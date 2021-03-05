Малый театр представляет выставку «Большая семья Малого театра»

Вторая выставка проекта «Малый театр. Избранное» открылась в Щепкинском фойе 25 февраля и посвящена традиции, сложившейся в Малом театре – театральным династиям. Родители приводили детей в театр, те оставались работать, чтобы передать это увлечение уже своим детям. Конечно, самой известной династией Малого стала актерская семья Садовских.
Ольга Осиповна Садовская в роли Анфусы Тихоновны и Михаил Провович Садовский в роли Аполлона Викторовича Мурзавецкого («Волки и овцы» А.Н. Островского)
Родоначальник династии – знаменитый Пров Михайлович Садовский, друг М.С. Щепкина и А.Н. Островского, впервые вышел на сцену театра в 1839 году. Его сын – Михаил Провович и его жена Ольга Осиповна – любимые актеры Островского, ведущие артисты Малого театра. Их сын – Пров Михайлович был не только артистом, но и режиссером, и художественным руководителем Малого театра. Актрисой Малого стала и его сестра – Елизавета Михайлова, его племянник Михаил Михайлович, и, последний представитель династии – его сын — Пров Провович Садовский.
История Малого театр на протяжении более полутора веков прочно связана с историей этой славной семьи, и о ней рассказано в рамках выставки «Большая семья Малого театра».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.