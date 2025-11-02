Лучшие песни за 30 лет

Юбилейное шоу «Русского Радио» объединило песни, ставшие частью ДНК миллионов слушателей. Это композиции, которые превратились в хиты вне времени.
В коллекцию главных хитов вошли:
- Алсу – «Зимний сон» и попурри
- Анжелика Варум – «Зимняя вишня»
- Ани Лорак – «Солнце» и попурри
- Анита Цой – «На восток»
- Анна Плетнева – «Роман»
- Артур Пирожков – «Зацепила»
- Валерия – «Часики»
- «Город 312» – «Останусь»
- Диана Гурцкая «Ты здесь»
- Дима Билан «Невозможное возможно»
- «Дискотека Авария» – «Если хочешь остаться»
- Дмитрий Маликов – «Ты одна, ты такая»
- Денис Майданов – «Вечная любовь»
- Елена Север, Стас Пьеха и Виктор Дробыш – «Любовь, которой больше нет»
- Елена Терлеева – «Солнце»
- Жасмин – «Головоломка»
- Иванушки International – «Тополиный пух»
- Ирина Дубцова – «О нем»
- Лариса Долина – «Погода в доме»
- Леонид Агутин и Владимир Пресняков – «Аэропорты»
- Лолита – «Я» и «Пошлю его на…»
- «Ёлка» – «Прованс»
- Митя Фомин – «Все будет хорошо»
- Наталия Власова – «Я у твоих ног»
- Николай Басков – «Ну кто сказал тебе» и попурри
- «Отпетые Мошенники» – «Люби меня, люби»
- Полина Гагарина – «Спектакль окончен»
- Сергей Лазарев – «Так красиво»
- Слава – «Одиночество»
- Согдиана – «Сердце-магнит»
- «Тутси» – «Самый-самый»
- Филипп Киркоров – «Зайка» и попурри
- Reflex – «Сойти с ума»
- Uma2rmaH – «Прасковья»
- Юрий Антонов – «От печали до радости» и «Я вспоминаю»
«Выбор был крайне сложным, – говорит директор «Русского Радио» Владимир Борисов. – Песни, прозвучавшие сегодня на сцене, – лауреаты Премии “Золотой Граммофон”, но за тридцать лет “Русское Радио” вручило более 800 статуэток, а перед нами стояла задача выбрать главные. Мы ориентировались, прежде всего, на любовь слушателей, их многочисленные отзывы, звонки, письма, а также на значение каждой песни для своей эпохи, на то, как она повлияла на творчество артиста и на музыкальную индустрию в целом».