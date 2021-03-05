Малый театр представляет выставку «Большая семья Малого театра»

Вто­рая выстав­ка про­ек­та «Малый театр. Избран­ное» откры­лась в Щеп­кин­ском фойе 25 фев­ра­ля и посвя­ще­на тра­ди­ции, сло­жив­шей­ся в Малом теат­ре – теат­раль­ным дина­сти­ям. Роди­те­ли при­во­ди­ли детей в театр, те оста­ва­лись рабо­тать, что­бы пере­дать это увле­че­ние уже сво­им детям. Конеч­но, самой извест­ной дина­сти­ей Мало­го ста­ла актер­ская семья Садов­ских.

Оль­га Оси­пов­на Садов­ская в роли Анфу­сы Тихо­нов­ны и Миха­ил Про­во­вич Садов­ский в роли Апол­ло­на Вик­то­ро­ви­ча Мур­за­вец­ко­го («Вол­ки и овцы» А.Н. Островского)

Родо­на­чаль­ник дина­стии – зна­ме­ни­тый Пров Михай­ло­вич Садов­ский, друг М.С. Щеп­ки­на и А.Н. Ост­ров­ско­го, впер­вые вышел на сце­ну теат­ра в 1839 году. Его сын – Миха­ил Про­во­вич и его жена Оль­га Оси­пов­на – люби­мые акте­ры Ост­ров­ско­го, веду­щие арти­сты Мало­го теат­ра. Их сын – Пров Михай­ло­вич был не толь­ко арти­стом, но и режис­се­ром, и худо­же­ствен­ным руко­во­ди­те­лем Мало­го теат­ра. Актри­сой Мало­го ста­ла и его сест­ра – Ели­за­ве­та Михай­ло­ва, его пле­мян­ник Миха­ил Михай­ло­вич, и, послед­ний пред­ста­ви­тель дина­стии – его сын — Пров Про­во­вич Садовский.

Исто­рия Мало­го театр на про­тя­же­нии более полу­то­ра веков проч­но свя­за­на с исто­ри­ей этой слав­ной семьи, и о ней рас­ска­за­но в рам­ках выстав­ки «Боль­шая семья Мало­го театра».

укра­ли