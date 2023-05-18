Малыши на большой сцене: как помочь ребенку раскрыть свой талант

Когда на большую сцену выходят дети в возрасте от 3 до 5 лет сложно сдержать восторг и умиление. Юным артистам важно показать свои таланты, а родителям — ощутить гордость за своего ребенка. Однако, сценическое выступление без предварительной подготовки может нанести серьезный вред детской психике. Малыши в данном возрасте еще очень уязвимы, поэтому важно воспитать в них уверенность и готовность к общению с публикой.

Опытные педагоги, руководители детских команд КВН «Белый Кролик» и «Цветной бульвар» Елена Симачева и Наталья Серпуховитина поделились советами, как разглядеть в ребенке творческую личность, подготовить к выступлению на сцене и помочь пережить неудачный опыт.

Как понять, что выступать на сцене — это то, что нужно ребенку?

В возрасте 3-5 лет дети находятся в фазе активного развития и формирования будущей личности. На этом этапе развивается память, внимание и мышление. Малыши начинают осознавать собственные эмоции и понимать эмоции других людей, а также проявлять интерес к новым вещам и идеям.

Именно в возрасте 3-х лет специалисты советуют отдавать детей в секции, кружки и команды. Если ребенку нравится танцевать, рассказывать различные истории, пародировать чужую пластику и речь, то это явный знак записать его в творческую студию, где присутствуют публичные выступления. Но и без явных признаков развить талант ребенка можно, ведь сразу определить, получится ли у малыша выступать — невозможно.

Следует наблюдать за тем, что малыш любит делать и чем он увлекается. Можно записать его на пробный период в театральную, музыкальную, танцевальную студию или детскую команду КВН. Одного года будет достаточно для того, чтобы у ребенка выработался желаемый навык. Если через год он продолжает интересоваться кружком или секцией, сам без напоминаний и принуждений повторяет то, что делали на занятиях, значит, они ему действительно интересны.

При выборе направления важно провести консультацию с преподавателем и узнать все детали и требования. С детьми обязательно должен работать человек, имеющий образование в своей области.

«Родителям малышей важно присутствовать на первых двух занятиях, чтобы понимать, как ведет себя их ребенок вдали от дома, на что нацелен урок и как педагог общается с детьми. Руководитель коллектива должен уметь ладить с каждым подопечным, создавать веселую и спокойную атмосферу, а также относится к детям с уважением и пониманием. Если малыш чувствует себя комфортно в коллективе, то для лучшей социализации, развития самостоятельных коммуникативных навыков дальше ему следует находиться на занятии без родителей», — рассказала Елена Симачева.

Большая сцена: в чем польза для детей и как их заинтересовать

Конечно, для маленьких артистов выступление на большой сцене – это не только эмоциональный опыт, но и трудоемкое занятие, требующее вложения большого количества усилий для подготовки. Однако, дети, проходя через фазу развития, когда каждая минута – это открытие мира, могут быстро адаптироваться к такой ситуации.

Часто детям от 3 до 5 лет не хватает желания и сил работать ради цели так, как умеют ребята постарше и взрослые люди. Главное, что может в этом помочь, это правильная мотивация.

«Самая лучшая мотивация для ребенка — увидеть, как выступают другие дети. Особенно сильное впечатление производит, когда выступают их сверстники. Дети, кто предрасположен к сценической и творческой деятельности, сразу понимают, что можно выступать перед зрителями, приглашать друзей, родственников, которые будут поддерживать тебя и восхищаться твоей смелостью, храбростью, талантом и упорством. Ведь всем известно, что одного таланта, к сожалению, не хватает для самореализации и признания публики. Нужно приложить не мало сил и старания для достижения высоких результатов в любой сфере, в любом направлении деятельности», — отметила Наталья Серпуховитина.

К тому же, ребенок, выступая на большой сцене, учится проявлять эмоции, контролировать их и находить оптимальный баланс между собственной эмоциональной реакцией и условиями представления. Это очень важный навык, который в дальнейшем может помочь ему успешно взаимодействовать со сверстниками.

Как помочь детям пережить неудачный опыт выступления?

Выступления, к сожалению, не всегда заканчиваются положительными эмоциями. От волнения малыши могут забыть текст или движения, особенно если они впервые выступают перед аудиторией. Неудача на сцене может привести к потере уверенности в себе и слезам, однако это не значит, что ребенку следует бросать занятие.

«Как и в любой другой ситуации, главное — это поддержка со стороны команды, руководителей и родителей. Важно объяснять детям, что неудача — это опыт! Это не конец света. Важно также научить детей правильно реагировать на неудачу — не винить себя, не расстраиваться, а использовать этот опыт для дальнейшего улучшения своих навыков. И, конечно же, нужно поощрять их старания и успехи, даже если они не получили первое место или не справились с заданием. Это поможет сохранять уверенность в себе и мотивацию для дальнейших выступлений. У нас в КВН бывают разные ситуации, и все дети знают, как выходить из них и помогают друг другу. Эти моменты отрабатываются на занятиях и репетициях. Абсолютно каждый участник команды знает, что делать, если забыл слова, или вышел не в своё время», — рассказала Елена Симачева.

Конкуренция среди детей — это хорошо или плохо?

Еще одна не менее важная сторона участия детей в выступлениях — это создание дружественной атмосферы и коллектива. Ведь ребенок не просто выступает самостоятельно, а учится играть в команде, уважать и поддерживать других участников. Такая практика помогает ребенку осознать, что он не одинок, а занимает особое место в коллективе. Но бывает и так, что между детьми возникает конкуренция.

«Конкуренция среди детей может быть и хорошей, и плохой. На первый взгляд, конкуренция может помочь детям развивать навыки лидерства, трудолюбия, стремления к достижению целей и уверенности в себе. Однако, если конкуренция не контролируется и превращается в жестокую борьбу за победу любой ценой, то это может привести к негативным последствиям. Таким, как страх неудачи или развитие агрессивного поведения. Поэтому, важно, чтобы конкуренция среди детей в команде проходила в рамках здоровой соревновательности и не превращалась в сильный стрессовый фактор для детей. В рамках обучения ребята должны проходить различные тренинги и упражнения, где могут проявить себя и конкурировать в игровой форме», — рассказала Наталья Серпуховитина.

Таким образом, родители и педагоги играют важную роль в подготовке маленьких артистов к выступлению, ведь их задача - сделать так, чтобы ребенок не только получил удовольствие от процесса, но и достиг желаемых результатов.

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