День джаза отметят на ВДНХ

30 апреля в Международный день джаза на Главной выставке страны состоятся четыре концерта: в Доме культуры ВДНХ, в оранжерее павильона №14, в центре «Космонавтика и авиация». Нынешний год особенный для музыкантов, поскольку осенью исполняется 100 лет российскому джазу.

30 апреля в 19:30 в Доме культуры ВДНХ гости смогут окунуться в историю и атмосферу джаза. Звезда классического саксофона, композитор Вероника Кожухарова и актриса Юлия Рутберг представят музыкально-поэтический вечер, посвященный истории саксофона в рамках серии «Джазовые Истории». На сцене выступят также Игорь Иванушкин (контрабасс), Екатерина Иванова (классическое фортепиано), Лев Кушнир (джазовое фортепиано), Олег Агеев (саксофон). Представление выстроено в виде баттла между классическими и джазовыми произведениями, с рассказом об истории развития саксофона от его изобретения и дальнейшее его развитие в джазовой музыке.

В 20:00 в центре «Космонавтика и авиация» начнется концерт российского трубача, педагога, продюсера, художественного руководителя фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» Вадима Эйленкрига. Для выступления в павильоне «Космос» он подготовил специальную джазовую программу в сопровождении собственного квинтета. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ».

Джазовые концерты состоятся и в оранжерее павильона № 14. В 17:00 зрители услышат вечные хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Генри Манчини, Дюка Эллингтон, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других помещений их гениев джаза в блистательном исполнении классического струнного квартета в сопровождении ударных и других экспериментальных инструментов. В 20:00 одна из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black выступит с праздничным концертом Jazz. Love. В программе — хиты от 1950-х до наших дней: Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Sting и многие другие звёзды. Гостей ждут роскошный вокал, яркие костюмы, экспрессия и харизма темнокожей солистки, стажировавшейся в лучшем высшем вокальном учебном заведении в мире — Музыкальном колледже Беркли в США.

У подписчиков официальных аккакунтов ВДНХ во «ВКонтакте» и «Телеграм» есть возможность выиграть билеты на концерты, поучастовав в конкурсе. Для этого нужно подписаться на группу Выставки и организаторов, отметить в комментариях человека, с которым участник пойдет на концерт, и сделать репост публикации к себе на страницу. Итоги подведут 29 апреля в 12:00 и огласят имена победителей.

Международный день джаза по решению ЮНЕСКО празднуется ежегодно 30 апреля с 2012 года.

В 2022 году российскому джазу исполняется 100 лет. История берет начало с первого джазового концерта под управлением Валентина Парнаха, который состоялся 1 октября 1922 года. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью российской культуры.

ВДНХ — центр притяжения для меломанов и ценителей искусства: здесь можно послушать музыку разных направлений, посмотреть театральные постановки, под открытым небом проходят живые выступления известных артистов и групп, устраивают фестивали.

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