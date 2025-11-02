Оплата публикаций

Лучшие песни за 30 лет

золотой грамофон - национальная премия
Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Юбилейное шоу «Русского Радио» объединило песни, ставшие частью ДНК миллионов слушателей. Это композиции, которые превратились в хиты вне времени.

В коллекцию главных хитов вошли:

  • Алсу – «Зимний сон» и попурри
  • Анжелика Варум – «Зимняя вишня»
  • Ани Лорак – «Солнце» и попурри
  • Анита Цой – «На восток»
  • Анна Плетнева – «Роман»
  • Артур Пирожков – «Зацепила»
  • Валерия – «Часики»
  • «Город 312» – «Останусь»
  • Диана Гурцкая «Ты здесь»
  • Дима Билан «Невозможное возможно»
  • «Дискотека Авария» – «Если хочешь остаться»
  • Дмитрий Маликов – «Ты одна, ты такая»
  • Денис Майданов – «Вечная любовь»
  • Елена Север, Стас Пьеха и Виктор Дробыш – «Любовь, которой больше нет»
  • Елена Терлеева – «Солнце»
  • Жасмин – «Головоломка»
  • Иванушки International – «Тополиный пух»
  • Ирина Дубцова – «О нем»
  • Лариса Долина – «Погода в доме»
  • Леонид Агутин и Владимир Пресняков – «Аэропорты»
  • Лолита – «Я» и «Пошлю его на…»
  • «Ёлка» – «Прованс»
  • Митя Фомин – «Все будет хорошо»
  • Наталия Власова – «Я у твоих ног»
  • Николай Басков – «Ну кто сказал тебе» и попурри
  • «Отпетые Мошенники» – «Люби меня, люби»
  • Полина Гагарина – «Спектакль окончен»
  • Сергей Лазарев – «Так красиво»
  • Слава – «Одиночество»
  • Согдиана – «Сердце-магнит»
  • «Тутси» – «Самый-самый»
  • Филипп Киркоров – «Зайка» и попурри
  • Reflex – «Сойти с ума»
  • Uma2rmaH – «Прасковья»
  • Юрий Антонов – «От печали до радости» и «Я вспоминаю»

    «Выбор был крайне сложным, – говорит директор «Русского Радио» Владимир Борисов. – Песни, прозвучавшие сегодня на сцене, – лауреаты Премии “Золотой Граммофон”, но за тридцать лет “Русское Радио” вручило более 800 статуэток, а перед нами стояла задача выбрать главные. Мы ориентировались, прежде всего, на любовь слушателей, их многочисленные отзывы, звонки, письма, а также на значение каждой песни для своей эпохи, на то, как она повлияла на творчество артиста и на музыкальную индустрию в целом».

