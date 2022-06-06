МАЛЫЙ ТЕАТР ПОКАЖЕТ ОНЛАЙН СПЕКТАКЛИ ИЗ СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА

«Нам важен каждый зритель» — неоднократно повторяет Юрий Соломин, художественный руководитель, народный артист СССР, уточняя, что хотел бы показывать спектакли Малого театра не только в Москве, но и в самых отдаленных частях нашей огромной и прекрасной страны. В относительно небольшой период театр играл свои постановки в Чите, на Дальнем Востоке, Иркутске, Сургуте, Улан-Удэ и других городах. Особенно часто коллектив ездил с гастролями в Нижний Новгород (2005, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, в 2011-м это была поездка на фестиваль горьковской драматургии (V Театральный фестиваль Максима Горького) с постановкой «Дети солнца». Но на карте по-прежнему остаются места, где Малый театр еще не бывал.

2020 год подарил нам новые условия существования и необходимость поиска иных возможностей для показов спектаклей. Тогда появилась идея трансляций спектаклей на всю Россию. Пробные запуски были проведены во время карантина в 2020 году и имели успех. Сегодня Малый театр возвращается к возможности показа спектаклей онлайн. В 2022 году для показа запланированы спектакли текущего репертуара.

Ближайший онлайн-показ состоится 9 июня. Спектакль, который мы планируем показать в этот день – «Петр 1» по пьесе Д.С. Мережковского «Царевич Алексей» в постановке заслуженного артиста России Владимира Драгунова. Трансляция будет приурочена к 350-летию со дня рождения Петра 1, отмечаемому с широким размахом по всей России.

В спектакле заняты: народные артисты России Валерий Афанасьев (Толстой), заслуженные артисты России Андрей Чубченко (Петр 1), Сергей Тезов (Долгорукий), Василий Зотов (Кикин), Сергей Кагаков (Даун), Петр Складчиков (Афанасьич) и другие. В постановке раскрывается конфликт Петра и Алексея (Станислав Сошников) – не только противостояние не понимающих друг друга отца и сына, но и двух разных исторических формаций, укладов жизни, мировоззрений.

Начало запланировано на 19.00 по московскому времени, 9 июня. Спектакль будет доступен для покупки 24 часа.

Следующие спектакли, запланированные для показа: «Идиот» (16 июня в 19.00) с участием народных артистов России Владимира Носика, Людмилы Поляковой, Александра Клюквина, Алены Охлупиной, Александра Вершинина и других, а также «Поздняя любовь» (24 июня в 19.00) — постановка по одной из самых трогательных пьес Александра Николаевича Островского.

О том, как смотреть спектакли онлайн, читайте на сайте Малого театра.

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