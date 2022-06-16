Малый театр представит спектакль «Идиот» онлайн

16 июня состоится онлайн-показ спектакля «Идиот» по одноименному роману Ф.М. Достоевского в сценической версии народного артиста России Андрея Житинкина. Премьера постановки прошла несколько месяцев назад и была приурочена к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в прошлом году.
«Нам важен каждый зритель» — неоднократно повторяет Юрий Соломин, художественный руководитель, народный артист СССР, уточняя, что хотел бы показывать спектакли Малого театра не только в Москве, но и в самых отдаленных частях нашей огромной и прекрасной страны. В относительно небольшой период театр играл свои постановки в Чите, на Дальнем Востоке, Иркутске, Сургуте, Улан-Удэ и других городах.
2020 год подарил нам новые условия существования и необходимость поиска иных возможностей для показов спектаклей. Тогда появилась идея трансляций спектаклей на всю Россию. Пробные запуски были проведены во время карантина в 2020 году и имели успех. Сегодня Малый театр возвращается к возможности показа спектаклей онлайн. В 2022 году для показа запланированы спектакли текущего репертуара.
В спектакле «Идиот» заняты: народные артисты России Валерий Афанасьев (Тоцкий), Владимир Носик (Епанчин), Людмила Полякова (Лизавета Прокофьевна), Александр Клюквин (Иволгин), Алена Охлупина (Нина Александровна), Александр Вершинин (Лебедев) и другие. Можно ли за деньги купить любовь? Может ли быть любовь выше смерти? Может ли предельно искренний человек существовать в обществе, которое к искренности не привыкло? Постановка Малого театра предлагает осмыслить все это вместе с автором, прожить с героями его романа часть их жизни.
Начало запланировано на 19.00 по московскому времени. Как посмотреть? Подробности на сайте театра.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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