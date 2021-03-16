Vladey представляет уникальные торги «Выбор коллекционера»

20 марта пройдут уникальные торги «Выбор коллекционера». Работы лично отобраны известными петербургскими коллекционерами Денисом Химиляйне и Сергеем Лимоновым. В частных собраниях одних из самых заметных фигур на арт-рынке представлены работы не только молодых художников, но и классиков. По сути, это не только авторские торги, но и кураторская выставка. Коллекционеры сами предлагают работы и формируют на них цены.
Лот 7. Кирилл Лебедев. (Кто) Несовместимости, 2020 год, холст, акрил, 99,5х49,5 см
Лот 8. Валерий Чтак. Без названия, 2010 год, стул, акрил, смешанная техника, 140х70х70 см
Лот 11. Сергей Братков. Leningrad Boys, 2003 год, цветная фотография, 85х100 см, тираж 4/6
Лот 12. Юрий Альберт. Без названия, 1994 холст, масло, 130х100 см
Лот 13. Анатолий Осмоловский. Из серии «Хлеба», 2008 год
Лот 19. Александр Цикаришвили. Куски (инсталляция), 2020–2021 годы
Лот 22. Пётр Дьяков. Sculptterrier, 2021 год
Лот 33. Алина Глазун. Без названия, 2020 год, объект, смешанная техника, 33х24 см
Среди топ-лотов можно отметить холст Юрия Альберта «Без названия» 1994 года (Лот 11), фотографию Сергея Браткова «Leningrad Boys» 2003 года (Лот 10), скульптуру Анатолия Осмоловского из знаменитой серии «Хлеба» 2008 года (Лот 12), живопись Татьяны Подмарковой из серии «Lazarus» 2015 года (Лот 27) и объект Ирины Кориной из серии «Неизвестное конечно» 2018 года (Лот 9). Помимо этого VLADEY X открывает более пятнадцати новых имен для участников торгов, среди которых как молодые перспективные художники, так и уже признанные лауреаты престижных премий.
«Аукцион «VLADEY» самый заметный аукцион современного искусства в России. Для развития вторичного рынка продаж в стране он сделал столько же — сколько все частные галереи вместе взятые. Для популяризации contemporary art в стране он сделал больше чем музеи с их десятками тысяч квадратных метров площади и закостеневшей славой. Для формирования нового поколения коллекционеров, пока ещё незримого и не столь влиятельного по сравнению с «антикварной» аристократией, «VLADEY» дал возможность собирателям из любой точки России прикоснуться к работам самых продвинутых авторов.
«VLADEY» — самая удобная и продвинутая цифровая платформа в стране. Стоит ее только сравнить с сайтами галерей и другими аукционами и станет понятно почему новые Кандинские и Шагалы могут продаваться только здесь. Они живут среди нас. Мы пока их просто не знаем. Угадать их имя — самая азартная и эндорфинная игра 2020–2021 годов.
И мы представляем срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь, конечно, собраны не все авторы, которых мы хотели бы представить, но очень многие. Хотим обратить внимание на молодых и уже признанных, как на новаторские формы и медиа, так и на традиционную живопись и графику. Хотим показать работы смелые, жесткие, на вырост, цепляющие и отталкивающие, требующие мысли, не попсовые, не «салонные», резкие, классные, желанные. Купив весь этот аукцион, приобретатель сразу же соберёт отличную готовую коллекцию. Смелую коллекцию. Музейного характера. Всего лишь за три часа аукциона. Владейте!», – говорит Сергей Лимонов.
«Аукцион VLADEY делает важную работу: поддерживает художников и открывает новые имена. Как говорит Владимир Петрович Овчаренко — коллекционера любят все. Быть коллекционером — это самое благодарное на арт-рынке. Собираешь новое — молодеешь. MOLODEY!», – коментирует Денис Химиляйне.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.