Максим Завидия презентовал трек «Забери меня»

31 марта 2021 года на всех цифровых площадках вышла песни «Забери меня» в исполнении Максима Завидия. Трек является его первой авторской работой, ведь слова и музыку он написал сам. Автор аранжировки и сведения стал бессменный саунд-продюсер Алексей Стрельцов.
«Эта песня — самая родная для меня. Еще никогда подготовка к записи не была такой долгожданной, как в этот раз. Все получилось случайно, когда Алексей Стрельцов показал новую аранжировку в стиле Дэнс Холл, кстати, который мне всегда нравился, и вот, сидя дома за компьютером я начал придумывать мелодию песни! Пока совсем наброски, без слов, только творческий поток. Но вскоре, появилась первая строчка куплета «День и Ночь, заполняя, мысли прочь прогоняя» и понеслось. Могу сказать, что текст был написал за 2 дня вместе с мелодией, наверно из-за того, что вдохновила меня моя вторая половинка — Танюша. И вот уже студия, микрофон, наушники, проверка звука, первый дубль и демоверсия готова. Это был тот случай, когда приехав домой, я слушал ее на репите ). Вот так и родилась новая песня под названием «Забери Меня». Скачивайте и кайфуйте», — рассказывает Максим.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.