«Мадина» — фильм от том, как живут современные женщины Чечни

Весь мир пытается спасти женщин Кавказа, которых, как утверждается, ущемляют в правах. Чеченский продюсер Амина Оздамирова, которая, к слову, стала недавно блогером и завела личный канал на Youtube, решила не отмалчиваться и дать свой ответ. Она выступила автором идеи и продюсером документального фильма «Мадина», в котором рассказывает, как на самом деле живёт современная чеченская женщина.

Фото – Мадина Самханова, главная героиня фильма «Мадина» (кадр из фильма)

Главная героиня фильма — светская мусульманка — поражает нас силой духа, своим характером, женственностью. Вот она — современная, красивая, умная, добропорядочная чеченская женщина, горянка.

Этот фильм развеивает все мифы. Его премьера документального фильма «Мадина» назначена на конец января-начало февраля и состоится на телеканалах «Грозный» и «Россия» для всех жителей нашей страны.

В производстве фильма приняла участие Айшат Рамзановна Кадырова и её бутик Firdaws. А сам фильм «Мадина» уже получил положительные отзывы у критиков и СМИ на пресс-показе.

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