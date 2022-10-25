В Музее истории ГУЛАГа открывается выставка «Рудник Днепровский. Художественное исследование»

27 октября в 19:00 в Музее истории ГУЛАГа откроется выставка художников Лукии Муриной и Николая Исаева «Рудник Днепровский. Художественное исследование».

Николай Исаев. Копер. Рудник «Днепровский». 2021. Картон, масло, 30х50 см

Лукия Мурина. Копер на руднике «Днепровский». 2021. Бумага, темпера

На выставке будут представлены графические и живописные работы Лукии Муриной и Николая Исаева, созданные во время экспедиции Музея истории ГУЛАГа на место расположения бывшего лагеря и рудника «Днепровский» в 2021 году, а также лагерные артефакты из коллекции музея — пила, кружка, самодельный котелок и другие.

Рудник «Днепровский» — наиболее полно сохранившийся объект лагерно-промышленного комплекса на Колыме. Он был организован летом 1941 года, работал с перерывом до 1955 года и добывал олово. Основной рабочей силой были заключенные, в их числе находились и репрессированные по политическим мотивам.

«Мы успели много, но, конечно, не всё – территория лагеря огромная, со сложным ландшафтом. В быстрых натурных этюдах и зарисовках мы задокументировали главные объекты лагерной индустрии: копер, сортировочную и обогатительную фабрики, лагерные вышки. Кроме этого, получилось воплотить близкие нам site-specific практики – снять фроттажи с поверхностей построек и собрать небольшое количество артефактов. На выставке представлены произведения, в которых зафиксированы наши первые впечатления, печатная графика, созданная по материалам, собранным в экспедиции и ассамбляж, посвященный жизни томича Всеволода Пепеляева, который провел в лагерях Магаданской области 9 лет – с 1947 по 1956 год», – рассказывают художники Лукия Мурина и Николай Исаев.

До конца 2022 года в Музее истории ГУЛАГа проходит также выставка «Особый лагерь», посвященная процессу изучения и проектирования Парка Памяти на территории рудника «Днепровский».

Выставка приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессии.

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