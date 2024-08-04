«Любопытная Варвара»: большие приключения маленького детектива

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Коронная фраза Варвары — «Любопытненько!». Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий!

«Моя героиня Варвара очень хитрая и любопытная. Она хочет стать сыщиком, как ее дедушка. И этим она на меня очень похожа: я тоже любопытная. Мы обе постоянно хотим узнавать что-то новое и любим читать», — поделилась актриса Полина Айнутдинова, исполнившая роль Варвары.

«Нам безумно повезло — наш детский актерский состав был очень талантливым и очень профессиональным. Я удивлялся, как Полина Айнутдинова страницами запоминала текст, давала фору взрослым артистам и побеждала собственные страхи. Была сцена в деревенском сарае, где оказались какие-то жуки, а у Полины дикая фобия насекомых, как выяснилось. Мы останавливали съемки на полчаса, выгоняли всех этих жуков. Полина, конечно, все равно боялась, но вернулась на площадку и стойко продолжила работу», — делится подробностями съемок режиссер Юрий Коробейников.

«Мне запомнилось место съемок. Абхазия, конечно, — очень красивый край. Была там впервые и не ожидала, какой это подарок судьбы. Понравилась команда, режиссер, я вот только сейчас узнала, что он, оказывается, был оператором “Слова пацана”. Юные актеры меня вообще поразили, они выучили тонны текста! Маленькие люди, а такие быстрые, такие разумные, выносливые, внимательные к деталям. Все время на площадке спорили, кто не так реплику сказал или не с той интонацией, а потом днем ложились спать как обычные дети. Дай Бог, чтобы у этого сериала сложилась счастливая судьба. Приятно, что команда была вознаграждена за свой труд победой на профессиональном фестивале, надеюсь, что теперь сериал понравится еще большему количеству зрителей!» — говорит актриса Олеся Железняк, исполнившая роль Ведьмы.

Главные роли в экранизации одноименной серии детских детективов Георгия Ланского исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Олеся Железняк и Виктор Бычков. Также в сериале снялись Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Анастасия Тодореску, Михаил Мяло, Владимир Левченко, Максим Карушев, Дмитрий Калихов и Ульяна Куликова.

Приключения юной сыщицы Варвары и ее друга Васи в деревне начинаются! Сериал уже успели высоко оценить критики и члены жюри фестиваля «Пилот», где детский детектив забрал главную награду. За производство отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals.

Фото – онлайн-кинотеатр Wink.ru