«Маленькие волшебницы» выходят на экран

28 января 2021 года в российский прокат выходит фильм «Маленькие волшебницы» – комедийное приключенческое фэнтези для всей семьи.

Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов.

Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант – управлять воздухом.

Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда (Катя Риман известная по фильмам «Фассбиндер», «Великолепные времена», «Забудь про Ника») стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу.

Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?

В основе сюжета фильма – цикл романов-фэнтези знаменитой британской писательницы Шеридан Уинн «Сестры-спрайты», который публикуется с 2008 года и включает уже 10 книг. Интересно, что серия романов отчасти автобиографична, Уинн росла старшей из четырех сестер в родовом поместье в пригороде Нориджа.

Режиссер фильма Свен Унтервальдт мл. – признанный мастер комедии и детского кино, на его счету 16 фильмов, в числе которых «Ледяная принцесса», «7 гномов», «Кольца Нибелунгов».

Для юных исполнительниц ролей маленьких волшебниц это далеко не первая работа в кино. В фильмографии Хедды Эрлебах уже 10 картин (среди них – «Ведьма Лилли спасает Рождество», «Горный врач», «Последние следы» и др.). Лайла Падоцке успела сняться в семейном фильме «Двойная Лоттхен» и сериале «Шторм любви», а Леонора фон Берг сыграть в фильме «Отпуск от жизни» и сериале «Jerks». Дебют на экране только у Лилит Джули Джоны.

Прекрасные актерские работы, красочные костюмы и декорации, первоклассные спецэффекты на уровне лучших блокбастеров, веселая музыка, эффектные трюки и забавные диалоги позволили создать запоминающуюся и зрелищную сказку для всей семьи – историю о белой магии, борьбе добра со злом, и настоящей дружбе, которая окажется главной силой и настоящим чудом.

В мировом прокате «Маленькие волшебницы» идут с большим успехом, собрав уже $1520000. Теперь увидеть эту картину смогут и российские зрители.

Дистрибьютор – компания Кинологистика. Фильм выходит в прокат при поддержке фонда German Films.

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