входит в один ряд с такими эпическими советскими фильмами, как «Вечный зов» и «Сибириада».

Извините, мы вас не застали

Тернеры уже много лет не могут выбраться из долгов. Чтобы спасти семью, Рики решает купить фургон и стать самозанятым, доставляя посылки. Он не подозревает, что мнимая свобода окажется рабством.

В 90-е британцы Рики и Эбби познакомились на рейве, поженились и затем завели детей. Все было прекрасно, пока в 2008 не грянул финансовый кризис. Постепенно семья стала погружаться в долги, которые с каждым годом только растут. От отчаяния Рики решает продать машину жены, купить фургон и франшизу службы доставки, чтобы работать на себя. Эбби тем временем трудится в социальной службе и ухаживает за стариками и инвалидами – теперь без автомобиля ее ждет долгая дорога на автобусах и метро. Увы, жертва оказалась напрасной: профессия доставщика оказалась не такой выгодной, как рассчитывал Рики. 14-часовой рабочий день не уменьшает долги, а взять выходной нельзя, даже если тебе сломают руки. И ему их ломают.

«Извините, мы вас не застали» – стандартная фраза с бланка, который курьер кладет в почтовый ящик, если получателя нет дома. Так и Рики уже давно никто не может застать, из-за чего семья стремительно разрушается.

Прибытие

Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер и Майкл Стулбарг в фантастической драме многообещающего режиссера Дени Вильнева (автора «Убийцы» с Эмили Блант и «Врага» с Джейком Джилленхолом). Сразу в нескольких уголках земного шара неожиданно приземляются неопознанные летающие объекты. Спецслужбы и военные поставлены на уши: все пытаются понять, зачем и откуда прилетели пришельцы.

Чтобы наладить с ними контакт, полковник Колонел Вебер обращается к гениальному лингвисту Луизе Бэнкс и астрофизику Иэну Донелли. Луиза недавно пережила смерть своей дочери и полностью отдалась работе. Во всей Америке только она имеет необходимые знания, силы и смелость, чтобы попытаться расшифровать то, что пришельцы хотят сказать человечеству. Общаясь с ними, Луиза постепенно узнает об истинных целях размещения космических гигантов на Земле… В руках Луизы и Иэна находятся не только их собственные жизни, но и судьба всего мира: на Земле нет единого лидера, страны отказываются сотрудничать друг с другом, некоторые из них готовы атаковать корабли пришельцев, а значит, вот-вот может начаться глобальная война.

Дневник пастыря

Вот уже несколько лет преподобный Толлер (Итан Хоук) управляет делами небольшой туристической реформаторской церкви, которая является старейшим религиозным учреждением в нью-йоркском округе Олбани. Религия стала спасением для Толлера после того, как его сын-военный погиб в Ираке, а жена подала на развод, так и не сумев смириться с тем, что это Толлер отправил их единственного ребенка на войну. Однако одной религии, чтобы справиться с отчаянием, Толлеру уже не хватает: он частенько выпивает и решает вести дневник, в который будет записывать все свои мысли и обычные события дня.

Первой на страницы дневника пастыря попадает история молодой семейной пары — Мэри (Аманда Сайфред), прихожанки его церкви, и ее супруга — экоактивиста Майкла (Филип Эттинджер). Недавно девушка обратилась к Толлеру с просьбой поговорить с Майклом: две недели назад парень вернулся из канадской тюрьмы и с тех пор сам не свой. День и ночь Майкл размышляет о печальном будущем планеты, совсем не рад тому, что скоро станет отцом, и, похоже, сам не особо хочет жить. Толлер успевает лишь раз переговорить с Майклом, прежде чем тот кончает жизнь самоубийством. Эта беседа так и остается в памяти Толлера, вскоре он начинает собирать информацию о загрязнении окружающей среды и все больше увлекается идеями Майкла.

Аномализа (мультфильм)

Дэвид Тьюлис, Дженнифер Джейсон Ли и Том Нунен в анимационной драме Чарли Кауфмана и Дьюка Джонсона «Аномализа». Майкл Стоун — мотивационный оратор, автор популярной книги «Могу я помочь вам помочь им?». По всей стране его ждут толпы поклонников. Теперь Майкл отправляется в Цинциннати на очередной семинар. Никто из окружающих этого не видит, но внутри героя давно нарастает комок тревоги, не находящий разрешения. Заискивающее поведение окружающих — таксиста, портье, коридорного — вызывает у него лишь раздражение. В Цинциннати Майкл надеется воссоединиться с Беллой, с которой он расстался 11 лет назад. Но ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Бесцветное существование Майкла нарушается в одночасье, когда в его жизнь врывается Лиза. Ее голос, прорывающийся сквозь стены отеля, заставит Майкла выбраться из сковавшего его оцепенения. Начав с неловких разговоров, герои постепенно сближаются друг с другом. Для того чтобы узнать, как дальше будут развиваться события, рекомендуем смотреть онлайн драму «Аномализа».

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Денис Виленкин – с 2014 года работает в кинокритике. Его тексты публикуются в таких изданиях, как «Афиша», «Сеанс», «Кино ТВ», «Forbes» и других. Сейчас Денис — кинокритик редактор отдела кино на сайте SRSLY и главный̆ редактор газеты кинотеатра «Художественный̆».

«В своей подборке я собрал самые любимые картины за всю историю кино из доступных на сервисе. Вечно актуальная классика и современное авторское кино», – делится своей коллекцией Денис Виленкин.

Любовь

Аоми Муйок, Клара Кристин и Карл Гусман в драме скандального французского режиссера Гаспара Ноэ. Ранним утром первого января главный герой по имени Мэрфи просыпается в своей квартире. Рядом спит его белокурая жена, а в соседней комнате — двухлетний сын. Тем временем автоответчик воспроизводит сообщение женщины, которая спрашивает, известно ли что-нибудь об ее дочери Электре. Скоро для героя начнется новый день с нелюбимой женой и вечно ноющим младенцем. Устав от такой жизни, Мэрфи предается воспоминаниям о своей давно утраченной любви. Два года назад Мэрфи, будущий кинорежиссер, приехал в Париж из Америки и познакомился с Электрой. Влечение героев друг к другу вскоре перерастает в пламенную страсть. В их коротком романе найдется место и счастью, и драме, и многочисленным сексуальным экспериментам. Но союз влюбленных оказывается недолговечным: все рушится в одночасье из-за мимолетной интрижки. Для того чтобы узнать, куда заведут героев их безудержные чувства, можно смотреть онлайн «Любовь».

Полеты во сне и наяву

Один из самых удивительных советских фильмов, меланхолическую драму «Полеты во сне и наяву», снял режиссер Роман Балаян («Храни меня, мой талисман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Поцелуй»). В главной роли – один из любимых артистов Балаяна, Олег Янковский. Также в картине снялись Людмила Гурченко, Олег Табаков и Олег Меньшиков.

У Сергея Макарова кризис сорокалетнего. Думая о своей жизни накануне юбилея, он понимает, что все у него сложилось не так, как ему мечталось, кругом не те люди и жизнь свою он представлял совсем иначе. Он ничего не чувствует к своей жене, но не уходит от нее к молоденькой Алисе, хотя та обожает его всем сердцем. Он ничего не чувствует к своей коллеге Ларисе, но пользуется возможностями, которые дает общение с ней. Макаров – не подлец и не негодяй, он – простой человек, который немного заплутал в этом мире в поисках человечности и понимания. Его тонкая душевная организация становится толстой преградой к счастливой жизни.

Головокружение

Сюжет фильма, названного Американским киноинститутом одним из лучших детективов современности, основан на романе известных писателей Пьера Буало и Тома Нарсежака «Среди мертвых». В этой картине, также известной под названием «Вертиго», признанный новатор и авантюрист кинематографа, мастер саспенса Альфред Хичкок игнорирует привычные инструменты повествования и выстраивает сюжет вопреки логике зрительских ожиданий.

Трагическая смерть напарника спровоцировала у Джона «Скотти» Фергюсона неукротимую боязнь высоты, и ему пришлось оставить службу в полиции. Приятель отставного детектива предложил ему заняться частными расследованиями и начать со слежки за своей неадекватной женой. Но странная одержимость Мадлен окажется совсем не тем, чем представляется на первый взгляд… Для того чтобы узнать, как дальше будут развиваться события, рекомендуем смотреть онлайн «Головокружение», беспрекословный шедевр классика мирового кино Альфреда Хичкока.

Призраки Исмаэля

Романтическая драма о режиссере Исмаэле, к которому спустя 20 лет возвращается давно похороненная любовь и сулит страшные перемены всей его жизни. Фильм открытия Каннского кинофестиваля 2017 года – любовная драма с французскими актерами Матье Амальриком, Марион Котияйр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.

Более двадцати лет назад Исмаэль, начинающий режиссер, пережил потрясение: его любимая Карлотта, дочь знаменитого режиссера и наставника Исмаэля, пропала без следа. Поиски не увенчались успехом, и Карлотту признали погибшей. Исмаэль продолжил жить, надеясь когда-нибудь ее забыть, и встретил астрофизика Сильвию – не женщину своей мечты, но милую и умную спутницу, к которой постепенно привязался.

И вот однажды прошлое застает его врасплох: Карлотта жива. Она сама нашла его, проделав невероятный путь из Индии, где у нее был муж и совсем другая жизнь. Карлотта вернулась и требует назад все, что было у нее раньше: она уверена, что отец и Исмаэль запросто примут ее, как будто не было этих двадцати лет, полных тревоги и отчаяния.

Ностальгия

Не самая известная картина самого известного русского киноклассика Андрея Тарковского «Ностальгия» пополнила золотое наследие искусства ХХ века и завоевала три приза на Каннском фестивале. Очередной и предпоследний фильм-загадка Тарковского полон исповедальных мотивов: уехав на съемки в Европу, режиссер уже не вернулся обратно. Роль бесприютного творца, тоскующего по родной земле и детской вере, исполнил легенда советского кино Олег Янковский. Метафоричное киноповествование сопровождается музыкой Бетховена, Верди, русскими народными напевами, а также отрывками из стихотворений Тарковского-старшего. По следам русского крепостного композитора Павла Сосновского по Италии путешествует его соотечественник Андрей Горчаков, собирающий материал для своей новой книги. Писателя сопровождает темпераментная переводчица-итальянка, которая напрасно добивается его внимания. Тоскующая душа Горчакова тянется не к доступной красавице, а к бездомному безумцу Доменико. Уверовав, что мир пора спасать от зла, Доменико находит способ – нужно пронести горящую свечу через бассейн. Эту миссию по спасению человечества он передает русскому писателю-беглецу – единственному, кто увидел смысл в его помешательстве. Всем ценителям киноискусства в целом и творчества Тарковского в частности, его поэтики, многослойности и рефлексии, непременно стоит посмотреть онлайн фильм «Ностальгия».

Теорема

Немногословная притчевая драма титана итальянского кино Пьера Пазолини «Теорема», снятая им по собственному роману, вызвала самую неоднозначную реакцию со стороны критиков и общественности: от процесса по обвинению в непристойности до премии на Венецианском фестивале. Пронизанная символами и аллегориями, социальной, религиозной и философской полемикой, эта картина осталась одной из сложнейших загадок в истории кино. Черно-белая жизнь зажиточной миланской семьи промышленника Паоло обретает краски с появлением ясноглазого юноши, который останавливается погостить в их доме. Безымянный гость вступает в близкую связь с домочадцами разного возраста, пола и положения: с хозяйкой и хозяином, с их сыном и дочерью, и даже со скромной служанкой. Наваждение любви, эйфория, блаженство, которые испытывает каждый из героев в его обществе, оборачивается для них персональным адом, когда таинственный гость исчезает так же неожиданно, как появился. Паоло разоряет завод и нагишом отправляется в пустыню. Его жена меняет любовников, хоть сколько-то напоминающих всеобщего возлюбленного. Юная синьорина остается прикованной к постели кататоническим ступором, а ее брат превращается в безумного художника. Судьба служанки и вовсе не поддается описанию: обернувшись святой мученицей, она ищет вознесения и погребения. Ценителям сложного интеллектуального кино рекомендуем смотреть онлайн фильм-притчу «Теорема».

Бегущий по лезвию

Произведения писателя-фантаста Филипа Дика легли в основу многих киноисторий: «Вспомнить все», «Час расплаты», «Особое мнение», «Пророк». Известность к «разрушителю реальности» пришла благодаря работе режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», снятой по мотивам романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 1968 года, но, к сожалению, лишь посмертно. 2019 год. Человечество продолжает осваивать космос и экспериментировать с генной инженерией. Создание киборгов призвано облегчить жизнь людям. Внешне биороботы ничем не отличаются от человеческой расы, однако превосходят создателей, как в интеллекте, так и в физической силе. Но люди подстраховались на случай бунта носителей синтетического разума, заложив в них программу самоуничтожения. Наделенные эмоциями и памятью репликанты не всегда знают о том, что они не являются настоящими людьми. А тех, кто узнал о себе страшную правду и попытался восстать против действительности, преследует особое подразделение охраны правопорядка – «блейд-раннеры». Всем любителям научной фантастики рекомендуем смотреть онлайн «Бегущий по лезвию».

Токийская повесть

Имя японского кинорежиссера Ясудзиро Одзу малоизвестно широкой аудитории за пределами страны восходящего солнца. Но именно его Вим Вендерс в специальном посвящении к «Небу над Берлином» называл одним из «ангелов кино». Многие ленты Одзу воспевают высшую ценность повседневной жизни, проводимой в гармонии с близкими людьми, – то есть простое человеческое счастье, без излишнего драматизма, патетики или сентиментальности. Не стала исключением и признанная квинтэссенцией стиля и философии Одзу «Токийская повесть», которую обязательно стоит посмотреть онлайн всем ценителям киноклассики. Дети Сюкиси и Томи давно упорхнули из родного гнезда, оставив престарелых родителей коротать век в небольшом поселении на юге страны. Однажды супруги решают навестить сына, дочь и внуков, живущих теперь в далеком и блистательном Токио. Показная радость от встречи с дедушкой и бабушкой постепенно уступает место еле скрываемому раздражению: старики с их медлительностью не соответствуют темпу жизни большого города. Под предлогом побаловать пожилую пару, дети отправляют их на курорт – отдохнуть и подышать свежим морским воздухом. Но это ли нужно стареющим людям?

Монолог

Фильм Ильи Авербаха «Монолог» теперь можно смотреть онлайн. Созданный в семидесятые годы в Советском Союзе фильм представляет собой драму о различиях в восприятии разными поколениями себя и друг друга. Фильм был номинирован на Каннском фестивале на «Золотую пальмовую ветвь», однако не получил ее. Для режиссера этот фильм стал его лучшей работой для публики за рубежом, а у нас он известен как автор «Фантазий Фарятьева» с Андреем Мироновым в главной роли, а так же «Чужих писем» с Ириной Купченко. «Монолог» собрал почти девять миллионов зрителей в СССР, чему, возможно, послужила блестящая работа оператора Дмитрия Месхиева, который через три года после этого снимет великолепную «Звезду пленительного счастья». Семейные узы — дело сложное. К Никодиму Сретенскому приезжает дочь и берет с собой внучку. Сретенский после долгих лет труда уходит на пенсию, отработав директором института, и остается один на один с младшим поколением. У них все чаще возникают конфликты, все больше девичьих слез видит Сретенский, но не может себя остановить.

Слон

Ничто не предвещает беды в обычный солнечный день в американской средней школе. Вскоре здесь произойдет ужасная трагедия, которую никто не мог предвидеть. Мощная социальная драма от знаменитого артхаусного режиссера Гаса Ван Сента.

Сюжет картины в некотором роде посвящен событиям, произошедшим в 1999 году в школе «Колумбайн» штата Колорадо. Тогда двоим старшеклассникам, тщательно спланировавшим террористическую атаку, удалось ранить и убить десятки людей. Повествование строится в циклической манере, раз за разом повторяя несколько одних и тех же событий, но с разных точек зрения.

В школе начинается обычный день, не предвещающий какой-либо опасности. Джон опаздывает на первый урок из-за своего пьяного отца, в результате чего получает выговор от директора. Тем временем Элиас оттачивает свои навыки фотографии на обитателях школьных коридоров, среди которых ему встречается и Джон. Спортивная одежда Мишель вызывает негодование у преподавателя, поэтому девочка отправляется в библиотеку, где встречается с вооруженными Алексом и Эриком. Это последнее, что она видит в своей жизни…

«Слон» стал триумфатором на Каннском кинофестивале, получив «Золотую пальмовую ветвь» и награду за лучшую режиссуру.

Беспечный ездок

Классика мирового кинематографа, культовая криминальная драма лауреата Каннского кинофествиаля Денниса Хоппера, которая стоит у истоков жанра роуд-муви и «кислотного вестерна». Великолепный актерский состав в лице Питера Фонды, Денниса Хоппера и Джека Николсона, увлекательный необычный сценарий и прекрасная режиссура не дадут вам оторваться от экрана. Не откажите себе в удовольствии смотреть онлайн «Беспечный ездок». Двое байкеров-неформалов отправляются в свободное путешествие по южным штатам Америки на деньги, вырученные от контрабанды мексиканских наркотиков. На дворе – «лето любви», и друзья заезжают по дороге в общину хиппи, где знакомятся с молодым философствующим адвокатом и открывают ему все радости марихуаны и свободной жизни. Троица беспечных спутников оказывается на пороге подлинной свободы, но трагедия уже наступает им на пятки. Жители южных штатов враждебно относятся к появлению чужаков в своих краях, поэтому вскоре путешествие друзей заканчивается крупной потасовкой с озлобленными обывателями…

Таксист

Культовый фильм Мартина Скорсезе об отставном ветеране вьетнамской войны, в мирное время работающем в такси.

«Таксист» стал настоящим звездным часом для Роберта Де Ниро, продемонстрировавшего невероятный уровень актерского мастерства и способность к импровизации. Он сыграл роль Трэвиса Бикла, недавно пережившего ужасы бессмысленной войны, а теперь страдающего от одиночества таксиста, колесящего по ночному Нью-Йорку. По долгу своей службы Трэвису попадаются всевозможные типажи клиентов: от откровенных подонков до безвольных людей, падших под давлением большого города. Не для того он рисковал своей жизнью во Вьетнаме, чтобы потом созерцать всю эту мерзкую грязь, поглотившую Большое яблоко. Всевышний давно отрекся от своих детей, предавших веру в чистоту и светлое будущее. Только одинокий таксист сможет навести здесь порядок, обрушив священный огонь на головы всех этих мразей, паразитирующих на теле города.

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Анастасия Гладильщикова – постоянный автор журнала «Профиль», лауреат премии «Слон» памяти Михаила Левитина – «Лучший молодой кинокритик 2019 года». Ведет телеграм-канал «Черничные киноночи».

«Конечно, невозможно составить список из всего лишь двенадцати лучших картин: их в десятки раз больше. В свою подборку я решила включить, во-первых, фильмы, которые содержат, помимо всего прочего, остроактуальное социально-политическое высказывание («Последняя дуэль», «Безумное кино для взрослых», «Тайная жизнь», Человек, который убил Дон Кихота» и даже «Пиноккио»). Во-вторых, яркие истории современных женщин: «Эма: танец страсти», «Женщина, которая убежала» и «Ундина». В-третьих, любимое мною американское независимое кино, занимающее все более важные позиции в киномире. Так, новый победитель «Оскара» «CODA — ребенок глухих родителей» сначала стал триумфатором «Сандэнса», а прошлогодняя лауреатка Хлоя Чжао, прежде чем снять «Землю кочевников», сделала несколько маленьких независимых картин (одна из них, «Наездник», есть в моей подборке). Ну а «Внутри Льюина Дэвиса» я просто могу пересматривать бесконечное количество раз — это, наверное, самый печальный и нежный фильм братьев Коэн».

Тайная жизнь

История простого австрийского фермера, отца семейства Франца Егерштеттера, который с приходом нацистов отказался присягать Гитлеру, хотя и знал, что сопротивление будет стоить ему всего. Поэтичная кинопритча о человечности и голосе совести на фоне оглушительной бесчеловечной войны. Фильм снял один из крупнейших режиссеров современного авторского кино Терренс Малик («Древо жизни», «Тонкая красная линия»). «Тайная жизнь» принесла ему новые призы Каннского фестиваля и получила высокие оценки критиков. В основу сценария легла реальная история человека, ставшего символом австрийского сопротивления и причисленного к лику блаженных.

Конец 1930-х – начало 1940-х. Маленькая и живописная деревня в глубинке Австрии. Жизнь местного фермера Франца Егерштеттера похожа на идиллическую картину: вместе с любимой женой он работает на земле, воспитывает маленьких дочерей, искренне верит в Бога. Но когда сама эпоха проверяет «простых благочестивых» граждан, Франц оказывается одним из немногих, кто выдерживает проверку. Единственный в своей деревне, он открыто выражает неприятие гитлеровского режима, хотя все понимают, какой трагичной и беспощадной будет расплата за сопротивление. Франц не хочет покидать семью, не хочет погибать, но для него присяга фюреру – тоже смерть, конец его скрытой жизни, противостоящей аду вокруг. Он делает выбор.

Пиноккио

История о живой кукле по имени Пиноккио, которую вырезал из дерева добрый старик Джепетто. Непослушный деревянный мальчик переживает опасные приключения и мечтает стать человеком.

Новый взгляд на классическую итальянскую сказку от режиссера Маттео Гарроне. Роль Джепетто исполнил обладатель премии Оскар, легендарный актер Роберто Бениньи, а Пиноккио сыграл молодой актер Федерико Иелапи. Сюжет фильма очень близок к оригинальному тексту произведения, поэтому знаком многим зрителям.

Джепетто – нищий резчик по дереву, который едва сводит концы с концами, но не теряет оптимизм. Однажды ему в руки попадает волшебное полено, из которого он делает куклу-мальчика. Неожиданно Пиноккио оживает, а когда папа-плотник доделывает ему ноги, то герой быстро сбегает. Неопытный мальчик попадает в удивительные приключения, которые приближают его к главной цели – стать настоящим человеком.

Если вы хотите увидеть новую версию всеми любимой сказки Карло Коллоди, посмотрите фильм «Пиноккио» в нашем онлайн-кинотеатре.

Последняя дуэль

Мэтт Дэймон против Адама Драйвера в средневековой драме Ридли Скотта об эпичном судебном поединке. Рыцарь бросает вызов бывшему другу, сражаясь за жизнь и честь своей жены. Истина требует кровопролития, но взгляд на нее у всех разный. Фильм основан на реальной истории XIV века, получившей неожиданно актуальное прочтение. А вместе с ним – и интригующий рассказ в трех версиях, потрясающе снятую рыцарскую дуэль, мощное актерское трио и почти неузнаваемого Бена Аффлека, также написавшего сценарий вместе с Мэттом Дэймоном.

Одна женщина и два смертельных врага. Одно преступление и три взгляда на события. Один поединок, от которого зависит торжество правды. Пришло время узнать, на чьей она стороне. Бедный, но гордый рыцарь Жан де Карруж готовится биться насмерть с Жаком Ле Гри – фаворитом их сюзерена, дамским угодником и своим заклятым соперником, которого он когда-то называл другом. Жена де Карружа, красавица Маргарит во всеуслышание выдвинула против Ле Гри обвинение в изнасиловании. Если ее муж проиграет, самой Маргарит грозит казнь на костре за лжесвидетельство. Вся французская знать во главе с королем Карлом VI следит за исходом скандальной и жестокой дуэли.

Ундина

История любви – земной и мифической, спасительной и смертоносной – на фоне современного Берлина. Одна из самых чарующих и проникновенных романтических драм 2020 года от влиятельного немецкого режиссера Кристиана Петцольда («Феникс», «Барбара»). На Берлинском фестивале-2020 картина взяла Приз ФИПРЕССИ и Серебряный Медведь за лучшую женскую роль.

«Если ты меня бросишь, я тебя убью», – с такими словами интеллигентный историк-экскурсовод Ундина простилась с мужчиной, разбившим ей сердце. Но кто сейчас поверит в силу страшных проклятий? В тот же день Ундина познакомилась с водолазом Кристофом, влюбившемся в ее лекции по городской архитектуре. И в нее саму. Их стремительный роман напоминает романтическую сказку… или древний миф, где у любви нет ни страха, ни жалости. Один момент неискренности и одно трагическое происшествие превращают Ундину в жестокую стихию, мстительницу или неземное создание, готовое принести жестокую жертву.

Всем, кто неравнодушен к необычным историям любви, Берлину и европейскому фестивальному кино, предлагаем посмотреть онлайн немецкий фильм «Ундина».

Вписка

Душевная и остроумная независимая мелодрама о взрослении и первой любви. Жизнь одинокого тихони Алекса внезапно налаживается, когда на студенческой вечеринке он знакомится с обаятельной бунтаркой Мэг. Удастся ли неловкому первокурснику завоевать сердце решительной красотки?

Мягкий и чувствительный Алекс поступает в колледж и делает первые шаги во взрослой жизни. Студенчество оказывается сложнее, чем он думал – парень скучает по маме и сестре, которые остались в его родном Техасе, и никак не может привыкнуть к своему новому окружению. Его сосед по имени Сэм кажется безответственным и слишком много пьёт, и Алекс даже подумывает перевестись в университет поближе к дому.

Всё неожиданно меняется, когда на одной из шумных вечеринок Алекс встречает обаятельную девушку по имени Мэгги. Они проводят вместе удивительную ночь, полную разговоров, шуток и откровений. Мэгги даёт Алексу советы о том, как быстрее адаптироваться в колледже, и его жизнь начинает налаживаться. Правда, он начинает испытывать к новой знакомой настоящие чувства, а она, кажется, в нём больше не заинтересована…

Проект Флорида

Фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера, автора ленты «Мандарин», снятой на один айфон, совершил прорыв – его посмотрели киноакадемики «Оскара» и номинировали Уиллема Дефо как лучшего актера второго плана. Кажется, что малышка Муни живет в сказке: ее мама все ей разрешает, до Диснейленда рукой подать, да и можно ли быть несчастной, когда тебе шесть лет и впереди только теплое лето. Но на самом деле жизнь Муни, а особенно ее матери Хэлли, вовсе не сказочная. Они живут за чертой бедности и едва могут позволить себе этот отель на окраине Флориды, где останавливаются только заблудившиеся по дороге в Диснейленд. Хэлли сама еще ребенок. Чтобы выживать, ей иногда приходится заниматься проституцией. И хотя она любит Муни, служба опеки постоянно пытается забрать ребенка «в лучшую жизнь».

Внутри Льюина Дэвиса

Очередной эффектный киношедевр культовых кинематографистов, братьев Коэнов. На этот раз картина выполнена в жанре музыкальной драмы и рассказывает нам историю талантливого гитариста, который пытается пробиться на сцену в Нью-Йорке 60-х годов. Картина участвовала в Каннском кинофестивале и завоевала «Большой приз жюри». Главную роль блестяще исполнил Оскар Айзек, а компанию ему составили Джастин Тимберлейк и Кэри Маллиган. Если вы поклонник творчества Коэнов или просто любитель умного и необычного кино, то смотреть «Внутри Льюина Дэвиса» – это ваш выбор.

Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 60-х годов. Богемные кварталы Манхэттена, свободные нравы и падение морали, провозглашение сексуальной революции и гигантские тиражи винила…. Это время возможностей, время быстрых взлетов и сокрушительных падений. Талантливый певец и гитарист из Квинса, по имени Льюин Дэвис, быстро становится популярным среди прогрессивной молодежи и заядлых меломанов. Несмотря на то, что музыкант становится почти легендой, его успех длится очень недолго…

Эма: Танец страсти

Танцовщица Эма и хореограф Гастон расходятся после того, как им приходится отдать обратно в приют семилетнего мальчика, которого они усыновили, но не смогли вырастить. После разрушения своей семьи Эма пускается во все тяжкие, но не перестаёт танцевать и ищет способ исправить прошлые ошибки.

Эма и Гастон – молодая пара танцоров, которые усыновляют мальчика Поло, потому что не могут иметь своих детей. Они надеются, что смогут стать настоящей семьёй, но вскоре понимают, что родительство – непростой труд и большая ответственность, к которой они оказываются не готовы. Вернув Поло обратно в приют, герои начинают ссориться, обвиняя друг друга в предательстве их сына. Эма уходит от Гастона и пытается заглушить чувство вины, вступая в череду случайных отношений. На этом страстном пути самопознания, освобождения и саморазрушения девушка остаётся верна себе и своему любимому делу – она продолжает танцевать, и именно это сохраняет её веру в то, что ошибки прошлого ещё можно исправить.

Картина Пабло Ларраина стала призером Венецианского фестиваля в 2019 году. Всех поклонников ярких и эмоциональных драм приглашаем посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре завораживающий фильм «Эма: Танец страсти» о человеческом теле, материнстве и творческом самовыражении.

Женщина, которая убежала

Впервые за пять лет брака Кам-хи расстается с мужем, уехавшим в командировку, и в одиночестве навещает трех подруг. На их фоне личная жизнь Кам-хи кажется редким счастьем, но и в ней чувствуется какой-то подвох. Фильм южнокорейского режиссера Хона Сан-су, признанного мастера реалистичного кино и частого фаворита международных фестивалей. На «Берлинале-2020» картина взяла приз «Серебряный Медведь» за лучшую режиссуру. Главную роль исполнила прекрасная Ким Мин-хи («Служанка).

Муж Кам-хи считает, что любимые люди должны всегда быть рядом, поэтому за пять лет семейной жизни они не провели порознь ни одного дня. Когда же ему приходится уехать по делам, Кам-хи решает поочередно встретиться с тремя старыми подругами. В непринужденной обстановке они беседуют о соседях и кошках, о еде и одежде, о деньгах и работе. У каждой из них своя история – семейных проблем, расставаний и разочарований в отношениях. Подруги удивляются идеальному браку Кам-хи, которая не отрицает свою привязанность к мужу, но говорит о ней преимущественно его же цитатами. Кто кому может позавидовать в этой обманчиво простой драме, да и стоит ли? И что значит ее название? Ценителям тонкого минималистичного кино будет интересен фильм «Женщина, которая убежала».

Человек, который убил Дон Кихота

Модный режиссер Тоби встречает в Испании бывшего сапожника, снимавшегося в его студенческом фильме о Дон Кихоте. Безумный старик вжился в роль рыцаря, а самого Тоби он принимает за Санчо Пансу. Фильм-фантазию по мотивам шедевра Мигеля де Сервантеса «Человек, который убил Дон Кихота» снял знаменитый сказочник и романтик Терри Гиллиам («12 обезьян», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса»). Фильм находился в разработке более пятнадцати лет. В незабываемый актерский дуэт объединились Адам Драйвер и Джонатан Прайс.

Режиссер без выдающихся человеческих качеств Тоби Грисони приезжает на съемки в испанскую глубинку. Он уже был здесь однажды, десять лет назад, когда снимал студенческий фильм о Дон Кихоте, набрав непрофессиональных актеров из местных сельчан. Тоби узнает, что их судьба сложилась плачевно, и во многом по его вине. Юная Анжелика, сыгравшая Дульсинею и влюбленная в Тоби, захотела стать актрисой, а стала содержанкой при жестоком олигархе. Старый сапожник, исполнивший главную роль, сошел с ума: теперь он считает себя настоящим странствующим рыцарем. Дон Кихот-самозванец врывается в жизнь трусоватого Тоби, которого принимает за своего оруженосца Санчо Пансу. Хочет «Санчо» того или нет, но его ждут большие приключения и большие подвиги.

Безумное кино для взрослых

Главный приз «Золотой Медведь» Берлинского кинофестиваля-2021. Откровенная и едкая социальная сатира о школьной учительнице из Румынии, которая случайно становится героиней скандального интернет-ролика для взрослых. Смелое и остроумное высказывание о ханжестве, лицемерии, личной свободе и общественном напряжении на фоне пандемии.

Большинство знакомых привыкли видеть в Эми сдержанную и строгую учительницу истории, однако за дверьми своих спален все становятся другими людьми. Эми не отказывает себе в простых удовольствиях и эротических играх вместе со своим мужем. Она даже соглашается снять домашнее видео, но что точно не входило в ее планы – так это выкладывать ролик в интернет. Тем не менее он оказывается в открытом доступе и быстро попадается на глаза коллегам Эми и родителям учеников. Возмущенные и оскорбленные, они требуют провести школьный суд над «порноучительницей». Но судья кто? На почти сюрреалистичное родительское собрание приходит военный в отставке, летчик с неофашистскими взглядами, консервативный священник, чья-то обиженная мама, ранее предлагавшая Эми взятки, и защитник обвиняемой со своими интересами. Удастся ли опальной учительнице постоять за себя?

Наездник

Красивая и неспешная драма режиссера Хлои Чжао поведает историю Брэди Блэкберна – ковбоя, чьи планы, цели и мечты изменились в один момент – из-за травмы головы. Возможно, на том злополучном родео Брэди все-таки стоило послушать окружающих, ругавших лошадь, которую он решил оседлать. До свистка она была вполне ничего, но потом взбесилась, завертелась, а Брэди полетел вперед и в итоге получил копытом по голове. Дальше была больница, кома, операция, и вот он возвращается домой с железной пластиной в черепе. Случившееся с ним не особо кого-то шокировало в их резервации: здесь мальчишки садились в седло, едва научившись ходить, и прекрасно понимали, какую цену можно заплатить в случае неудачи. Брэди предстоит решить, как теперь жить жальше: стать фермером или конюхом, может быть, вернуться в седло и принять участие в ближайшем родео – все его приятели уверены, что у него это получится. В конце концов, Брэди повезло куда больше, чем их общему другу Лейну Скотту. Этот парень был местной звездой, лучшим наездником на быках во всей Южной Дакоте, но однажды ему не повезло, и теперь он прикован к инвалидной коляске и не может даже разговаривать.

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Жан Просянов – российский киножурналист, продюсер, член Ассоциации производителей веб-контента, главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL.

«Я старался не следовать никакой хронологии или системе, это просто 12 фильмов, которые меня удивили за эти 12 лет, заставили задуматься или улыбнуться, а самое главное, смогли вызвать ту эмоцию, которой обязательно хочется поделиться с самыми близкими».

Волк с Уолл-стрит

Нашумевший, скандальный, резонансный – именно таким получился фильм «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, который мы предлагаем смотреть онлайн. Основанная на реальных событиях криминальная драма, больше похожая на черную комедию, получила 5 номинаций на «Оскар», в том числе за «Лучшую мужскую роль», которую блестяще исполнил Леонардо Ди Каприо. Несмотря на надежды миллионов поклонников, заветная статуэтка так и не досталась культовому актеру, зато он утешился «Золотым глобусом». За основу проекта, на съемочной площадке которого американский режиссер с итальянскими корнями отметил свое семидесятилетие, были взяты одноименные мемуары Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера. В конце 80-х он основал одну из крупнейших брокерских контор. Он купался в деньгах, славе, развлечениях и наркотическом угаре, ловко проворачивая махинации. В этом безудержном веселье прошли 10 лет, а потом Белфорта осудили за отмывание денег и другие финансовые преступления. Порвав с алкоголем и наркотиками и отсидев положенные три года, Джордан пишет пару книг и рассказывает молодому поколению, как прийти к успеху.

Паразиты

Семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Скрывая родство друг с другом, герои пользуются имуществом своих обманутых работодателей в их отсутствие. Чтобы сохранить секрет, находчивые жулики пойдут на любые, даже самые отчаянные меры. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и главный «Оскар» 2019 года.

Семейство Кимов живёт в грязном полуподвале в трущобах Сеула и еле сводит концы с концами. Отец Ким Ки Тхэк потерял работу водителем и теперь, чтобы заработать хоть что-то, собирает картонные коробки для пиццы вместе с женой Чхун Сук и двумя детьми. Их сын Ки У несколько лет готовился к поступлению в университет и хорошо знает английский. Однажды этот навык парня выручает семью – Ки У удаётся устроиться репетитором к дочери богатых людей.

Так Ки У попадает в роскошный особняк семейства Пак, где он производит хорошее впечатление на свою ученицу и её мать. Миссис Пак прислушивается к мнению молодого преподавателя, и постепенно Ки У убеждает её принять на работу всю свою семью. Богачка и её близкие не подозревают, что стали жертвой хитроумных обманщиков, которые оказываются настоящими «паразитами» и берут жизнь работодателей под свой контроль…

Удастся ли Пакам разоблачить обман своих сотрудников? На какие меры пойдут отчаянные бедняки, чтобы сохранить свои махинации в тайне? Приглашаем поклонников увлекательных комедийных драм с неожиданными сюжетными поворотами посмотреть онлайн фильм «Паразиты», режиссёром которого стал знаменитый Пон Чжун Хо.

Драйв

Фильм-сенсация Каннского кинофестиваля 2011 года, за который датчанин Николас Виндинг Рефн получил «Золотую пальмовую ветвь» за режиссуру, а Райан Гослинг укрепился не только в статусе «секс-символа», но и очень серьезного драматического актера. Чтобы составить собственное мнение о фильме, предлагаем посмотреть «Драйв» онлайн. Райан Гослинг играет драйвера без имени, водителя без страха и упрека, который работает каскадером на съемках фильмов, а по ночам подрабатывает молчаливым перевозчиком, что приносит куда большую прибыль. У него жесткие условия, нарушение которых чревато провалом любой операции. Он лишь перевозит пассажиров из точки А в точку Б, ему нет дела до того, что происходит на заднем сидении. Встретив однажды обворожительную Айрин, парень оказывается вовлечен в опасную игру, замешанную на деньгах мафии. В результате цепочки кровавых разборок он теряет близкого человека, а его собственная жизнь и жизнь Айрин оказывается под угрозой. Постепенно становится ясно, что внешние холодность, молчаливость и равнодушие героя – лишь маска.

Интимные места

«Интимные места» – провокационное и откровенное кино молодых российских режиссеров, попытавшихся рассказать всю правду о сексуальных отношениях максимально откровенно и беспристрастно. Что у них получилось – судить вам, тем более, что вы можете смотреть фильм онлайн. Это история о жителях большого города, у каждого из которых есть свои непростые сексуальные проблемы с глубокими причинами и ощутимыми последствиями. Истории героев почти не пересекаются, они развиваются параллельно, и общим местом для них служит лишь то, что все они страдают от собственных комплексов и неудовлетворенных сексуальных желаний. Каждый из них по-своему старается решить свои проблемы: кто-то сублимирует их, кто-то обращается за помощью к психотерапевту, кто-то бросается в эксперименты… Но рано или поздно все они возвращаются к тому, с чего начали, и им приходится снова и снова преодолевать себя, чтобы хоть на немного, хоть на миллиметр приблизиться к своему счастью.

Реальные упыри

Давненько у вампиров не брали интервью, а ведь им всегда есть о чем рассказать. Одна съемочная группа рискнула провести пару дней с четверкой неотразимых мужчин «хоть куда, в самом расцвете сил» и узнать все их секреты в эксцентричной комедии с умилительной заявкой на достоверность. Новозеландцы Джемейн Клемент и Таика Вайтити, которых запомнили по «Летучим Конкордам», настолько блистательно произвели слияние жанра мокьюментари и вампирской тематики, что комедию, которая у них получилась, иначе как уморительной не назовешь. Главное правило вампиров — не привлекать к себе внимания. Но господам, проживающим в одном особнячке, захотелось выйти из тени и рассказать все по чесноку. Конечно, не без помощи вездесущих охотников за сенсациями. Совместное проживание порядком истрепало нервы всех обитателей особняка, и в преддверии ежегодного «Дьявольского маскарада», где соберется вся социально активная нечисть, они начинают изливать душу под прицелом камеры.

Тело Христово

Бывший заключенный Даниэль хочет стать священником, но у него нет ни шанса из-за судимости. Чтобы обойти этот запрет, парень приезжает в глухой городок и выдает себя за нового главу прихода.

Жизнь 20-летнего преступника Даниэля разделилась на «до» и «после» тюрьмы, где парню открылось его предназначение – служить в церкви. Но духовная карьера невозможна для человека с судимостью, поэтому о мечте приходится забыть. После освобождения Даниэль отправляется в маленький отдаленный город на юге Польши, чтобы работать на лесопилке и начать новую жизнь.

Узнав, что местный пастор заболел, Даниэль решает попробовать себя в его роли. Он представляется выпускником семинарии и начинает принимать прихожан. Хотя парню не хватает знаний и образования, он импровизирует и покоряет людей своей искренностью. Молодой харизматичный священник буквально спасает жителей, которые погружены в трагедию, произошедшую в городе несколько месяцев назад. Увы, вскоре его самого накрывает темное прошлое… Как сложится судьба Даниэля и удастся ли ему встать на истинный путь? Чтобы узнать, посмотрите в нашем онлайн-кинотеатре драму «Тело Христово», которая стала номинантом на «Оскар-2020» в категории «Лучший международный фильм».

Корпорация «Святые моторы»

Экзистенциальная драма «Корпорация «Святые моторы» в момент своего фестивального шествия вызвала бурю обсуждений среди всего прогрессивного человечества. Выпустив свой следующий полнометражный фильм в свет спустя тринадцать лет после «Полы Х», Леос Каракс вновь будоражит умы и чувства претенциозной неоднозначностью повествования, погружая зрителя в невероятную атмосферу пограничного мира. Фильм как будто создан для просмотра онлайн в полном одиночестве, наедине со своими чувствами. История состоит из множества небольших сюжетов, объединенных одним главным героем. Однако странноватый мистер Оскар, разъезжающий по ночному городу в своем не менее странном лимузине, одновременно может быть кем угодно. Сам он может и не главный герой, но его различные воплощения словно призваны для того, чтобы он им стал. Мистер Оскар как будто скучающий по своему прошлому «Я» актер, не желающий жить жизнью обычного человека. Раз за разом он проживает кусочек чьей-то чужой жизни, меняя оболочки, место и время существования.

Молода и прекрасна

Фильм французского режиссера Франсуа Озона «Молода и прекрасна» вошел в основную конкурсную программу Каннского фестиваля 2013 года. Образ главной героини, девушки из хорошей семьи, погруженной в себя и подростковый экзистенциальный бунт, воплотила муза постановщика – хрупкая модель Марина Вакт, очень напоминающая молодую Шарлотту Рэмплинг, также задействованную в картине в роли матери семнадцатилетней Изабель, легко экспериментирующей со своей жизнью. Юная девушка отстраненно и безоглядно примеряет на себя платье взрослости. Но первый сексуальный опыт остается просто опытом без особого отвлечения на чувства. Жаркие летние каникулы сменяются прохладой осени. Для Изабель наступают привычные учебные будни, однако кое-что все же изменилось. Все чаще вместо занятий нежная студентка пропадает в отелях в обществе незнакомых мужчин, по-настоящему наслаждаясь лишь одним – своей тайной.

Титан

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля-2021. Фильм-встряска не для слабонервных с элементами бодди-хоррора, психологического триллера и беспощадной мясорубки. Это шокирующая история одной танцовщицы стриптиза, очень любившей машины и не любившей людей. Режиссер и сценаристка фильма, бросающая вызов границам запретного, – француженка Жюлия Дюкурно, известная по своему громкому дебюту «Сырое».

В детстве Алексия с отцом попала в автокатастрофу, и врачи вставили ей в череп титановую пластину. С тех пор она испытывает к машинам физическое влечение. Алексия работает на выставках в автосалонах, где исполняет эротические танцы, а ее «отношения» с одним из кадиллаков заходят еще дальше. Вскоре Алексия обнаруживает, что фантастическим образом забеременела. Есть у нее и другой, не менее впечатляющий секрет – она серийная убийца. Алексия вершит кровавые расправы с помощью подручных предметов, не зная жалости, и скрывается ото всех, переодевшись в мужчину. Ей удается выдать себя за некого Адриена, который еще ребенком исчез много лет назад. Безутешный отец пропавшего парня охотно ведется на этот обман.

За канделябрами

Действие фильма начинается со знакомства юного Скотта Торсона, дрессировщика животных, с уже прославленным пианистом и певцом Либераче. Взаимная симпатия стремительно перерастает в любовные отношения. Слава, которую теперь разделяют эти двое, через несколько лет даст о себе знать не с лучшей стороны. Скотт увлекается наркотиками, а Либераче начинает постепенно отдаляться от него. Распущенная жизнь стучит в двери шоумена, и теперь он сам ступает на неверный путь – слоняется по сомнительным заведениям в поисках утех…

Работа американского режиссера Стивена Содерберга получила 11 премий «Эмми» в 2013 году. Речь в ней пойдет о широко известном в 1950-70-е годы шоумене, певце и пианисте Владзи Валентино Либераче, прославившемся как благодаря своему артистическому таланту, так и экстравагантному сценическому имиджу. Его роль в фильме исполнил Майкл Дуглас, а Мэтт Деймон сыграл ассистента и возлюбленного звезды.

Хандра

Диджей Виталик, барабанщик Деня и начинающий режиссёр Лёша вместе снимают квартиру в Москве. Парни сталкиваются с финансовыми трудностями, неурядицей в карьере и в отношениях с девушками, и за один день переживают целую серию забавных приключений.

Трое молодых приятелей, занятых в творческих профессиях, арендуют квартиру в центре Москвы. Ребятам оказывается непросто приспособиться к столичной жизни: им не хватает денег, а отношения с окружающими часто приводят к новым проблемам. Виталик ссорится со своей девушкой Леной, которая обижается на его поведение и решает отомстить. Деня встречает актрису по имени Таня и приглашает её на свидание, но в скором времени узнаёт о беременности своей бывшей подруги Фимы. Лёша получает уникальную карьерную возможность: два его сценария понравились известному и влиятельному продюсеру…правда, вкладывать деньги он согласен в совершенно другой проект.

Удастся ли Виталику помириться с Леной? Готов ли Деня стать отцом? Что выберет Лёша – свои творческие идеалы или возможность реального заработка? Смогут ли друзья разобраться с финансовыми проблемами?

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Вероника Скурихина – журналист, кинообозреватель, главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ. Любитель качественной и зрелищной фантастики и фильмов про то, как снимаются фильмы.

«Основным критерием отбора был не столько зрительский успех, сколько личная симпатия к этим фильмам. Так, например, греческие «Яблоки» стали моим личным открытием и эмоциональным опытом. Но при том, что в итоге я выбрала максимально зрительские картины, мне было важно, чтобы их можно было посмотреть на IVI на языке оригинала с субтитрами. Поверьте, даже если вы эти фильмы видели уже не раз, но в дубляже, с субтитрами они откроются для вас по новой».

Достать ножи

Писатель-миллионер Харлан Тромби найден мертвым в своем доме вскоре после того, как отметил 85-й день рождения. Убийство или самоубийство? Дело рук алчной родни или персонала? На место событий по анонимному заказу прибывает знаменитый сыщик Бенуа Бланк. Режиссер и сценарист Райан Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи») представляет увлекательный и остроумный детективный фильм «Достать ножи», готовящий для зрителей несколько сюрпризов, включая необычные роли Дэниэла Крэйга, Аны де Армас, Криса Эванса, Майкла Шеннона, Джейми Ли Кёртис и других. Фильм получил номинацию на «Оскар»-2020 за лучший сценарий.

Автор детективов Харлан Тромби сделал состояние на своих покоривших весь мир бестселлерах, стал патриархом большого семейства, дожил ровно до восьмидесяти пяти лет и умер в собственном особняке за городом. Идеальная картина, за исключением одной важной детали – его смерть наступила от ножевого ранения. По версии полиции, врачей и собравшейся родни, Харлан совершил самоубийство сразу после празднования своего юбилея. И только звезда «Нью-Йоркера», частный сыщик Бенуа Бланк понимает, что тайна его гибели столь же запутанна, как и его детективные шедевры. Гениальный писатель не преуспел в роли отца и деда: все дети и внуки были заинтересованы в его смерти. Ничего удивительного, учитывая многомиллионное наследство. Пока родственники решают проблемы с завещанием, Бенуа Бланк ищет среди них преступника. Он заручается помощью бывшей сиделки Харлана – молодой и скромной иммигрантки Марты, которая не умеет врать, но и не может рассказать всю правду.

Облачный атлас

В основу историко-фантастического фильма «Облачный атлас» легла одноименная книга британского писателя Дэвида Митчелла, включенная в шортлист Букеровской премии. Режиссерам картины Лане Вачовски, Тому Тыкверу и Энди Вачовски удалось создать картину, которой на премьерном показе на кинофестивале в Торонто аплодировали стоя. Уловить и осознать все хитросплетения искусного кинополотна с одного просмотра получится не у каждого, даже очень внимательного зрителя. События, происходящие в 1849, 1936, 1973, 2012, 2144, 2321 годах тесно переплетаются между собой. Дневник американского нотариуса, возвращающегося из дальнего плавания, нежные письма и волшебная симфония английского композитора, художественный фильм по сценарию эксцентричного издателя, откровения девушки-клона и примитивное постапокалиптическое существование – случайны ли параллели или «времен связующая нить» все же существует?

Интерстеллар

Братья Кристофер и Джонатан Нолан представляют космическую одиссею под названием «Интерстеллар».Фантастическая драма, в главных ролях которой снялись Мэттью МакКонахии, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн, была номинирована на множество премий и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Действие переносит зрителя в недалекое будущее, когда космос уже почти освоен шагнувшим вперед человечеством, но ресурсы Земли истощены. Из-за растущей концентрации азота на нашей планете царит засуха и, как следствие, глобальный продовольственный кризис. Сотрудники секретной лаборатории НАСА обнаруживают в районе орбиты Сатурна червоточину, позволяющую преодолеть пространственно-временной барьер и в кратчайшие сроки переместиться в другую галактику. Возможно, это шанс на спасение для всего человечества. В рамках программы «Лазарь» совершается первая экспедиция, в результате которой по ту сторону так называемой кротовой норы обнаруживаются три наиболее подходящих для жизни планеты. Теперь настало время для второй экспедиции: профессору Бренду и его коллегам предстоит, рискуя собственными жизнями, провести исследования в условиях, когда один час равен нескольким годам на Земле, и найти способ переселения землян на другую планету.

Дюна

Грандиозная экранизация культового романа Фрэнка Герберта – космический блокбастер Дени Вильнёва о борьбе за власть и ресурсы в межпланетной империи будущего. Фильм-событие 2021 года: эпическое путешествие в другую Вселенную, от которого захватывает дух, с фантастическим визуалом, блистательным кастом и величественной музыкой Ханса Циммера.

Пустынная планета Арракис – единственный источник самой важной специи на свете, необходимой для космических полетов. Великие Дома галактической империи вступают в борьбу за Арракис. Началом войны, способной изменить мир, становится указ императора, который забирает планету у барона Харконнена и отдает под управление благородного герцога Лето Атрейдеса. Но, как проницательно замечает барон, «подарок подарку рознь». В центре разгорающейся войны оказывается юный Пол – сын герцога Лето и леди Джессики из сестринского ордена, владеющего тайным знанием. После приезда на Арракис Полу предстоит подтвердить или опровергнуть слухи о своей роли избранного. Враги наносят удар первыми, но и его час настал.

Самый ожидаемый и самый обсуждаемый блокбастер 2021 года «Дюна»!

Как приручить дракона (мультфильм)

Номинант и призер десятка кинопремий. Приключенческий мультфильм про сына вождя племени викингов, который, познакомившись поближе с драконом, решил пойти вопреки традициям и отказался убивать огнедышащих рептилий. Мальчика Иккинга трудно назвать настоящим викингом, хотя наследственность у него более чем многообещающая: его папа — вождь племени. Пока отряды длинноволосых воинов с молотами борются с драконами, которые разоряют их дома, Иккинг изобретает различные девайсы, которые должны заменить ему недостающие мышцы и силу в борьбе с летающими ящерицами. Присоединившись к отражению очередной атаки, Иккингу удается подбить одного из драконов. Не решившись добить раненого врага, Иккинг начинает выхаживать зверя и постепенно узнает нрав драконов, который далеко не так воинственен, как может показаться.

Да здравствует Цезарь!

Знакомьтесь, Эдди Мэнникс, человек с очень нервной работой. Его ежедневная головная боль – неприятности, в которые регулярно попадают кинозвезды. Эдди платят за то, чтобы у журналистов светской хроники не было поводов раздувать скандалы на страницах газет. Чего ему это стоит, покажут братья Коэны. Местом действия новой комедии знаменитых режиссеров станет Голливуд 1950-х годов, а решать чужие проблемы поручено Джошу Бролину, номинанту на «Оскар» за роль в фильме «Харви Милк». Герою приходится крутиться среди персонажей в исполнении Джорджа Клуни, Тильды Суинтон, Рэйфа Файнса, Скарлетт Йоханссон и Ченнинга Татума, который ради роли перекрасился в блондина. Снимать фильм Коэны вновь пригласили оператора Роджера Дикинса, многократного номинанта на главную премию киноакадении за работу в таких фильмах, как «Побег из Шоушенка», «Старикам тут не место» и «Чтец». Основная интрига фильма закручена вокруг проблемной ситуации, когда известного актера, исполняющего главную роль в историческом блокбастере, похищают посреди съемочного процесса.

Борг/Макинрой

Шайя ЛаБаф и Сверрир Гуднасон в истории одного из самых известных и напряженных теннисных поединков всех времен – финального матча на Уимблдонском турнире 1980 года. Соперничество двух мировых звезд – невозмутимого шведа Бьорна Борга и вспыльчивого американца Джона Макинроя – оборачивается столкновением двух противоположных характеров, движимых сходными мотивами и устремлениями. Восьмидесятые, Лондон. На очередной Уимблдонский турнир приезжают любимец репортеров Бьерн Борг по прозвищу «Айсберг» и американец Джон МакИнрой, новичок, лихо эпатирующий ленивую публику. И хотя второму за постоянные выходки дали прозвище «капризного мальчишки», именно ему предрекают невероятную карьеру. В одном из главных теннисных поединков 20 века – скорее психологическом, чем спортивном – сошлись тот, кто не умеет проигрывать, и тот, кто не намерен уступать.

Последняя любовь на Земле

Фантастическая любовная драма «Последняя любовь на Земле» вызвала у зрителей довольно противоречивые чувства, что, безусловно, характеризует ее как непростой фильм. Тема апокалипсиса в глобальных масштабах всегда будет актуальна и интересна кинозрителям. Этому же фильму больше подошло бы классическое название «Любовь во время чумы» или что-то вроде того. В фильме рассказывается о двух влюбленных, Сьюзен и Майкле, отношения которых развиваются в антураже всемирной разрухи и хаоса, вызванного неизвестным вирусом. Человечество медленно, но верно утрачивает чувства, постепенно лишаясь слуха, вкуса, зрения и, как следствие, способности контролировать себя. Сьюзен целыми днями пропадает в своей лаборатории, пытаясь остановить заражение, а Майкл продолжает работать шеф-поваром и не оставляет надежд, что его вкусная еда еще кому-то интересна. Творящаяся вокруг анархия, тем не менее, не мешает влюбленным строить свои отношения, пока у них еще остались хоть какие-то чувства. Смогут ли они сохранить их, можно смотреть в мелодраме «Последняя любовь на Земле».

Романтики «303»

Студентка Юле едет к своему ветреному бойфренду, а студент Ян отправляется в Испанию на поиски отца, которого никогда не видел. Они становятся случайными попутчиками и привязываются друг к другу.

24-летняя Юле, студентка биофака, в наследство от брата получила кемпер «Мерседес 303» – целый дом на колесах с кухней и кроватями. На нем она собирается проехать через всю Европу до Португалии, где живет ее бойфренд Алекс. Юле должна сообщить ему важную новость, от которой зависит судьба обоих. На заправке героиня знакомится с Яном – своим ровесником и студентом политфака, который хочет добраться до Испании и найти там своего биологического отца. Девушка соглашается подбросить нового друга, но только до Кельна.

В дороге студенты начинаются общаться и со временем понимают, что уже не могут расстаться. Юле соглашается подвезти Яна еще на триста километров, а потом еще и еще. Бесконечные разговоры на фоне пейзажей Германии, Бельгии, Франции и Испании превращаются в нечто большее, чем в простую совместную поездку. Как дальше сложатся отношения героев? Доберутся ли они до мест назначения?

Яблоки

Мужчина средних лет попадает в больницу в Афинах, где бушует эпидемия, из-за которой люди массово теряют память. Врачи предлагают ему экспериментальное лечение, чтобы с чистого листа создать себе новую личность и новые воспоминания. Абсурдистская трагикомедия греческого режиссера-дебютанта Христоса Нику. Фильм был представлен в параллельной программе Венецианского кинофестиваля-2020, заслужив высокие оценки мировой критики, а также был выдвинут на соискание премии «Оскар» от Греции.

Ариса находят в опустевшем автобусе. Он не может ответить, куда едет и откуда, кто он и чем занимается. Впрочем, его состояние никого не удивляет: по всей стране участились случаи спонтанной потери памяти. Распространяющийся вирус массово отнимает у людей их прошлое. В больнице Арис заваливает простейшие тесты: путает Jingle Bells со свадебным маршем и не может запомнить порядок предметов. Словом, надежды на восстановление памяти не остается. Зато есть надежда начать другую жизнь. Медики разработали программу «Новая личность», которая помогает пациенту с амнезией вернуться в общество практически переродившимся человеком. Когда становится ясно, что за Арисом в больницу никто не придет, он получает пошаговую инструкцию, как заново пройти самоидентификацию.

В центре внимания

Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер, Майкл Киттон и Марк Руффало в триллере Тома МакКарти «В центре внимания». В основе сюжета — подлинная история, произошедшая в начале 2000-х. Журналисты газеты The Boston Globe подозревают бостонских священников в домогательствах по отношению малолетним. Желая вывести педофилов на чистую воду, они начинают собственное расследование. В итоге журналистам удается доказать, что многие священники – преступники-извращенцы. Причем, кардинал и архиепископ городской церкви Бернард Лоу не вмешивается в действия других священнослужителей, хотя прекрасно осведомлен о ситуации. После публикации материала скандал разгорается все сильнее и сильнее, приводя к поистине непредсказуемым последствиям. Цепная реакция, запущенная обнародованием сенсационных материалов, приводит к отставке кардинала Лоу, закрытию более полусотни приходов, а также многомиллионным компенсациям всем пострадавшим.

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Юлия Шагельман — кинокритик газеты «Коммерсантъ», автор журнала «Искусство кино», сайтов «Кинопоиск», Time Out Moscow. Получив образование на истфаке МГУ, долго работала в пиаре, пока не превратила свою любовь к кино в профессию.

«Я включила в эту подборку те картины, которые мне запомнились за минувшие12 лет. Считаю, что бриллианты можно найти среди фильмов любой страны происхождения, года выпуска и жанра, но особую любовь питаю к Золотому веку Голливуда и никогда не могу устоять перед хорошим ромкомом».

Однажды в… Голливуде

Лос-Анджелес, конец 1960-х. Теряющий популярность актер Рик и его дублер Клифф стараются не вылететь из мира большого кино, а где-то неподалеку «Семья» Чарли Мэнсона уже присматривает себе жертв. Квентин Тарантино приглашает всех в старый Голливуд, каким он был (или мог быть) пятьдесят лет назад, в своем долгожданном девятом фильме. Пол современного Голливуда отправилась в ностальгическое путешествие в прошлое во главе с дуэтом Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта.

Актеру Рику Далтону не везет в последнее время. Звездные роли и интересные предложения продюсеров остались позади, а вспышки жалости к себе и крепкие напитки заметно расшатывают и без того слабые нервы артиста. В стремительно меняющемся Голливуде он может положиться только на своего постоянного дублера и друга Клиффа Бута. Красавец Клифф привык жить на обочине фабрики грез. Он никому не завидует, сохраняет благодушный вид и скрывает свое прошлое, о котором ходят жуткие слухи. Пока его босс Рик терзается муками творчества в роскошном доме по соседству с Романом Полански и Шерон Тейт, непривередливый Клифф хватается за любую работу. Между делом он заглядывается на симпатичную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. И что-то с этой общиной явно не в порядке.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Многогранное творение режиссера Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»). Эта картина привела в восторг едва ли не всех, кто успел ее посмотреть. И хотя в итоге лента не получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», золотые статуэтки достались исполнителям ключевых ролей – Фрэнсис МакДорманд (как лучшей актрисе) и Сэму Рокуэллу (как лучшему актеру второго плана), а сам Мартин МакДона еще раз доказал, что он отличный рассказчик. Главная героиня фильма, Милдред Хейс, осталась практически одна со своим горем: несколько месяцев назад ее старшая дочь была изнасилована и зверски убита неизвестными на почти заброшенной дороге к городку Эббинг. Убийца так и не найден, у полиции нет ни одной зацепки. Этот маленький городок продолжал бы жить спокойно и дальше, а о случившемся благополучно забыли бы еще через какое-то время, но Милдред решила напомнить полиции о ее бездействии. Для этого она арендовала три билборда и разместила на них отповедь местному шерифу.

Братья Систерс

Братья-головорезы Элай и Чарли Систерс получают задание на убийство одного находчивого золотоискателя. Начав путь к цели, полный неожиданных поворотов, братья завершают его уже другими людьми. Вестерн «Братья Систерс», основанный на одноименном романе Патрика Девитта, снял лауреат Каннского фестиваля, премии «Сезар» и BAFTA Жак Одиар («Пророк», «Ржавчина и кость», «Дипан»). Контрастный дуэт убийц представили герои Хоакина Феникса и Джона Си Райли. В фильме также снимались Джейк Джилленхол («Донни Дарко», «Послезавтра», «Зодиак») и Риз Ахмед («Веном»). Систерс – необычная фамилия двух братьев, известных как первоклассные наемники-убийцы. Они работают на могущественного Командора, который поручает им устранить одного золотоискателя. Их новая цель – изобретатель-идеалист Уорм, который открыл вещество для легкого поиска золота, но не хочет делиться секретом. Подручный Командора, интеллигент Джон Моррис должен заманить Уорма в ловушку и выдать братьям Систерс. Старший из них, Элай ненавидит свое «ремесло», но терпеливо следует за младшим, Чарли. Тот, в свою очередь, имеет вкус к насилию и скрывает от брата некоторые детали их задания.

Выживут только любовники

После пятилетнего молчания культовый режиссер и сценарист Джим Джармуш («Мертвец», «Кофе и сигареты», «Пес-призрак: путь самурая») выпустил новую работу – ироничную и очень романтичную мелодраму о вечной любви семейной пары вампиров по имени Адам и Ева. Главные роли исполнили великолепная Тильда Суинтон и обаятельный Том Хиддлстон. Автор определил жанр фильма как «крипто-вампирскую любовную историю». В основе сюжета — отношения Адама и Евы, чьи чувства выдержали испытание временем. И это не просто оборот речи. Дело в том, что пылкие, нежные и страстные, они любят друг друга вот уже несколько сотен лет. Адам и Ева – вампиры, придумавшие свой кодекс поведения. Они выбрали жизнь тихую, не привлекающую внимания. Нередко они живут вдали друг от друга. Она – в теплых пряных странах, он – в серых от бетона городах. Их главная «бытовая» трудность – кровь. Будучи вампирами интеллигентными, герои давно отказались от убийства в пользу чистой лабораторной крови. Правда, доставать ее с каждым разом все сложнее.

Великий Гэтсби

Пронзительная драма, снятая по мотивам знаменитого одноименного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, классика американской литературы. История рассказывает об эпохе 20-х годов XX века. Богатство в это время обеспечивало особое положение в обществе и ряд привилегий, однако далеко не всегда гарантировало счастье. Как остаться собой и не потерять самое дорогое в полном лжи и обмана блестящем мире? Ответы вы найдете в прекрасном фильме «Великий Гэтсби». США, весна 1922 года. Начинающий писатель Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк со среднего Запада. Волею судеб он селится по соседству с загадочным миллионером Джеем Гэтсби, который известен своими постоянными вечеринками и легким отношением к своему несметному состоянию. На противоположном берегу бухты проживают кузина Ника, Дэзи и ее муж Том Бьюкенен. Сначала Ника увлекает и захватывает мир богатой аристократии, но потом он понимает, что в нем нет места настоящим чувствам, а значит, и настоящему счастью.

Артист

Следуя принципу, чем тише говоришь, тем скорее тебя услышат, французский режиссер Мишель Хазанавичус решил вернуться к исходникам кинематографа, когда слов с экрана не звучало вообще. Джордж Валентин, роскошный красавец и любимец публики, привык белозубо улыбаться и позировать фотографам. Звезда немого кино, он уверен в собственной неотразимости, как и в том, что Голливуд вечно будет его родной стихией. Умиляясь неловкости случайной знакомой, артист благосклонно подбадривает милую девушку и даже составляет ей протекцию в чудесный мир экранного великолепия. По стечению обстоятельств именно ей, Пеппи Миллер, предстоит сыграть в судьбе всеобщего любимца роковую роль. Смелая задумка в пресыщенном спецэффектами 2011 году снять «немое» черно-белое кино оказалась невероятно успешной: фильм собрал целый букет всевозможных наград и положительных отзывов.

Агенты А.Н.К.Л.

В разгар Холодной войны бывшие противники – агент ЦРУ Наполеон Соло и агент КГБ Илья Курякин – вынуждены объединиться, чтобы противостоять мировой угрозе. «Человек из стали» Генри Кавилл и Арми Хаммер в приключенческом боевике гениального Гая Ричи. Экшн-комедия основана на одноименном телесериале 1960-х годов, пользовавшемся большой популярностью.

ЦРУ и КГБ решают объединить усилия ради общего дела – борьбы против международной преступной организации, которая способна нарушить хрупкий политический баланс, распространяя ядерное оружие. Во время перемирия двух могущественных спецслужб снова лицом к лицу сталкиваются равные по силе враги: умудренный опытом ЦРУшник Наполеон Соло и молодой энергичный КГБшник Илья Курякин. Вражда враждой, но теперь у них есть общая цель. Хорошие парни становятся командой под названием «Агенты А.Н.К.Л.». Следите за приключениями этого необычного тандема – они того стоят!

Зависнуть в Палм-Спрингс

Чужая свадьба в жарком калифорнийском городе становится «днем сурка» для развязанного гостя Найлза. Раз за разом он переживает одну и ту же вечеринку, где сближается с одинокой сестрой невесты Сарой. Лауреат «Золотого глобуса» Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»), Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») и Дж.К. Симмонс в фантастическом ромкоме о временной петле, из которой, оказывается, не всем хочется выбираться.

Жара, солнце, Палм-Спрингс и большая вечеринка, за которую ты не платишь. Отличный сценарий для отличного дня… или нескольких дней. А для целой жизни? Найлз приехал в Палм-Спрингс на свадьбу друзей своей девушки и застрял в этом бурном дне, переживая его снова и снова. Больше нет никакого тревожного «завтра», никаких проблем и ответственности. Найлз знает, что его ждет впереди – праздник без конца под ярким калифорнийским небом. Чтобы добавить еще красок, он заводит знакомство с привлекательной и такой же неприкаянной одиночкой Сарой, сестрой невесты. В конце концов, она составляет ему компанию не только на вечер, а случайно вслед за ним втягивается во временную петлю. Вот только Сару этот солнечный праздничный день не устраивает совершенно, и она ищет способ его завершить.

Ветреная река

Вайоминг, США. Индейская резервация «Ветреная река» расположилась среди лесов и снежных просторов. Здесь работает егерем Кори Ламберт: в этот раз его задача – отловить пуму, которая убивает домашний скот у местных. Но блуждая в глуши, Кори находит не хищника, а труп девушки-подростка. На его вызов не особо спешит кто-то приезжать, однако в резервацию все-таки прибывает молодой агент ФБР Джейн Беннер, которой поручено расследовать это дело. Она уверена, что речь идет об убийстве: погибшая явно пыталась от кого-то убежать. Кори, прекрасно знающий эти места, берется помогать агенту, но он уверен, что девушка просто заблудилась и умерла от холода. Вскоре оба убеждаются в правоте Джейн: в лесу находят еще один труп – это парень погибшей девушки. На место вызвано подкрепление, однако кто знает, сколько оно будет добираться до этих мест, и приедет ли кто-то вообще, поэтому Кори и Джейн предстоит полагаться в расследовании только на свои силы. Удастся ли им найти убийцу в землях, где всегда существовали свои суровые порядки, а до закона никому нет дела? Тейлор Шеридан ранее заявил о себе как о режиссере, которого интересуют прежде всего социально острые темы. И то, что в Штатах до сих пор остаются места, где государственные законы ничего не значат, а происходящее мало интересует представителей властей, – одна из них. Резервация «Ветреная река» – вовсе не вымысел режиссера: еще в 2012 году The New York Times делала о ней большой материал. Издание отмечало, что в резервации полно проблем: подростковые самоубийства, плохие отношения между белыми и индейцами, продолжительность жизни меньше, чем в Ираке, безработица на уровне 80% и жестокие убийства, случающиеся в этих местах регулярно.

Бёрдмэн

Ригган Томсон – в прошлом успешный киноактёр, много лет назад прославившийся благодаря роли супергероя Бёрдмана. Ригган готовится к участию в новой бродвейской постановке, которая, как он надеется, должна вернуть ему былую славу.

Самая главная роль в карьере стареющего Риггана Томсона случилась много лет назад и с тех пор навсегда осталась его самой запоминающейся работой. Актёр мечтает доказать публике и критикам, что он – серьёзный профессионал, который способен играть разные роли. Ригган готовится к участию в амбициозном спектакле в надежде вдохнуть новую жизнь в свою застоявшуюся карьеру.

Но чем ближе премьера, тем больше трудностей и преград возникает на пути актёра к признанию публики. Из-за травмы одного из коллег Томсону приходится нанять нового актёра, который заметно осложняет обстановку за кулисами. В это же время три важные женщины в жизни Риггана – его дочь, девушка и бывшая жена, – требуют его внимания и поддержки…Когда проблем становится слишком много, актёр ищет утешения в воспоминаниях о своей самой любимой роли.

Символично, что образ Риггана Томпсона, чьей единственной звёздной ролью был супергерой Бёрдмен, воплотил в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту Майкл Китон – актёр, чьим главным достижением считается образ Бэтмена в картинах Тима Бёртона.

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