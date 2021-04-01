Максим Завидия презентовал трек «Забери меня»

31 мар­та 2021 года на всех циф­ро­вых пло­щад­ках вышла пес­ни «Забе­ри меня» в испол­не­нии Мак­си­ма Зави­дия. Трек явля­ет­ся его пер­вой автор­ской рабо­той, ведь сло­ва и музы­ку он напи­сал сам. Автор аран­жи­ров­ки и све­де­ния стал бес­смен­ный саунд-про­дю­сер Алек­сей Стрельцов.

«Эта пес­ня — самая род­ная для меня. Еще нико­гда под­го­тов­ка к запи­си не была такой дол­го­ждан­ной, как в этот раз. Все полу­чи­лось слу­чай­но, когда Алек­сей Стрель­цов пока­зал новую аран­жи­ров­ку в сти­ле Дэнс Холл, кста­ти, кото­рый мне все­гда нра­вил­ся, и вот, сидя дома за ком­пью­те­ром я начал при­ду­мы­вать мело­дию пес­ни! Пока совсем наброс­ки, без слов, толь­ко твор­че­ский поток. Но вско­ре, появи­лась пер­вая строч­ка куп­ле­та «День и Ночь, запол­няя, мыс­ли прочь про­го­няя» и понес­лось. Могу ска­зать, что текст был напи­сал за 2 дня вме­сте с мело­ди­ей, навер­но из-за того, что вдох­но­ви­ла меня моя вто­рая поло­вин­ка — Таню­ша. И вот уже сту­дия, мик­ро­фон, науш­ни­ки, про­вер­ка зву­ка, пер­вый дубль и демо­вер­сия гото­ва. Это был тот слу­чай, когда при­е­хав домой, я слу­шал ее на репи­те ). Вот так и роди­лась новая пес­ня под назва­ни­ем «Забе­ри Меня». Ска­чи­вай­те и кай­фуй­те», — рас­ска­зы­ва­ет Максим.

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