Макс Николаев представил свой дебютный трек под названием «Бывшего»

16 февраля 2022 года состоялся релиз дебютного трека Макса Николаева – «Бывшего».

Блогер Макс Николаев, известный под псевдонимом Ник Максер, стал известен аудитории благодаря вайнам, в которых показывает ситуации, знакомые многим девушкам. И 14 февраля он выпускает трек, затрагивая в нем историю о девушке, которая старается забыть бывшего парня, но все идёт не по ее плану. Сюжет и праздник связаны, многим девушкам не знакома ситуация, особенно в День всех влюблённых, когда все ходят вместе со своим возлюбленным, а ты одинока.

Трек записан в жанре попа. Лёгкое звучание, запоминающиеся биты и танцевальные мотивы. Мотивы трека узнаваемы и легко запоминаются слушателю. Сингл точно будет конкурировать за звание самого танцевального трека февраля.

«Я хотел, чтобы мой трек был связан с предыдущим творчеством. Чтобы моей аудитории было близко то, о чем я им рассказываю через текст песни. И так как ни раз я слышал от девушек истории о грустных вечерах, когда они перебарывают себя и свое желание позвонить или написать человеку, с которым они давно не пара, я решил завязать свой трек “Бывшего” именно основываясь на этой истории. Я надеюсь, что мне удалось придать этой довольно грустной ситуации разряженную атмосферу», — рассказывает Макс.

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