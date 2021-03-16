Vladey представляет уникальные торги «Выбор коллекционера»

20 мар­та прой­дут уни­каль­ные тор­ги «Выбор кол­лек­ци­о­не­ра». Рабо­ты лич­но ото­бра­ны извест­ны­ми петер­бург­ски­ми кол­лек­ци­о­не­ра­ми Дени­сом Хими­ляйне и Сер­ге­ем Лимо­но­вым. В част­ных собра­ни­ях одних из самых замет­ных фигур на арт-рын­ке пред­став­ле­ны рабо­ты не толь­ко моло­дых худож­ни­ков, но и клас­си­ков. По сути, это не толь­ко автор­ские тор­ги, но и кура­тор­ская выстав­ка. Кол­лек­ци­о­не­ры сами пред­ла­га­ют рабо­ты и фор­ми­ру­ют на них цены.

Лот 7. Кирилл Лебе­дев. (Кто) Несов­ме­сти­мо­сти, 2020 год, холст, акрил, 99,5х49,5 см

Лот 8. Вале­рий Чтак. Без назва­ния, 2010 год, стул, акрил, сме­шан­ная тех­ни­ка, 140х70х70 см

Лот 11. Сер­гей Брат­ков. Leningrad Boys, 2003 год, цвет­ная фото­гра­фия, 85х100 см, тираж 4/6

Лот 12. Юрий Аль­берт. Без назва­ния, 1994 холст, мас­ло, 130х100 см

Лот 13. Ана­то­лий Осмо­лов­ский. Из серии «Хле­ба», 2008 год

Лот 19. Алек­сандр Цика­ри­шви­ли. Кус­ки (инстал­ля­ция), 2020–2021 годы

Лот 22. Пётр Дья­ков. Sculptterrier, 2021 год

Лот 33. Али­на Гла­зун. Без назва­ния, 2020 год, объ­ект, сме­шан­ная тех­ни­ка, 33х24 см

Сре­ди топ-лотов мож­но отме­тить холст Юрия Аль­бер­та «Без назва­ния» 1994 года (Лот 11), фото­гра­фию Сер­гея Брат­ко­ва «Leningrad Boys» 2003 года (Лот 10), скульп­ту­ру Ана­то­лия Осмо­лов­ско­го из зна­ме­ни­той серии «Хле­ба» 2008 года (Лот 12), живо­пись Татья­ны Под­мар­ко­вой из серии «Lazarus» 2015 года (Лот 27) и объ­ект Ири­ны Кори­ной из серии «Неиз­вест­ное конеч­но» 2018 года (Лот 9). Поми­мо это­го VLADEY X откры­ва­ет более пят­на­дца­ти новых имен для участ­ни­ков тор­гов, сре­ди кото­рых как моло­дые пер­спек­тив­ные худож­ни­ки, так и уже при­знан­ные лау­ре­а­ты пре­стиж­ных премий.

«Аук­ци­он «VLADEY» самый замет­ный аук­ци­он совре­мен­но­го искус­ства в Рос­сии. Для раз­ви­тия вто­рич­но­го рын­ка про­даж в стране он сде­лал столь­ко же — сколь­ко все част­ные гале­реи вме­сте взя­тые. Для попу­ля­ри­за­ции contemporary art в стране он сде­лал боль­ше чем музеи с их десят­ка­ми тысяч квад­рат­ных мет­ров пло­ща­ди и зако­сте­нев­шей сла­вой. Для фор­ми­ро­ва­ния ново­го поко­ле­ния кол­лек­ци­о­не­ров, пока ещё незри­мо­го и не столь вли­я­тель­но­го по срав­не­нию с «анти­квар­ной» ари­сто­кра­ти­ей, «VLADEY» дал воз­мож­ность соби­ра­те­лям из любой точ­ки Рос­сии при­кос­нуть­ся к рабо­там самых про­дви­ну­тых авторов.

«VLADEY» — самая удоб­ная и про­дви­ну­тая циф­ро­вая плат­фор­ма в стране. Сто­ит ее толь­ко срав­нить с сай­та­ми гале­рей и дру­ги­ми аук­ци­о­на­ми и ста­нет понят­но поче­му новые Кан­дин­ские и Шага­лы могут про­да­вать­ся толь­ко здесь. Они живут сре­ди нас. Мы пока их про­сто не зна­ем. Уга­дать их имя — самая азарт­ная и эндор­фин­ная игра 2020–2021 годов.

И мы пред­став­ля­ем срез наи­бо­лее акту­аль­ных худож­ни­ков совре­мен­но­го искус­ства в Рос­сии. Здесь, конеч­но, собра­ны не все авто­ры, кото­рых мы хоте­ли бы пред­ста­вить, но очень мно­гие. Хотим обра­тить вни­ма­ние на моло­дых и уже при­знан­ных, как на нова­тор­ские фор­мы и медиа, так и на тра­ди­ци­он­ную живо­пись и гра­фи­ку. Хотим пока­зать рабо­ты сме­лые, жест­кие, на вырост, цеп­ля­ю­щие и оттал­ки­ва­ю­щие, тре­бу­ю­щие мыс­ли, не поп­со­вые, не «салон­ные», рез­кие, класс­ные, желан­ные. Купив весь этот аук­ци­он, при­об­ре­та­тель сра­зу же собе­рёт отлич­ную гото­вую кол­лек­цию. Сме­лую кол­лек­цию. Музей­но­го харак­те­ра. Все­го лишь за три часа аук­ци­о­на. Вла­дей­те!», – гово­рит Сер­гей Лимонов.

«Аук­ци­он VLADEY дела­ет важ­ную рабо­ту: под­дер­жи­ва­ет худож­ни­ков и откры­ва­ет новые име­на. Как гово­рит Вла­ди­мир Пет­ро­вич Овча­рен­ко — кол­лек­ци­о­не­ра любят все. Быть кол­лек­ци­о­не­ром — это самое бла­го­дар­ное на арт-рын­ке. Соби­ра­ешь новое — моло­де­ешь. MOLODEY!», – комен­ти­ру­ет Денис Химиляйне.

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