Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной выставкой и аукционом

рехдневная выставка «Сто лимонов» к 79-му дню рождения Эдуарда Лимонова пройдет с 21 по 23 февраля 2022 в пространстве культурного проекта «Нигде Кроме», а аукционный дом «Антиквариум» 26 февраля проведет аукцион «Эдуард Лимонов. Письма, автографы, фотографии, артефакты из личных архивов друзей и соратников», на котором будут представлены предметы, вошедшие в тематическую коллекцию, посвященную жизни и деятельности писателя.

За неполных два года, прошедших со дня смерти последнего романтика русской литературы, масштаб личности и литературного дарования Эдуарда Лимонова стал еще более очевиден. Один из немногочисленных современных российских писателей, сумевших стать по-настоящему культовым для современного поколения в России и за рубежом. Харизматичный политический деятель, организовавший общероссийское движение с многотысячной армией соратников. Талантливый публицист и пламенный оратор, умевший вдохновлять и увлекать за собой молодежь. Все это – Эдуард Лимонов, человек, покинувший нас два года назад, но оставивший после себя блестящее культурное наследие.

В экспозиции трехдневной выставки «Сто лимонов», которая пройдет в культурном пространстве «Нигде Кроме» с 21 по 23 февраля 2022, будут представлены личные вещи, автографы и редкие фотографии Эдуарда Лимонова, а также работы художника Бориса Гусева, вместе с которым писатель организовал одноименное агентство, просуществовавшее недолго, но оставившее яркий след. Так Лимонов и Гусев сделали креативную рекламу для стоматологической клиники — «Россия должна быть с зубами», где Лимонов кусал Гусева в образе дяди Сэма. Для перевоплощения художника использовалась рубашка Лимонова, приобретенная в Нью-Йорке еще в начале восьмидесятых. Она, а также перчатки, купленные на первый гонорар от «Эдички», станут одними из главных лотов выставки-аукциона “Эдуард Лимонов. Письма, автографы, фотографии, артефакты из личных архивов друзей и соратников», где будут представлены предметы из частных собраний России, Франции, Италии и Канады.

Первым лотом аукциона станет редчайший самиздатовский сборник «Русско-американские стихи» с подписью Эдуарда Лимонова на титульном листе, изданный им самим в 5 экземплярах в Нью-Йорке в 1975 году. Из 63 вошедших в него стихотворений 42 (!) не включались автором в официально изданные сборники и до сих были известны лишь узкому кругу знатоков творчества писателя. Некоторые тексты, вопреки обозначенным в заглавии координатам мест создания, были написаны в Италии в конце 1974 года, в первые месяцы после отъезда.

Всего на аукционе будут представлены 60 лотов, среди которых полный комплект журнала «Глагол» с первой публикацией романа «Это я, Эдичка» (1978), а также письма к Елене Щаповой де Карли, взаимоотношения с которой стали толчком для написания знаменитого произведения, редкие фотографии и рукописи из парижского архива скандально известного альманаха «Мулета».

Примечательно, что год назад одно из писем Эда к Элен победитель аукциона в «Антиквариуме» купил за 1.250.000 рублей.

Посетить выставку и аукцион приглашаются все желающие.

Трехдневная выставка «Сто лимонов» к дню рождения Эдуарда Лимонова пройдет с 21 по 23 февраля 2022 в пространстве культрпоекта «Нигде Кроме» по адресу: Москва, Калашный переулок, д. 2/10 (Дом Моссельпрома).

Время работы: с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

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